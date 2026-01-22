เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย
เบ๊น อาปาเช่ เคลื่อนไหวแล้ว หลังถูกเปิดชื่อกลางรายการ ยอมรับรู้เรื่อง ทนายแก้ว จากปากพ่อเด็ก 18 ก่อนโทรปรึกษา หนุ่ม กรรชัย ยันเป็นคนกลาง ทำหน้าที่ประสาน 2 ฝ่ายให้คุยกัน
ยังคงเป็นประเด็นฉาวที่ได้รับความสนใจจากคนในสังคม ณ ขณะนี้เป็นอย่างมาก สำหรับกรณีของ ทนายแก้ว ก่อเหตุลวนลามนักศึกษาสาววัย 18 ปี ทั้งหลังเกิดเรื่องก็มีการแอบอ้างชื่อ หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดังว่าจะโทรไปเคลียร์เรื่องนี้ให้กับพ่อของเด็ก 18 โดยตรง
โดยในวันนี้ (22 ม.ค. 69) หนุ่ม กรรชัย ได้ถือโอกาสเล่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้ฟังมาในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ โดยเผยว่า ตนรู้เรื่อง ทนายแก้ว ลวนลามเด็ก 18 มาจากการบอกเล่าของ เบ๊น อาปาเช่ ยอมรับว่าตอนได้ยินก็ตกใจ และทุกข์ใจมากที่รู้ว่าทนายแก้วเอาชื่อตนไปแอบอ้าง
ล่าสุด เบ๊น อาปาเช่ ก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก Benz Apache – เบ๊น อาปาเช่ ระบุว่า
“จริง ๆ ก็เก็บเรื่องนี้ไว้เป็นเดือนแล้วครับ ไม่ได้บอกใครเลย แต่ในเมื่อมีชื่อในข่าวแล้วก็ขอชี้แจงไว้สักครั้งนึงครับ
วันแรกที่รู้เรื่องนี้คือ ปลายปีที่แล้ว พี่ที่เป็นพ่อของน้องเป็นพี่ชายที่สนิทกันจากการไปเที่ยวอังกฤษด้วยกันแล้วก็มาดื่มที่ร้านกันบ่อย แกมาระบายให้ฟังว่าเกิดเรื่องแบบนี้ ผมก็ตกใจครับ แกก็โกรธและโมโหมาก แกมาปรึกษาว่าจะทำยังไงดี ในเรื่องรายละเอียดมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนผมขอไม่เอ่ยถึงนะครับ แต่ก็บอกตรง ๆ เลยว่า ทั้งพี่แก้วก็รู้จักกันในฐานะพี่น้อง ตอนนี้อยู่ในฐานะคนกลาง แล้วเราก็ฟังความข้างเดียวด้วย ก็เลยเลือกโทรหาพี่หนุ่มคนแรกและคนเดียว
เล่าให้แกฟังว่ามันเกิดแบบนี้ แกก็ตกใจมากจริง ๆ สบถด่าเลย แต่ก็เห็นตรงกันว่าต้องประสานให้เค้าสองคนคุยกัน เราฟังความข้างเดียวไม่ได้ แล้วเราก็ไม่ใช่ศาลไปตัดสินใครผิดถูกด้วย หลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ไปตามเรื่องตามราวต่อเลยครับ แค่มีหน้าที่ประสานให้ทั้งสองฝ่ายได้คุยกัน
มีหลายเคสเลยครับที่มีคนเดือดร้อนแล้วทักมาขอความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่ผมก็ช่วยเต็มที่เท่าที่ผมทำได้ มันก็เลยมีชื่อในข่าวบ่อยเท่านั้นเองครับ มันก็ประมาณนี้ครับ แค่บังเอิญดันเป็นผมอีกแล้วเท่านั้นเอง”
