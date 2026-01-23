นายกหญิงญี่ปุ่น ประกาศยุบสภา เตรียมเลือกตั้งใหม่ 8 ก.พ.
ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกหญิงญี่ปุ่น ประกาศยุบสภา เตรียมเลือกตั้งใหม่ 8 ก.พ. ผู้เชี่ยวชาญมอง ใช้คะแนนนิยม หวังกวาดที่นั่งในสภาเพิ่ม
เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว อัลจาซีร่า รายงานว่า ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นประกาศยุบสภา ก่อนเตรียมเลือกตั้งใหม่ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากที่นายกหญิงญี่ปุ่นเคยแสดงจุดยืนเรื่องยุบสภาตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
โดยผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ว่าการประกาศยุบสภาในครั้งนี้ เป็นการฉวยโอกาสของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) ที่จะเพิ่มจำนวน สส. ในพื้นที่สภา หลังจากที่ทางพรรคเจอวิกฤติศรัทธาและความนิยมมาอย่างต่อเนื่อง ก่อนที่ทาคาอิจิจะเข้าดำรงตำแหน่ง ซึ่งในช่วงที่นายกหญิงนั่งเก้าอี้ เธอได้รับเสียงเห็นชอบจากประชาชนเป็นอย่างมาก และคะแนนนิยมขยับขึ้นมาประมาณร้อยละ 70
ขณะที่สื่อท้องถิ่นมองว่ากุญแจสำคัญในการเอาชนะใจประชาชนชาวญี่ปุ่นคือนโยบายการแก้ปัญหาเรื่องราคาสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมถึงนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างกับจีน หลังจากที่ทั้งสองชาติยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่อง
อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมองว่าการเลือกตั้งครั้งนี้อาจจะสูสีได้ ขึ้นอยู่กับพรรคร่วมรัฐบาลว่าแย่งเก้าอี้ในสภาได้เท่าไหร่ ทว่าโอกาสที่ฝ่ายค้านจะชนะเลยถือว่าต่ำมาก
