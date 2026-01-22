เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด
เปิดแชตลับ! ทนายดังสารภาพจูบ นศ.สาว อ้าง ความใกล้ชิดทำเลยเถิด ด้าน “พุทธ” แฉซ้ำอัยการโทรเคลียร์เจอพ่อสวน “ถ้าลูกคุณโดนบ้างจะทำไง”
จากรณีที่เพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา โพสต์ข้อความเรื่องราวของหญิงสาววัย 19 ปี หลังอ้างว่าถูกทนายชื่อดังมีพฤติกรรมล่วงละเมิดทางเพศ ต่อมาทางครอบครัวฝ่ายหญิงเรียกร้องค่าเสียหายเป็นเงิน 10 ล้านบาท ส่วนด้านทนายความขอเจรจาจนเหลืออยู่ที่ 2.5 ล้านบาท เพื่อต้องการให้เรื่องราวจบ
ต่อมา พุทธ อภิวรรณ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กต่อเรื่องราวดังกล่าวว่า “แจ้ง! อัยการโทรหาครอบครัวนักศึกษาสาว อยากให้คุยกับทนายดัง เลยเจอสวน “ถ้าลูกสาวคุณโดนล้วงจะทำไง” สรุปอัยการ เงียบ!” พร้อมทั้งระบุข้อความในช่องคอมเมนต์ว่า “ครอบครัวผู้เสียหายกังวลว่าจะไม่ได้ รับความเป็นธรรม ขอวิงวอนผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมโปรดใช้ความยุติธรรมอย่างถูกต้อง”
ในรายการ ปรากฏว่า live นั้น พุทธ อภิวรรณ ได้มีการเปิดเผยแชตข้อความระหว่างทนายความ กับพ่อของนักศึกษาผู้เสียหาย โดยมีข้อความว่า
พ่อของนักศึกษา: ทำไมถึงกล้าหอม และจูบลูกผม ทั้งๆ ที่เราสนิทกัน
ทนายความ: ตอนนั้น ความใกลชิดกัน มันทำให้เหตุการณ์เลยเถิด
พ่อของนักศึกษา: เราสนิทกันเชื่อใจกัน ทำไมถึงทำให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้น
ทนายความ: ผมขอโทษ ผมขอโทษ ผมขอโทษ
ทนายความ: ผมขอ ไม่อยากให้เรื่องนี้ขยายวงกว้าง
พ่อของนักศึกษา: ผมไม่ได้เล่าให้ใครฟัง คนรู้ก็เป็นเพื่อนกันเท่านั้น
ทนายความ: ถ้าหากว่าเรื่องนี้กลายเป็นวงกว้าง จะทำให้คนมาโจมตี ไม่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์สาดโคลนใส่กัน อยากให้การพูดคุยกันระหว่างเราเท่านั้น
