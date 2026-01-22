ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 14:03 น.
156

เบ๊น อาปาเช่ เคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกเปิดชื่อกลางรายการ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย ยันเป็นคนกลาง ทำหน้าที่ประสาน 2 ฝ่ายให้คุยกัน

ยังคงเป็นประเด็นฉาวที่ได้รับความสนใจจากคนในสังคม ณ ขณะนี้เป็นอย่างมาก สำหรับกรณีของ ทนายแก้ว ก่อเหตุลวนลามนักศึกษาสาววัย 18 ปี ทั้งหลังเกิดเรื่องก็มีการแอบอ้างชื่อ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังว่าจะโทรไปเคลียร์เรื่องนี้ให้กับพ่อของเด็ก 18 โดยตรง

โดยในวันนี้ (22 ม.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย ได้ถือโอกาสเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ฟังมาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โดยเผยว่า ตนรู้เรื่อง ทนายแก้ว ลวนลามเด็ก 18 มาจากการบอกเล่าของ เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับว่าตอนได้ยินก็ตกใจ และทุกข์ใจมากที่รู้ว่าทนายแก้วเอาชื่อตนไปแอบอ้าง

ล่าสุด เบ๊น อาปาเช่ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่ ระบุว่า

“จริง ๆ ก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเดือนแล้วครับ ไม่ได้บอกใครเลย แต่ในเมื่อมีชื่อในข่าวแล้วก็ขอชี้แจงไว้สักครั้งนึงครับ

วันแรกที่รู้เรื่องนี้คือ ปลายปีที่แล้ว พี่ที่เป็นพ่อของน้องเป็นพี่ชายที่สนิทกันจากการไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันแล้วก็มาดื่มที่ร้านกันบ่อย แกมาระบายให้ฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้ ผมก็ตกใจครับ แกก็โกรธและโมโหมาก แกมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดี ในเรื่องรายละเอียดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมขอไม่เอ่ยถึงนะครับ แต่ก็บอกตรง ๆ เลยว่า ทั้งพี่แก้วก็รู้จักกันในฐานะพี่น้อง ตอนนี้อยู่ในฐานะคนกลาง แล้วเราก็ฟังความข้างเดียวด้วย ก็เลยเลือกโทรหาพี่หนุ่มคนแรกและคนเดียว

เล่าให้แกฟังว่ามันเกิดแบบนี้ แกก็ตกใจมากจริง ๆ สบถด่าเลย แต่ก็เห็นตรงกันว่าต้องประสานให้เค้าสองคนคุยกัน เราฟังความข้างเดียวไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ใช่ศาลไปตัดสินใครผิดถูกด้วย หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปตามเรื่องตามราวต่อเลยครับ แค่มีหน้าที่ประสานให้ทั้งสองฝ่ายได้คุยกัน

มีหลายเคสเลยครับที่มีคนเดือดร้อนแล้วทักมาขอความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ผมก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ผมทำได้ มันก็เลยมีชื่อในข่าวบ่อยเท่านั้นเองครับ มันก็ประมาณนี้ครับ แค่บังเอิญดันเป็นผมอีกแล้วเท่านั้นเอง”

เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าว

นายกสภาทนายความ สั่งสอบดราม่าทนายดัง พร้อมดำเนินการหากผิดจริง

20 วินาที ที่แล้ว
ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68 บันเทิง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

2 นาที ที่แล้ว
เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม ทำให้ผู้ประกันตนไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ข่าว

ด่วน! เว็บประชาพิจารณ์ประกันสังคมล่ม “ษัษฐรัมย์” จี้ เร่งแก้ก่อนหมดเวลาคว่ำร่าง

14 นาที ที่แล้ว
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง ข่าวการเมือง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

22 นาที ที่แล้ว
โพสต์ล่าสุด พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน ข่าว

พ่อเด็ก 18 ลั่น ข้อมูลไม่ตรงความจริง ท้า ทนายดัง ออกรายการพิสูจน์ความแมน

35 นาที ที่แล้ว
&quot;หนุ่ม กรรชัย&quot; เผย ตัดสินใจลดบทบาท &quot;ทนายแก้ว&quot; หลังทราบปมดราม่าสาววัย 19 ข่าว

“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

40 นาที ที่แล้ว
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

44 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

45 นาที ที่แล้ว
ไทม์ไลน์แชตระหว่างทนายดังกับสาว 19 เริ่มต้นเมื่อ 8 กันยายน 2568 ข่าว

เปิดไทม์ไลน์แชต “ทนายดัง-สาว 19” เจอประโยคเด็ด “คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น”

56 นาที ที่แล้ว
ลดราคาน้ำมัน 2568 เศรษฐกิจ

ปตท. เลิกขายน้ำมัน แก๊สโซฮอลล์ E85 มีผลทั่วประเทศ 1 กุมภา 69 เพราะสาเหตุนี้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมฝนหลวง แจงเหตุจอดเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ยืนยันไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
พลโทหญิง เจ้าคุณพระสินีนาถฯ เยือนอินเดียเพื่อสักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ ข่าวในพระราชสำนัก

เจ้าคุณพระสินีนาถ ไปอินเดีย สักการะต้นพระศรีมหาโพธิ์ เปิดโครงการ “เรือหลวงแห่งธรรม”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ดร.เอ้” ตั้งคำถามรัฐบาล 6 ข้อ ครบสัปดาห์เครนถล่ม ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายอินเดีย บุกฆ่านักศึกษาสาว แค้นไม่รับรัก ก่อนจัดฉากเหมือนฆ่าตัวตาย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิธีบำเพ็ญกุศลสำหรับ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ณ วัดเสมียนนารี ข่าว

อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตคณบดีสวนสุนันทา เสียชีวิตอย่างสงบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บิ๊กโจ๊ก ส่งทนาย ยื่นเอาผิด บิ๊กเต่า-ผู้การ ปปป. มาตรา 157

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

เลขเด็ด ม้าสีหมอก งวด 1 ก.พ. 69 ปล่อยชุดเต็มบน-ล่าง คอหวยแห่จดหวังรับทรัพย์ต้นเดือน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ ข่าว

เตือนภัย! สาวรอรถริมทาง เจอชายคลั่งวิ่งทุบหลัง ชาวบ้านเผยเห็นประจำ เคยทำร้ายชาวต่างชาติ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ภูมิใจไทย ยื่น กกต. เอาผิด ผู้สมัคร สส.เพื่อไทย กล่าวหา “อนุทิน” มีบ่อนอยู่ที่เขมร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

แก๊งเด็กนรก 9-15 ปี ราดน้ำมันเผาลุงเร่ร่อนขณะหลับ หวังถ่ายคลิปทำคอนเทนต์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:03 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 14:03 น.
156
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

ประวัติ แม็ค ปวิช พระเอกดังช่อง 3 กับชีวิตล่าสุดหลังเปิดตัวมีลูก-มีเมีย กลางปี 68

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
&quot;ปวิน&quot; ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

“ปวิน” ถามหากงสุล หลังคนไทยในนิวยอร์ก ต้องจ่ายเงิน ส่งซองบัตรเลือกตั้งเอง

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button