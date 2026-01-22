เพจดัง เปิดแชต “ทนายแก้ว-นักศึกษาสาว 19” ไม่พบเรียกค่าเสียหาย 10 ล้าน
เพจดัง เปิดแชตลับ อ้างเป็นบทสนทนา “ทนายแก้ว” กับสาว 19 ชี้ชัดผิดศีลธรรมเรื่องชู้สาว พบข้อความเรียกค่าเสียหายจริง แต่ไม่ระบุตัวเลข 10 ล้าน
กลายเป็นประเด็นร้อนที่ไม่จบง่ายๆ สำหรับกรณีดราม่าของ “ทนายแก้ว” หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ทนายความชื่อดัง ที่ก่อนหน้านี้ได้ออกมาโพสต์ยอมรับผิดและขอโทษกับเหตุการณ์ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหญิงสาววัย 19 ปี ลูกสาวเจ้าของร้านสูท จนนำไปสู่กระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ขณะที่ฝั่งคุณพ่อของผู้เสียหายยังคงยืนยันเดินหน้าสู้เพื่อลูกสาวและปฏิเสธเรื่องการเรียกรับเงินจำนวนมหาศาลตามที่เป็นข่าว
เพจเฟซบุ๊ก โรสเมจิกสกิน ได้ออกมาเคลื่อนไหวด้วยการเปิดเผยภาพบทสนทนาจำนวนหนึ่ง ซึ่งอ้างว่าเป็นแชตระหว่าง ทนายแก้ว กับผู้เสียหาย โดยระบุว่า
“แชทสนทนาทั้งหมดที่ทางฝั่งทนายแก้วแคปหน้าจอส่งให้หลายบุคคล อ่านและพิเคราะห์พิจารณากันเอาเอง no comment ส่วนที่ 1. ผิดแน่นอนอยู่แล้วมีลูก มีเมีย แต่เต๊าะสาวอื่นจนเกิดเรื่องผิดศีลธรรมชัวร์ละข้อนี้
ส่วนที่ 2. ทนายแก้วอนาจารเด็กหรือไม่หรือมีพฤติกรรมอื่นใดๆ จากแชทภาพที่ 15 ส่วนที่ 3. ตามที่เด็กตอบรับคำขอโทษเป็นเงินสด ไม่ได้ระบุจำนวนเป็นเงินเท่าใดตามที่กล่าวอ้างกัน 10m จบรายงานการเผือก”
อย่างไรก็ตาม หลักฐานแชตดังกล่าวยังต้องรอการตรวจสอบและยืนยันข้อเท็จจริงจากทั้ง ทนายแก้ว และฝั่งผู้เสียหายอีกครั้ง ว่าเป็นบทสนทนาฉบับเต็มหรือมีการตัดทอนบางช่วงบางตอนออกไปหรือไม่
