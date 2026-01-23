ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนี ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน
“ทนายแก้ว” แถลงเปิดใจ ยืนยันไม่ได้หนี ยอมรับผิดคิดน้อย แอบคุยสาว 18 ถามกลับ ทำไมไม่ขัดขืน-ขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่บนรถ
ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล หรือ “ทนายแก้ว” ทนายความชื่อดัง ได้แถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ณ โรงแรมเมธาวลัย เรสซิเดนซ์ เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา เวลา 10.00 น. เพื่อชี้แจงกรณีตกเป็นข่าวฉาวเรื่องพฤติกรรมไม่เหมาะสมต่อหญิงสาววัย 18 ปี 4 เดือน ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านตัดสูท โดยก่อนหน้านี้พ่อของผู้เสียหายได้ออกมาโพสต์ระบายความอัดอั้นตันใจจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคม
ในตอนหนึ่ง ทนายแก้ว เล่าว่า “ทุกวันนี้ ตนยอมรับว่าต้องเฟดตัวออกมาเพราะเกรงใจรายการ ตนไม่กล้าไปไหนนอกจากงานที่มีอยู่แล้ว ด้วยเวลาที่เข้มแข็ง ตนได้ไปขอโทษครอบครัวของตน และเล่ารายละเอียดที่เกิดขึ้นให้ลูกของตนฟังว่า ตนอยู่ในสภาวะกดดันตั้งแต่วันที่ 26-27 ธ.ค.ที่ผ่านมา จนถึงตอนนี้ที่ได้แถลงข่าว ตนยืนยันว่าไม่ได้หลบหนีไปไหน
ตนยอมรับว่าทำตัวไม่น่ารัก ที่แอบไปคุย คิดน้อย แต่หลายอย่างไม่ได้เป็นไปตามนั้น เวลาผ่านมา 4 เดือนเศษ จนถึงตอนนี้ เจตนาของฝั่งนู้นเขาต้องการที่อยากจะให้ตนอะไรนั้น ตนไม่ขอวิเคราะห์ แต่กลายเป็นข่าว กระบวนกฎหมายตนเคารพ แต่ไม่ใช่ต้องมาทำด้วยการนำรูปของตนมาแขวนแบบนี้ มาเหน็บมาว่าตน ตนถามว่าถ้าหากตนไปจับตั้งแต่อยู่บนรถ ใครจะเดินเข้าไปกินข้าวกับตน คุณมีโอกาสไปบอกบริกร บอกพนักงานเสิร์ฟ คุณมีโอกาสที่จะข่วน คุณมีโอกาสที่จะตบหน้า คุณมีโอกาสส่งข้อความไม่ดีมาด่าตน ทำไมถึงไม่ทำ
คุณไม่ต้องบอกว่าประโยคเหล่านี้ตนเป็นคนประดิษฐ์ เป็นคำง่าย ๆ มากว่า “ทำไมพี่แก้วต้องทำแบบนี้” “ทำไมพี่แก้ว…อย่างนี้” ตนไม่ได้จะโยนกลับไป ตนไม่ได้ฉุดกระชากเขาขึ้นรถ ก็มีการเจอกันที่ห้างเทอร์มินอล 21 และเดินไปขึ้นรถจริงๆ ส่วนข้อความในแชตไลน์ ตนแค่บอกว่านำมาให้หมดเพื่อแสดงให้เห็นว่าเกิดมิตรภาพที่ตนคิดว่ามมีมิตรภาพ ตนยอมรับว่าบางอย่างคิดน้อย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว
- ทนายแก้ว สารภาพ อ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย” จริง ขอโทษกลางไลฟ์แถลงข่าว
- อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: