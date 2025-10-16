กานต์ โต้ เสก โลโซ ตอบรับเล่น ซีเกมส์ โวย กกท. ไม่เคยติดต่อมา

กานต์ วิภากร ยืนยันยังไม่มีใครติดต่อ เสก โลโซ ร่วมงานซีเกมส์และเจ้าตัวไม่รู้เรื่อง ซัดกลับอาจเข้าข่ายผิดกฎหมายที่นำชื่อไปใช้โปรโมทโดยพลการ
จากกรณีที่สื่อมวลชนรายงานข่าวของ นายเสกสรรค์ สุขพิมาย หรือ เสก โลโซ ก่อนหน้านี้ว่า มีความยินดีที่จะร่วมงานในมหกรรมกีฬาซีเกมส์ 2025 โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ หลังจากที่ทาง กกท.ได้มีการติดต่อเพื่อขอให้ร่วมงานผ่านกรมราชทัณฑ์ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม ที่ผ่านมานั้น
ด้านคุณกานต์ วิภากร ภรรยาของ เสก โลโซ ได้ออกมายืนยันอย่างหนักแน่นว่า ยังไม่มีการติดต่อเพื่อขอให้ร่วมงานอย่างเป็นทางการแม้แต่ครั้งเดียว และศิลปินไม่ทราบถึงเรื่องราวการติดต่อทาบทามเพื่อขอร่วมงานจากทาง กกท.ด้วย
ทั้งนี้ คุณกานต์ได้มีการตั้งข้อสงสัยในเรื่องการนำชื่อศิลปินไปโปรโมทโดยไม่ได้รับอนุญาตว่า “การโปรโมทคอนเสิร์ตโดยที่ยังไม่มีการเจรจา วางมัดจำ หรือทำข้อตกลง ถือเป็นการริดรอนสิทธิมนุษยชน และอาจเข้าข่ายความผิดทั้งแพ่งและอาญา”
โดยอ้างอิงจาก คุณกานต์ ยังระบุเพิ่มเติมว่า “เสก โลโซ” อยู่ภายใต้การดูแลของเธออย่างเป็นทางการ การจะให้ไปแสดงงานระดับชาติใด ๆ ต้องมีการพูดคุยกับคนที่มีอำนาจตัดสินใจโดยตรงก่อนเท่านั้น พร้อมฝากถึงหน่วยงานภาครัฐให้เคารพสิทธิมนุษยชน และดำเนินการทุกอย่างอย่างโปร่งใส
ทางทีมข่าว The Thaiger ได้มีการติดต่อสอบถามไปยัง การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อขอข้อมูลต่อประเด็นดังกล่าว โดยได้รับทราบข้อมูลจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่า ได้มีการจัดทำหนังสือไปยังกรมราชทัณฑ์เพื่อเชิญชวน เสก โลโซ ร่วมงานในซีเกมส์ 2025 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางกรมราชทัณฑ์ว่าจะมีการอนุญาตให้สามารถร่วมงานได้หรือไม่ และให้เป็นไปตามกฎกติกา กฎหมายของราชทัณฑ์ ซึ่งไม่ทำอะไรเกินกว่าขอบกฎหมายแน่นอน
