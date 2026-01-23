ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

ข่าวการเมือง

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 13:00 น.
69
“ไอซ์ รักชนก” จี้ “รมว.ตรีนุช” เลิกสนใจแต่อดีต เร่งสางงานค้างปัจจุบัน ทวงยิก “บำนาญสูตร Care-สอบตึก SKYY9” หวั่นเกียร์ว่างเพราะกลัวเจอคนกันเอง

นางสาวรักชนก ศรีนอก สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว สื่อสารไปถึง นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวขอบคุณรัฐมนตรี ออกมาเคลื่อนไหวตรวจสอบเรื่องราวที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้ประชาชนจดจำได้ว่าใครคือผู้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในปัจจุบัน

แต่ในขณะเดียวกัน นางสาวรักชนกก็ได้เรียกร้องให้รัฐมนตรีเร่งดำเนินงานแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการตรวจสอบเรื่องในอดีต เนื่องจากหลายโครงการสำคัญต้องอาศัยอำนาจการตัดสินใจของรัฐมนตรีโดยตรง ซึ่งตนในฐานะ สส. ไม่สามารถดำเนินการแทนได้

สำหรับประเด็นเร่งด่วนที่นางสาวรักชนกหยิบยกขึ้นมาทวงถามเรื่องแรกคือ การผลักดันสูตรการคำนวณบำนาญประกันสังคมแบบใหม่ หรือ “บำนาญสูตร Care” เพื่อสร้างความเป็นธรรมให้แก่ผู้ประกันตน ปัจจุบันกระบวนการทั้งหมดติดค้างอยู่ที่ขั้นตอนการนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพียงขั้นตอนเดียวเท่านั้น

หากผ่านขั้นตอนนี้ก็จะสามารถประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาและโอนเงินส่วนเพิ่มให้แก่ผู้ประกันตนได้ทันที เรื่องนี้ค้างคามาอย่างยาวนานตั้งแต่ก่อนยุบสภา ส่งผลให้ผู้ประกันตนกว่าล้านคนยังคงรอคอยความหวัง

พร้อมกันนี้ยังได้ฝากข้อความไปถึง นายอนุทิน ชาญวีรกูล ให้ช่วยยกหูโทรศัพท์เร่งรัดการทำงานของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานโดยด่วน เพราะหากทำสำเร็จจะถือเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่จะโกยคะแนนเสียงจากฐานผู้ใช้แรงงานในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งได้อย่างมหาศาล

นอกจากเรื่องบำนาญแล้ว นางสาวรักชนกยังได้ตั้งคำถามถึงความล่าช้าในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้กระทำผิดในกรณีโครงการ “ตึก SKYY9” ซึ่งเวลาล่วงเลยมาถึง 3 เดือนแล้ว แต่กลับยังไม่มีความคืบหน้าในการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแต่อย่างใด

นางสาวรักชนกจึงตั้งข้อสังเกตอย่างตรงไปตรงมาว่า เหตุใดเรื่องง่ายๆ เพียงแค่การตั้งกรรมการเพื่อหาตัวคนผิดมาลงโทษ รัฐมนตรีถึงไม่สามารถทำให้สำเร็จได้ หรืออาจเป็นเพราะรู้อยู่แก่ใจว่าหากสืบสวนลึกลงไปอาจจะไปเจอคนกันเอง จึงทำให้เกิดอาการใส่เกียร์ว่าง ไม่มีความคืบหน้าเช่นนี้

ในช่วงท้าย นางสาวรักชนกได้ระบุว่า ตนไม่มีโอกาสได้พบทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตามเวทีดีเบตต่างๆ จึงต้องขอฝากผ่านสื่อมวลชนประจำทำเนียบรัฐบาลให้ช่วยนำคำถามเหล่านี้ไปสอบถามแทน พร้อมทิ้งท้ายว่าพี่น้องผู้ใช้แรงงาน มนุษย์เงินเดือน และชาวออฟฟิศทุกคน ต่างอยากเห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานที่มีความกระตือรือร้นในการทำงาน (Active) และคำนึงถึงผลประโยชน์ของประชาชนผู้ประกันตนมากกว่าที่เป็นอยู่นี้

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

