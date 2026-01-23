น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

เศรษฐกิจ

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 12:43 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 12:51 น.
น้ำ นิชนันท์ แฉยับ ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุนกว่า 700 ล้าน จี้เปิดเอกสารตัวจริง สงสัยราคาตั้งต้นสูงเวอร์

นางสาวนิชนันท์ วังคะฮาต หรือ “น้ำ” อดีตผู้สมัคร ส.ส. พรรคก้าวไกล ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งคำถามถึงประสิทธิภาพการบริหารงานของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) กรณีการลงทุนในโครงการ ทียู โดม เรสซิเดนท์เชียล คอมเพล็กซ์” (TU-PF) หรือ TU Dome โดยระบุว่าเป็นการลงทุนที่ขาดทุนยับเยิน ในเชิงธุรกิจ

นิชนันท์กางตัวเลขชี้ให้เห็นความล้มเหลวว่า ประกันสังคมเริ่มลงทุนในโครงการนี้ตั้งแต่ปลายปี 2549 ด้วยเม็ดเงินสูงถึง 800 ล้านบาท ถือสัดส่วนหุ้นใหญ่ถึง 76.75% เวลาล่วงเลยมาจนถึงปัจจุบันปี 2569 รวมระยะเวลา 20 ปี กลับได้รับเงินปันผลคืนเพียง 159 ล้านบาท เท่ากับยังขาดทุนเงินต้นอยู่ถึง 641 ล้านบาท

มิหนำซ้ำมูลค่าหุ้นในตลาดปัจจุบันยังดิ่งเหว จากราคาเสนอขายแรกเริ่มหน่วยละ 10 บาท เหลือเพียงประมาณ 1 บาท ส่งผลให้มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (NAV) ที่ประกันสังคมถือครองเหลือไม่ถึง 100 ล้านบาท เมื่อคำนวณดูแล้วเท่ากับว่าเงินลงทุนสูญมูลค่าไปราว 700 ล้านบาท

อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

นิชนันท์จี้ถาม เงินลงทุนก้อนแรก 800 ล้านบาทเมื่อ 20 ปีก่อน เป็น “ต้นทุนที่แท้จริง” หรือเป็นราคาที่ถูกปั่นให้สูงเกินจริงเมื่อเทียบกับราคาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในสมัยนั้น ใครเป็นเจ้าของที่ดินและอาคารเดิมก่อนโอนให้กองทุน? ใครเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง? และมีนักการเมืองหรือข้าราชการเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ด้วยหรือไม่? พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยราคาที่ดินและต้นทุนก่อสร้างรายอาคารให้ชัดเจน

จี้เปิดไส้ใน “บัญชีรายรับ-รายจ่าย” รายตึก

นิชนันท์ยังเรียกร้องให้ประกันสังคมเลิกแถลงข่าวลอยๆ แต่ให้นำ Statement ธนาคารตัวจริง มาแสดงรายรับจากค่าเช่า โดยขอให้แจงรายละเอียดเจาะลึกรายอาคาร ได้แก่

  1. อาคารอพาร์ตเมนต์ 10 ชั้น (1 อาคาร) มีทั้งหมดกี่ห้อง ราคาเช่าต่อห้องเท่าไร และเหลือห้องว่างกี่ห้อง

  2. อาคารหอพัก 9 ชั้น (3 อาคาร) รวมแล้วมีกี่ห้อง ราคาเช่าและจำนวนห้องว่างเป็นอย่างไร

  3. พื้นที่พลาซ่า มีพื้นที่กี่ตารางเมตร ราคาเช่าต่อตารางเมตรเท่าไร มีร้านค้าเช่าจริงกี่ร้าน และรวมรายรับทั้งหมดได้เท่าไร

&quot;TU Dome&quot; 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุนกว่า 700 ล้าน

ประกันสังคมแจง คนเช่าเต็ม ขัดแย้งข่าว ตึกร้าง

ในโพสต์ดังกล่าว นิชนันท์ได้ยกคำชี้แจงของประกันสังคมที่ระบุว่า โครงการนี้บริหารจัดการโดย บลจ.ยูโอบี ในฐานะผู้จัดการกองทุน ส่วนการบริหารทรัพย์สินดูแลโดย สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ บริษัท ทองหล่อ เมเนจเม้นท์ จำกัด ซึ่งเป็นสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี

ทางประกันสังคมอ้างว่าสาเหตุที่มูลค่าลดลงเกิดจากการแข่งขันที่สูงขึ้นและมีคู่แข่งใหม่ๆ แต่ผลการดำเนินงานในปี 2568 ถือว่าปรับตัวดีขึ้น มีอัตราการเช่า หอพักอยู่ที่ 89%, อพาร์ตเมนต์ 80% และพลาซ่า 55% สามารถทำกำไรส่งเงินคืนสำนักงานได้ 8 ล้านบาท และในปี 2569 คาดว่าจะจ่ายคืนได้มากขึ้นจากการปรับกลยุทธ์การตลาด

อย่างไรก็ตาม นิชนันท์มองว่าตัวเลขดังกล่าวขัดแย้งกับกระแสข่าวที่ว่าโครงการมีสภาพแทบจะเป็น “ตึกร้าง” จึงได้ฝากเรื่องไปยัง สส.ไอซ์ รักชนก และ สส.สหัสวัต ให้ช่วยลงพื้นที่สำรวจข้อเท็จจริงหน้างาน เพื่อพิสูจน์ว่าเงินของผู้ประกันตนถูกนำไปใช้อย่างโปร่งใสคุ้มค่าจริงหรือไม่

