ข่าวต่างประเทศ

“นายกฯญี่ปุ่น” ประกาศยุบสภา 23 ม.ค. นี้ ลั่นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของชาติ

Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 09:25 น.
64

ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ประกาศยุบสภาอย่างเป็นทางการ 23 ม.ค. นี้ เพื่อจัดการเลือกตั้ง ชี้ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของชาติ

เมื่อวานนี้ (19 มกราคม) นายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจิ ของญี่ปุ่น ได้เปิดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ทำเนียบรัฐบาล ประกาศไทม์ไลน์การเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองญี่ปุ่น โดยระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้เพื่อขอความชัดเจนจากประชาชนว่า “ซานาเอะ ทาคาอิจิ เหมาะสมที่จะบริหารประเทศต่อไปหรือไม่”

กำหนดการยุบสภาอย่างเป็นทางการในวันที่ 23 มกราคมที่จะถึงนี้ ก่อนที่จะมีการประกาศเลือกตั้งในวันที่ 27 มกราคม 2026 โดยจะมีการเลือกตั้งทั่วไปทั่วประเทศในวันที่ 8 กุมภาพันธ์

ตัวของ ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้ตั้งเป้าหมายว่า พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) และพรรคนิปปอน อิชิน (JIP) ต้องครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the prime minister’s official residence, Monday, Jan. 19, 2026, in Tokyo, Japan. (Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP)

นายกฯ ทาคาอิจิย้ำว่ารัฐบาลของเธอมีการเปลี่ยนผ่านนโยบายที่สำคัญ ซึ่งไม่เคยถูกระบุไว้ในสัญญาประชาคมครั้งก่อน จึงจำเป็นต้องขอ “อาณัติ” ใหม่จากประชาชน โดยนโยบายเร่งด่วนคือการงดเก็บภาษีบริโภค สำหรับอาหารและเครื่องดื่มเป็นเวลา 2 ปี เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพ ซึ่งเป็นนโยบายหลักในข้อตกลงจัดตั้งรัฐบาลผสมร่วมกับพรรค JIP

รวมไปถึงการมุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยลดการพึ่งพาการออกพันธบัตรใหม่ให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด และรักษาสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ให้ยั่งยืนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อตลาดโลก และเตรียมเดินหน้าประเด็นที่ถูกละเลยมานาน ทั้งการแก้ไขกฎมณเฑียรบาลเกี่ยวกับการสืบสันตติวงศ์ และการแก้ไขรัฐธรรมนูญ รวมถึงการจัดตั้ง “ระบบคืนภาษีแบบได้รับเงินอุดหนุน” เพื่อช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย

Japanese Prime Minister Sanae Takaichi speaks during a press conference at the prime minister’s official residence, Monday, Jan. 19, 2026, in Tokyo, Japan. (Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo via AP)

นายกฯ ตอบข้อซักถามถึงสาเหตุที่ประกาศในวันที่ 19 มกราคม ว่าเธอต้องการให้เกียรติพิธีรำลึกเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ฮันชิน-อาวาจิ (17 ม.ค.) และรอให้ภารกิจต้อนรับประธานาธิบดีเกาหลีใต้และนายกรัฐมนตรีอิตาลีเสร็จสิ้นก่อน นอกจากนี้เธอยังแสดงความกังวลเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลที่ผ่านมา เนื่องจากเธอได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งภายในพรรค และต้องเผชิญกับการแยกทางกับพรรคโคเมโตะ (อดีตพันธมิตร 26 ปี) ที่หันไปจับมือกับพรรคริคเคน

“ฉันทำงานหนักมาตลอดไม่ว่าจะอยู่ในหรือต่างประเทศ การเลือกตั้งครั้งนี้คือการตัดสินใจอนาคตด้วยตัวเราเอง” ทาคาอิจิกล่าวปิดท้ายพร้อมยอมรับว่าจะเป็นการต่อสู้ที่ยากลำบากของ LDP เมื่อต้องเผชิญหน้ากับอดีตมิตรอย่างพรรคโคเมโตะในสมรภูมิเลือกตั้ง

อ้างอิง : news.web.nhk

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
คลิปวงจรปิดแสดงนาทีที่คนร้ายทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินอย่างโหดเหี้ยม ข่าวอาชญากรรม

คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน

1 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

4 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

5 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

23 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไม่สนกระแสค้าน “ทรัมป์” อ้างเหตุผลเดินหน้าฮุบกรีนแลนด์ เพราะชวดรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพ

23 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เจ เจตริน ไม่ทน ซัดคนปั่นข่าวทะเลาะลูก ตอบชัด ที่บ้านไม่คุยการเมือง-ทำแต่งาน

24 นาที ที่แล้ว
จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย ข่าวดารา

จบรักอีกคู่! นุช จิตภักดี ตอบชัดสาเหตุเลิก ดีเจภูมิ ยันที่ผ่านมาไม่เคยเสียดาย

32 นาที ที่แล้ว
พระนาคปรกช่องอานม้า สุรินทร์ ข่าวการเมือง

เสริมมงคลช่องอานม้า! คลิปอัญเชิญ “พระนาคปรก” ประดิษฐานแทนเทวรูปเขมร

34 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สิ้นแสงรันเวย์ “วาเลนติโน” ดีไซเนอร์ระดับตำนาน เสียชีวิตวัย 93 ปี

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ออสซี่ระทึก! ฉลามบุกโจมตีเหยื่อ 2 รายในซิดนีย์ภายใน 24 ชั่วโมง เตือนประชาชนงดเล่นน้ำ

45 นาที ที่แล้ว
นักท่องเที่ยวญี่ปุ่นถูกแท็กซี่ไทยเรียกเก็บค่าโดยสารสูงถึง 10,000 เยน ข่าว

งามหน้า! แท็กซี่ไทยไถ่ค่ารถ 1 หมื่นเยน หนุ่มญี่ปุ่นขวัญเสีย ตัดใจบินกลับทันที

54 นาที ที่แล้ว
แม่ค้าขนมจีนใจดำ หนองปรือ ข่าวภูมิภาค

ขนมจีนมื้อ 1400 ! น้าหลานสแกนผิดชีวิตเปลี่ยน แม่ค้าท้าแจ้งความ-ตร.ยกหูเจอตัดสาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องเนย พลเมืองดีช่วยเหยื่อกราดยิงโคราชเสียชีวิตแล้ว ข่าว

อาลัย น้องเนย ฮีโร่ช่วยเหยื่อกราดยิงโคราช ประสบอุบัติเหตุ จากไปกะทันหัน วัยเพียง 32

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย บันเทิง

วงในหลุดคำใบ้! ลูกนักการเมือง ซุ่มคบ สาวงามระดับจักรวาล เปิดตัวหวานปาร์ตี้บ้านฝ่ายชาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เต๋อ เชิญยิ้มป่วยป่วยมะเร็งระยะ 3 ตัดกระเพาะทิ้ง บันเทิง

ชีวิตปัจจุบัน เต๋อ เชิญยิ้ม ผอมมาก หลังวูบหมดสติ ช็อก ป่วยมะเร็ง ไม่มีกระเพาะแล้ว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมิว สิริลภัส ประกาศเลิกเล่นการเมืองเพื่อกลับมาทำงานบันเทิง บันเทิง

หมิว สิริลภัส เลิกเล่นการเมือง คัมแบ็กรับงานบันเทิงเต็มสูบ หลังมรสุมรุมเร้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ธนาธร ซัดเศรษฐกิจไทยปัจจุบัน “ต้มยำกบ” ซึมแรง-แก้ยากกว่า ต้มยำกุ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซู้ดปาก! “บรู๊คลิน เบ็คแฮม” ประกาศแตกหักครอบครัว แฉยับ ‘เซอร์ เดวิด-วิกตอเรีย’ ปล่อยเฟคนิวส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

บิ๊ก ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ เดือด! ซัน จุ๊บปากลูกสาวในงานแต่ง โพสต์ด่าไม่ไว้หน้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
การประท้วงในอิหร่านมีการล่วงละเมิดทางเพศผู้ประท้วงอย่างรุนแรง ข่าวต่างประเทศ

แฉความโหดรัฐบาลอิหร่าน ย่ำยีทางเพศผู้ประท้วง แม้แต่เด็ก 16 ยังไม่เว้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วนวันนี้! “พายุรังสีสุริยะ” รุนแรงสุดในรอบ 23 ปี พัดใส่โลก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องสาวซองดูฮีล่าสุด ข่าว

ซองดูฮี เจอเงื่อนงำน้องสาวโดดสะพาน หลักฐานเปื้อนเลือด-มือถือถูกซ่อน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 ข่าว

เริ่มแล้ว งานธรรมศาสตร์แฟร์ 2569 จัดเต็ม 15 วัน ศิลปินแน่น ของกินเพียบ แนะวิธีเดินทาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิมซอนโฮพูดได้กี่ภาษาในซีรีส์ใหม่ ต้องใช้ภาษาเกาหลี อังกฤษ ญี่ปุ่น และอิตาลี บันเทิง

คิมซอนโฮ พูดได้กี่ภาษา? หลังรับบทล่ามอัจฉริยะในซีรีส์ใหม่ Netflix

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“นายกฯญี่ปุ่น” ประกาศยุบสภา 23 ม.ค. นี้ ลั่นให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินอนาคตของชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Bas Basเผยแพร่: 20 ม.ค. 2569 09:25 น.| อัปเดต: 20 ม.ค. 2569 09:25 น.
64
Photo of Bas

Bas

ผู้สื่อข่าวกีฬา จบการศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีประสบการณ์เขียนข่าวกีฬากับ SMMSport กว่า 10 ปี เริ่มทำงานกับ Thaiger เมื่อ 2021 ชอบและติดตามกีฬามาตั้งแต่เด็ก โดยเฉพาะฟุตบอลทั้งบอลไทย และต่างประเทศ 5 ลีกดังของโลก พร้อมอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอล แบบเข้าใจง่าย ให้เพื่อนๆและแฟนบอลได้ติดตามกันทุกวัน ช่องทางติดต่อ saral@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลิปวงจรปิดแสดงนาทีที่คนร้ายทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินอย่างโหดเหี้ยม

คลิปวงจรปิดนาที ฆาตกรเหี้ยม ทุบหัวสาวรีเซปชั่นหัวหินดับ ตร.กางหมายจับล่าตัวด่วน

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

บอล เชิญยิ้ม เปิดชีวิต เคยติดยา ตามหาแม่ โดนด่าต้นเหตุ น้าค่อมตาย จนเกือบถอดใจออกจากวงการ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

ด่วน! บุกจับ “ดีเจมือปลาหมึก” สุดฉาว อ้างสอนงานแต่ลวนลาม-บังคับจับของลับ

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569

ด่วน! ไฟไหม้ ซากเครนถล่มพระราม 2 เจ้าหน้าที่เร่งระดมฉีดน้ำสกัดเพลิง

เผยแพร่: 20 มกราคม 2569
Back to top button