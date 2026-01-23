เพจ ท่านเปา ปลิวฟ้าผ่า ติ๊กฟ้าก็ไม่รอด ชาวเน็ตแห่เปิดวาร์ปบ้านใหม่ “ซ้อเปา”

ข่าว

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 13:15 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 13:41 น.
วันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2569 เกิดเหตุการณ์โกลาหลเล็กน้อยในโลกโซเชียล เมื่อเพจ อรรถรส ได้ออกมาประกาศข่าวด่วนว่า เพจจอมแฉที่กำลังเกาะติดดราม่าทนายดังอย่าง ท่านเปา ได้ปลิว (ถูกปิด/เข้าถึงไม่ได้) ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยเพจอรรถรสระบุข้อความว่า

“ด่วน !! ตอนนี้เพจท่านเปาบิน ฝากติดตามที่เพจนี้ทีนะคะ”

พร้อมกับแชร์โพสต์จากเพจร่างใหม่ที่ชื่อว่า ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ ซึ่งทางเจ้าตัวก็ได้ออกมายืนยันสถานะตัวเองสั้นๆ ว่า “ท่านเปา บินแล้วนะ”

ทันทีที่ข่าวแพร่ออกไป ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยความมึนงงและตกใจ เพราะเพจท่านเปานั้นเป็นเพจที่ได้รับการยืนยันตัวตน (Verified) หรือมี “ติ๊กฟ้า” การันตี แต่กลับโดนปิดได้เช่นกัน

ชาวเน็ตแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปิดเพจท่านเปา
FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ

คอมเมนต์จากชาวเน็ตสะท้อนความสงสัยและเสียดาย เช่น

  • “เกิดไรขึ้นคะ ตามไหนต่อละทีนี้”
  • “ถึงจะได้ติ๊กฟ้าก็ไม่ได้ช่วยอะไร บินเก่งงงงง”
  • “อันนี้จริงใช่ไหม ฉันก็ตามหาอยู่ว่าเธอหายไปไหน”
  • “บินได้ไง ท่านเปาติ๊กฟ้าแล้วนะ”

งานนี้สายเผือกต้องรีบย้ายสำมะโนครัวไปกดติดตามเพจใหม่ “ซ้อเปา” กันด่วน ก่อนที่จะพลาดข่าวสารสำคัญในโค้งสุดท้ายของดราม่าวงการทนายครับ

ข้อมูลจาก : FB/ซ้อเปา – เรื่องนี้ต้องใส่ใจ, FB/อรรถรส

