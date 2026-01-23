พ่อเด็ก 18 โพสต์ถาม นิยามคำว่า “เพื่อน” เป็นยังไง? ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า “ไว้ใจ”
ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ ทนายแก้ว และนักศึกษาสาววัย 18-19 ปี ที่เคยได้มีการรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งทางเจ้าของร้านสูท พ่อของเด็ก 18 ก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่เรื่อย ๆ ทั้งยังประกาศท้าทนายดังให้เผชิญหน้าสู้ความจริงกลางรายการ หลังจากที่เจ้าตัวเดินทางกลับถึงไทยในวันอาทิตย์นี้
ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ปีก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยตั้งคำถามถึงคำว่า “นิยามของคำว่า เพื่อน เป็นแบบไหน” พร้อมแนบรูปภาพข้อมูลที่ได้รับจากการเสิร์ชอินเตอร์เน็ต และแคปชั่นประกอบว่า
“ยอมรับว่าไม่ค่อยหลับได้นอนช่วงนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่า เสียใจและเสียความรู้สึกมาก ๆ ในหลาย ๆ เรื่อง มีเรื่องนึงที่มันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดคือคำว่า “เพื่อน” ถึงกับต้องไปหา นิยาม ความหมายคำว่า “เพื่อน” เพื่อให้ต่อไปในชีวิตเราจะได้รู้ว่า เพื่อนสนิท เพื่อนดีมาก เพื่อนดี เพื่อนไม่ดี และเพื่อนเ..ี้.ย มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ…แน่นอน เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมในตอนนี้ มันเริ่มต้นจากคำว่า “ไว้ใจเพื่อน” ปล. ใครที่มีเพื่อนที่ดีถึงขั้นดีมากอยู่แล้ว ถนอมเค้าไว้ให้ดีนะครับ อย่าได้ทำให้เค้าลอยหลุดไป”
