วินาทีประวัติศาสตร์! “ซานาเอะ ทาคาอิจิ” ได้รับเลือก เป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก
ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับเลือก เป็นนายกหญิงญี่ปุ่นคนแรก ถือเป็นนายกคนที่ 4 ในรอบ 5 ปี ท่ามกลางวิกฤติศรัทธาของพรรค LDP
เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า นาง ซานาเอะ ทาคาอิจิ ได้รับคะแนนเสียงเพียงพอ ทำให้เธอกลายเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งหลังจากนี้จะมีการประกาศคณะรัฐมนตรี เดินทางไปยังพระราชวังอิมพีเรียล เพื่อร่วมพิธีสาบานตน และเริ่มประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งแรกต่อไป
สำหรับนางทาคาอิจิ มีความเป็นอนุรักษ์นิยมสูง โดยเธอแสดงจุดยืนต่อต้านกฎหมายสมรสเท่าเทียม รวมถึงต่อต้านกฎหมายที่อนุญาตให้ผู้หญิงไม่ต้องเปลี่ยนนามสกุลเมื่อแต่งงานได้ นอกจากนี้เธอยังมีจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อการกวาดล้างนักท่องเที่ยวและผู้อพยพที่ทำผิดกฎหมาย
โดยหญิงชาวญี่ปุ่นให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว BBC ระบุว่า แม้เธอจะเป็นผู้หญิง แต่พวกเธอไม่มีความมั่นใจว่าพวกเธอจะได้รับสิทธิเพิ่มขึ้นหรือไม่ เนื่องจากหากดูแนวคิดทางการเมืองของเธอแล้ว เธอค่อนข้างจะสืบสานระบบชายเป็นใหญ่เสียมากกว่า
ทั้งนี้นางทาคาอิจิ จะเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 ในรอบ 5 ปี หลังจากที่พรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP) เผชิญวิกฤติความศรัทธา รวมถึงเรื่องอื้อฉาวทางการเมือง ซึ่งหลังจากที่เธอรับตำแหน่งนอกจากปัญหาในประเทศแล้ว เธอยังต้องเผชิญกับความซับซ้อนในนโยบายการต่างประเทศ โดยเฉพาะกับสหรัฐฯ และ จีนด้วย
