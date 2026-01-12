ข่าวต่างประเทศ

จับตาญี่ปุ่นจ่อยุบสภา เลือกตั้งใหม่ หลังคะแนนนิยม “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” พุ่งสูงกว่า 75%

เผยแพร่: 12 ม.ค. 2569 14:42 น.
สื่อในญี่ปุ่นรายงานว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) เตรียมแผนยุบสภาผู้แทนราษฎรในช่วงปลายเดือนมกราคม เปิดทางให้มีการเลือกตั้งใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์

แหล่งข่าวจากสถานีโทรทัศน์ NHK ระบุว่า กระทรวงกิจการภายในและการสื่อสารของญี่ปุ่นได้สั่งการให้คณะกรรมการเลือกตั้งในทุกจังหวัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งทั่วไปที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้

แม้ญี่ปุ่นกำลังเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจรุมเร้า ทั้งค่าเงินเยนที่อ่อนตัวลงไปแตะระดับ 158.19 เยนต่อดอลลาร์ และภาวะเงินเฟ้อที่พุ่งสูงเกินเป้าหมายติดต่อกันเป็นเดือนที่ 44 แต่คะแนนนิยมในตัวนายกรัฐมนตรี ซานาเอะ ทาคาอิจิ กลับยังคงแข็งแกร่ง โดยผลสำรวจจาก Nikkei ระบุว่าทาคาอิจิมีคะแนนนิยมสูงถึง 75% ซึ่งถือเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันที่ได้รับความนิยมสูงกว่า 70%

ทั้งนี้ คะแนนนิยมที่พุ่งสูงส่วนหนึ่งมาจากท่าทีแข็งกร้าวต่อจีน โดยเฉพาะคำแถลงในเดือนพฤศจิกายนที่ระบุว่ากองกำลังป้องกันตนเองของญี่ปุ่นอาจเข้าแทรกแซงหากมีการใช้กำลังทหารต่อไต้หวัน

การเลือกตั้งในเดือนกุมภาพันธ์จะเกิดขึ้นเพียง 4 เดือนหลังจากเธอรับตำแหน่ง และเป็นช่วงที่พรรค LDP ต้องการกระชับอำนาจร่วมกับพันธมิตรใหม่อย่าง “พรรคนิปปอน อิชิน” (JIP)

การเลือกตั้งครั้งนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาอำนาจของรัฐบาล เนื่องจากตัวเลขที่นั่งในสภาปัจจุบันอยู่ในภาวะปริ่มน้ำ โดยพรรค LDP และ JIP ถือครองที่นั่งในสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) รวม 230 ที่นั่ง ซึ่งเมื่อรวมกับ สส. อิสระอีก 3 คน ทำให้ครองเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยจากทั้งหมด 465 ที่นั่ง

นายโยชิฮิโกะ โนดะ ผู้นำพรรคริคเคน (CDP) ประกาศก้องว่าจะโค่นล้มรัฐบาลให้ได้ โดยเริ่มเดินเกมดึงพรรคโคเมโตะ (อดีตพันธมิตรที่เหนียวแน่นของ LDP มาตั้งแต่ปี 1999) มาเป็นพวก หลังจากพรรคโคเมโตะประกาศตัดสัมพันธ์กับ LDP ปมปัญหาการทุจริตเงินสนับสนุนทางการเมืองเมื่อปีที่ผ่านมา

ทว่าปัจจุบันรัฐบาลทาคาอิจิเป็นรัฐบาลเสียงข้างน้อยในวุฒิสภา (สภาสูง) โดยมีเพียง 119 ที่นั่งจาก 250 ที่นั่ง ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญในการผลักดันกฎหมาย

หากมีการเลือกตั้งจริง รัฐบาลทาคาอิจิต้องพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่า นโยบายด้านความมั่นคงที่โดดเด่นสามารถชดเชยภาวะเศรษฐกิจที่หดตัวลง 0.6% ในไตรมาสล่าสุดได้หรือไม่ ท่ามกลางกระแสการเมืองที่พรรคโคเมโตะ (24 ที่นั่ง) และพรรคริคเคน (148 ที่นั่ง) กำลังพยายามจับมือกันเพื่อสร้างแรงกระเพื่อมครั้งใหญ่ในสภาครับ

อ้างอิง : www.cnbc.com

 

