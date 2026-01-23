ผู้สมัคร สส.พรรคส้ม แจงใส่รองเท้ามีลายธงชาติ ยันไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆ
โอม พรรณเศรษฐ์ ผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน แจงใส่รองเท้ามีลายธงชาติ ชี้ไม่ใช่สีแดง แต่เป็นสีส้ม ไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงใดๆ
นาย พรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ตราด พรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กหลังถูกโจมตีเรื่องรองเท้าที่ใส่ขณะลงพื้นที่มีลายธงชาติไทย
โดย โอม พรรณเศรษฐ์ กล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่า “ชี้แจ้ง จากกรณีเรื่องร้องเท้าของผู้สมัคร สส. พรรคประชาชน เป็นลายธงชาติ ตามที่หลายท่านได้กล่าว และอาจสร้างความไม่สบายใจ ผมขอชี้แจงว่าร้องเท้าคู่นี้สีส้มครับ
จากคลิปที่ผมได้ลงพื้นที่ไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนและหลายท่านเกิดความไม่สบายใจเรื่องร้องเท้าที่ผมใส่อยู่ ผมซื้อรองเท้าคู่นี้มาน่าจะ 2 ปีกว่าๆ แล้วครับ และใส่อยู่บ่อยครั้งมากๆ เป็นร้องเท้ายี่ห้อ Bata ที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านาน จนผมยังเข้าใจว่าเป็นแบรนด์ไทยด้วยซ้ำไป ชื่อรุ่น CHIHARU ซื้อมาในราคา 499 บาทถ้วน ที่ช็อปบาจาในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง ตอนนั้นที่ซื้อก็ไม่เคยคิดว่ามันจะเหมือนลายธงชาติแต่ประการใด เพราะสีของลายเป็นสีส้มสดใสชัดเจน บวกกับสีน้ำเงินที่เป็นสีประจำพรรคก้าวไกลในตอนนั้นครับ
ปกติผมจะมีรองเท้าสำหรับใส่หาเสียง 2 คู่ เป็นร้องเท้าบาจาทั้ง 2 คู่ และสภาพการใช้งานช่วงหลังๆ ก็เริ่มจะหมดสภาพตามกาลเวลา ใส่สบาย ราคาเบากระเป๋า เหมาะสมที่อยู่คู่คนไทยมายาวนานครับ
ขออภัยที่อาจจะทำให้หลายๆ ท่านเกิดความไม่สบายใจ แต่ขอชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาว่าไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง หรือทำเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิดใดๆ ทั้งสิ้น เป็นร้องเท้าที่ผมมักจะใส่เป็นปกติทั่วไป”
