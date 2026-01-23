น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน
น้ำ นิชนันท์ แฉยับ ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุนกว่า 700 ล้าน จี้เปิดเอกสารตัวจริง สงสัยราคาตั้งต้นสูงเวอร์
นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต หรือ “น้ำ” อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรณีการลงทุนในโครงการ “ทียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์” (TU-PF) หรือ TU Dome โดยระบุว่าเป็นการลงทุนที่ขาดทุนยับเยิน ในเชิงธุรกิจ
นิชนันท์กางตัวเลขชี้ให้เห็นความล้มเหลวว่า ประกันสังคมเริ่มลงทุนในโครงการนี้ตั้งแต่ปลายปี 2549 ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 800 ล้านบาท ถือสัดส่วนหุ้นใหญ่ถึง 76.75% เวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันปี 2569 รวมระยะเวลา 20 ปี กลับได้รับเงินปันผลคืนเพียง 159 ล้านบาท เท่ากับยังขาดทุนเงินต้นอยู่ถึง 641 ล้านบาท
มิหนำซ้ำมูลค่าหุ้นในตลาดปัจจุบันยังดิ่งเหว จากราคาเสนอขายแรกเริ่มหน่วยละ 10 บาท เหลือเพียงประมาณ 1 บาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ที่ประกันสังคมถือครองเหลือไม่ถึง 100 ล้านบาท เมื่อคำนวณดูแล้วเท่ากับว่าเงินลงทุนสูญมูลค่าไปราว 700 ล้านบาท
อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส
นิชนันท์จี้ถาม เงินลงทุนก้อนแรก 800 ล้านบาทเมื่อ 20 ปีก่อน เป็น “ต้นทุนที่แท้จริง” หรือเป็นราคาที่ถูกปั่นให้สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสมัยนั้น ใครเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารเดิมก่อนโอนให้กองทุน? ใครเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง? และมีนักการเมืองหรือข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่? พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยราคาที่ดินและต้นทุนก่อสร้างรายอาคารให้ชัดเจน
จี้เปิดไส้ใน “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” รายตึก
นิชนันท์ยังเรียกร้องให้ประกันสังคมเลิกแถลงข่าวลอยๆ แต่ให้นำ Statement ธนาคารตัวจริง มาแสดงรายรับจากค่าเช่า โดยขอให้แจงรายละเอียดเจาะลึกรายอาคาร ได้แก่
-
อาคารอพาร์ตเมนต์ 10 ชั้น (1 อาคาร) มีทั้งหมดกี่ห้อง ราคาเช่าต่อห้องเท่าไร และเหลือห้องว่างกี่ห้อง
-
อาคารหอพัก 9 ชั้น (3 อาคาร) รวมแล้วมีกี่ห้อง ราคาเช่าและจำนวนห้องว่างเป็นอย่างไร
-
พื้นที่พลาซ่า มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ราคาเช่าต่อตารางเมตรเท่าไร มีร้านค้าเช่าจริงกี่ร้าน และรวมรายรับทั้งหมดได้เท่าไร
ประกันสังคมแจง คนเช่าเต็ม ขัดแย้งข่าว ตึกร้าง
ในโพสต์ดังกล่าว นิชนันท์ได้ยกคำชี้แจงของประกันสังคมที่ระบุว่า โครงการนี้บริหารจัดการโดย บลจ.ยูโอบี ในฐานะผู้จัดการกองทุน ส่วนการบริหารทรัพย์สินดูแลโดย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี
ทางประกันสังคมอ้างว่าสาเหตุที่มูลค่าลดลงเกิดจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีคู่แข่งใหม่ๆ แต่ผลการดำเนินงานในปี 2568 ถือว่าปรับตัวดีขึ้น มีอัตราการเช่า หอพักอยู่ที่ 89%, อพาร์ตเมนต์ 80% และพลาซ่า 55% สามารถทำกำไรส่งเงินคืนสำนักงานได้ 8 ล้านบาท และในปี 2569 คาดว่าจะจ่ายคืนได้มากขึ้นจากการปรับกลยุทธ์การตลาด
อย่างไรก็ตาม นิชนันท์มองว่าตัวเลขดังกล่าวขัดแย้งกับกระแสข่าวที่ว่าโครงการมีสภาพแทบจะเป็น “ตึกร้าง” จึงได้ฝากเรื่องไปยัง สส.ไอซ์ รักชนก และ สส.สหัสวัต ให้ช่วยลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงหน้างาน เพื่อพิสูจน์ว่าเงินของผู้ประกันตนถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าจริงหรือไม่
