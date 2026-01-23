“พี่หนุ่ม กรรชัย” บอกหลังอ่านแชต “ทนายแก้ว” เสร่อมาก เห็นถึงความเชย
พี่หนุ่ม กรรชัย บอกหลังอ่านแชต ทนายแก้ว เสร่อมาก โคตรเสร่อ เห็นถึงความเชย ชีวิตนี้ตนไม่เคยจีบผู้หญิงใช้คำพูดแบบนี้มาก่อน
จากกรณีที่เพจเฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการเปิดเผยภาพบทสนทนาจำนวนหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเป็นแชตระหว่าง ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล กับผู้เสียหาย จากกรณีที่ทนายแก้วได้กอดจูบนักศึกษาวัย 19 ปี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด พี่หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย คนสนิทของทนายแก้ว ได้กล่าวผ่านรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ ถึงแชตดังกล่าวว่า “ผมบอกเลยคำว่า หากมีเวลาว่างค่อยมาเลี้ยงกาแฟพี่แก้วบ้างนะ คำนี้แก้วโปรย น้องเขาก็ไม่รู้ มีการโยนหินถามทางขอคุยส่วนตัว พอน้องบอกว่า ได้ค่าไม่ได้บอกพ่อ
เอาจริงๆแก้วใช้คำว่ามิตรภาพ แต่ผมบอกเลยถ้าแปลเป็นภาษาชาวบ้าน น้องเขาเหมือนเปิดโอกาส หลังจากนั้นสาระแนไหมล่ะส่งรูปผม ถ่ายโคกะโหลก”
ซึ่งหลังจากที่ที่พี่หมวย อริสรา กำธรเจริญ อ่านแชตของทนายแก้ว พี่หนุ่มก็กล่าวว่า “พี่หมวยเชื่อไหม ตั้งแต่เด็กจนโต จนมานั่งข้างๆพี่หมวย ชีวิตไม่เคยจีบผู้หญิงแล้วใช้คำพูดแบบนี้เลยนะ เสร่อมากเลย โคตรเสร่อเลยจริงๆ ขอโทษจริงๆนะแก้ว เห็นถึงความเชย”
