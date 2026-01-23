ข่าว

พ่อเด็ก 18 โพสต์ถาม นิยามคำว่า “เพื่อน” เป็นยังไง? ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า “ไว้ใจ”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 10:24 น.
118

โพสต์ล่าสุดเจ้าของร้านสูท พ่อเด็กอายุ 18 ปี ถามโซเชียล นิยามคำว่า “เพื่อน” เป็นแบบไหน? ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า “ไว้ใจเพื่อน”

ยังคงเป็นประเด็นร้อนที่สังคมจับตาอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของ ทนายแก้ว และนักศึกษาสาววัย 18-19 ปี ที่เคยได้มีการรายงานไปแล้วก่อนหน้านี้ ซึ่งทางเจ้าของร้านสูท พ่อของเด็ก 18 ก็ได้มีการเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวอยู่เรื่อย ๆ ทั้งยังประกาศท้าทนายดังให้เผชิญหน้าสู้ความจริงกลางรายการ หลังจากที่เจ้าตัวเดินทางกลับถึงไทยในวันอาทิตย์นี้

ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ปีก็ได้โพสต์ข้อความเพิ่มเติมอีกครั้ง โดยตั้งคำถามถึงคำว่า “นิยามของคำว่า เพื่อน เป็นแบบไหน” พร้อมแนบรูปภาพข้อมูลที่ได้รับจากการเสิร์ชอินเตอร์เน็ต และแคปชั่นประกอบว่า

“ยอมรับว่าไม่ค่อยหลับได้นอนช่วงนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยอมรับว่า เสียใจและเสียความรู้สึกมาก ๆ ในหลาย ๆ เรื่อง มีเรื่องนึงที่มันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดคือคำว่า “เพื่อน” ถึงกับต้องไปหา นิยาม ความหมายคำว่า “เพื่อน” เพื่อให้ต่อไปในชีวิตเราจะได้รู้ว่า เพื่อนสนิท เพื่อนดีมาก เพื่อนดี เพื่อนไม่ดี และเพื่อนเ..ี้.ย มันเป็นแบบนี้แบบนี้นะ…แน่นอน เรื่องราวที่เกิดขึ้นกับผมในตอนนี้ มันเริ่มต้นจากคำว่า “ไว้ใจเพื่อน” ปล. ใครที่มีเพื่อนที่ดีถึงขั้นดีมากอยู่แล้ว ถนอมเค้าไว้ให้ดีนะครับ อย่าได้ทำให้เค้าลอยหลุดไป”

พ่อเด็ก 18 โพสต์ถาม นิยามคำว่า เพื่อน เป็นยังไง ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า ไว้ใจ-1 พ่อเด็ก 18 โพสต์ถาม นิยามคำว่า เพื่อน เป็นยังไง ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า ไว้ใจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง ข่าวการเมือง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

1 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“พี่หนุ่ม กรรชัย” บอกหลังอ่านแชต “ทนายแก้ว” เสร่อมาก เห็นถึงความเชย

15 นาที ที่แล้ว
น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน &quot;TU Dome&quot; 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน เศรษฐกิจ

น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

17 นาที ที่แล้ว
ท่องเที่ยว

เที่ยวทะเลบัวแดง อุดรธานี ตามรอย ลิซ่า ล่องเรือระกลีบแดง ตำนานผาแดงนาไอ่

34 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. เตือนซื้อเสียง มีความผิดทั้งสองฝ่าย โทษหนักติดคุก 5 ปี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อัปเดตอาการ &quot;เด๋อ ดอกสะเดา&quot; ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น บันเทิง

อัปเดตอาการ “เด๋อ ดอกสะเดา” ล่าสุดดีขึ้นมาก หลังป่วยสโตรก ยังจำมุกตลกได้แม่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายรักษ์ ภูเก็ต หรือ อนันตรักษ์ เพ็ชรหิน ข่าว

ทนายรักษ์ ภูเก็ต ร่วมวงแซะ “ไม่ถนัดเรื่องชั่ว” หลังดราม่าทนายดัง ฟันธงถูกขังแน่นอน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา แนะแนวทางสู้คดี ทนายดัง ถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ย้ำ พยานหลักฐานสำคัญมาก ข่าว

ทนายเดชา แนะแนวทางสู้คดี ทนายดัง ถูกกล่าวหาอนาจารเด็ก 18 ย้ำ พยานหลักฐานสำคัญมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

รอยช้ำใหม่โผล่บนมือ “ทรัมป์” ขณะร่วมประชุม World Economic Forum

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนีไปไหน ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน ข่าว

ทนายแก้ว ยันไม่ได้หนี ยอมรับคิดน้อย แอบคุยสาว 18 แต่ข้องใจทำไมไม่ขัดขืน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน บันเทิงเกาหลี

พระเอกดัง งานเข้า สรรพากร ฟันเลี่ยงภาษี 2 หมื่นล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตายพุ่ง 67 ศพ ไฟไหม้ห้างปากีฯ ชิ้นส่วนร่างกระจายทั่วห้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว ข่าว

ทนายแก้ว เปิดหน้ายอมรับ กอด-จูบ ลูกสาวเจ้าของร้านสูทจริง ปัดล้วงตามที่เป็นข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายแก้วขอโทษหนุ่ม กรรชัย ในไลฟ์สดเกี่ยวกับการอ้างชื่อเขา ข่าว

ทนายแก้ว สารภาพ อ้างชื่อ “หนุ่ม กรรชัย” จริง ขอโทษกลางไลฟ์แถลงข่าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม แจงใส่รองเท้ามีลายธงชาติ ยันไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

พ่อเด็ก 18 โพสต์ถาม นิยามคำว่า “เพื่อน” เป็นยังไง? ลั่น เรื่องนี้เริ่มจากคำว่า “ไว้ใจ”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ธนาธร” จี้ “อนุทิน” เร่งจ่ายเงินค่าซ่อมบ้านน้ำท่วมหาดใหญ่ ปชช. ร้องยังไม่ได้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ม.ค. 69 ครั้งที่ 4 ดีดขึ้น 1,700 บาท ทองแท่ง แตะ 73,250

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2026 ทั้ง 24 สาขา ก่อนประกาศผล 16 มี.ค. นี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไรเดอร์ อัดคลิปขอโทษ รับแอบถ่ายลูกค้าสาว ลงโซเชียล วอนอย่าพาดพิงครอบครัว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก ควง “บุญ ราณี” ร่วมพิธีเปิดวุฒิสภา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน ข่าว

อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 10:24 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 10:24 น.
118
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

ไอซ์ รักชนก ทวงยิก “รมว.ตรีนุช” บำนาญสูตร Care สอบตึก SKYY9 ไม่คืบ หวั่นกลัวเจอคนกันเอง

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน &quot;TU Dome&quot; 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

น้ำ นิชนันท์ กางตัวเลข ประกันสังคมลงทุน “TU Dome” 20 ปี เจ๊งระนาว ขาดทุน 700 ล้าน

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

เที่ยวทะเลบัวแดง อุดรธานี ตามรอย ลิซ่า ล่องเรือระกลีบแดง ตำนานผาแดงนาไอ่

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

“น็อต วรฤทธิ์” โพสต์คติสอนตัวเองและครอบครัว 6 ข้อ ติด #เลือกคบคน

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button