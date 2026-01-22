ข่าว

เจ้าของร้านสูท โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:35 น.
เจ้าของร้านสูท เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ตัดพ้อ-โทษตัวเอง ทำลูกสาวถูกทนายดังลวนลาม ยันไม่ต้องการเงิน จะเอาเรื่องถึงที่สุด

เจ้าของร้านสูท โพสต์โทษตัวเอง โทรตามลูกสาวมาช่วยงาน จนถูก “ทนายดัง” ลวนลาม ยืนยัน ไม่ต้องการเงิน แต่จะเอาเรื่องถึงที่สุด

จากกรณีที่คนบนโลกออนไลน์กำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ในขณะนี้กับเรื่องฉาวของ ทนายคนดัง ดีแตก ลวนลามเด็กหญิง อายุประมาณ 18-19 ปี ซึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของร้านตัดสูทที่ตัวเองไปเป็นลูกค้าประจำ ก่อนจะมีการเปิดเผยข้อมูลว่าแท้จริงแล้วทนายดังดีแตกคนนั้นก็คือ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ซึ่งช่วงกลางดึกที่ผ่านมา (21 ม.ค. 69) เจ้าตัวก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอโทษสังคมและคนใกล้ชิดที่มีข่าวเสียหายออกมาเช่นนี้ แต่ก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เพราะกลัวจะกลายเป็นเรื่องซับซ้อนบานปลาย ขอให้เป็นเรื่องเบื้องหลัง หากมีความจำเป็นต้องออกมาชี้แจงก็จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

ล่าสุด 22 ม.ค. 69 เจ้าของร้านสูท ซึ่งเป็นพ่อของสาววัย 18-19 ปีผู้เสียหาย ได้ออกมาเคลื่อนไหวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว โดยได้โพสต์ข้อความระบายความเจ็บช้ำใจในฐานะคนเป็นพ่อที่ลูกสาวถูกกระทำแบบนั้น ระบุว่า

“ช่วงนี้คือ มรสุมลูกใหญ่ในชีวิตเลย ตอนที่ทราบเรื่อง มีหลายคนบอกให้ หยุด ให้มันผ่านไป ถือเป็นบทเรียน แต่สิ่งที่ผมพยายามลุกออกมาสู้จนถึงวันนี้ ซึ่งมันยังไม่จบหรอก ผมอยากจะบอกว่า ผมรักลูกมาก ๆ จริง ๆ ตั้งแต่เลี้ยงดูมา ตั้งแต่ลืมตาดูโลก เค้าไม่เคยต้องลำบากในการใช้ชีวิต แต่ผมจะสอนลูกเสมอให้รู้จักความลำบาก หน้าที่ตนเอง การเห็นอกเห็นใจคนอื่น

สิ่งที่ผมอาจจะสอนน้อยไปหน่อยคือการไว้ใจคนอื่น เพราะบางครั้งแม้แต่ตัวเราเองยังพลาดเลยในเรื่องการไว้ใจคนอื่น จนถึงตอนนี้ สมมุติเรื่องแย่ ๆ แบบนี้ได้เกิดขึ้น เด็กผู้หญิง คนอื่น แล้วมันหายเงียบไปเลย คนที่เจ็บ คนที่รู้สึกแย่ที่สุดคือเด็กคนนั้น และมันคงเป็นตราบาป เป็นความทรงจำที่ไม่ดีกับเค้าไปตลอดชีวิต

อย่างน้อยในวันนี้ผมก็อาจจะสามารถเซฟเด็กคนอื่น ๆ ไว้ไม่ให้โดนเรื่องอะไรแบบนี้ ผมไม่อยากได้เงิน ผมไม่ได้หิวเงิน ถ้าผมย้อนเวลากลับไปได้ ผมคงไม่โทรตามลูกสาวให้มาที่ร้านในวันนั้น แต่ในเมื่อเรื่องมันเกิดขึ้นแล้วก็ต้องสู้กันต่อไป บทลงโทษหรือปลายทางของเรื่องนี้มันมีอยู่แล้วครับ

ขอบคุณที่กำลังใจอันล้นหลามที่ส่งเข้ามา ส่วนคอมเมนต์แย่ ๆ ผมพยายามปล่อยผ่าน ไม่สนใจ และภาวนาให้ลูกผมเข้มแข็งและสู้ไปกับผม อยากให้ทุกคนที่คอมเมนต์แย่ ๆ ลองคิดทบทวนดูดี ๆ ว่า ถ้าเรื่องมันเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก คุณจะทนได้มั้ย คุณจะสู้อย่างไร อย่างเช่นผมที่เป็น คนธรรมดาคนนึง ไม่มีหน้าสื่อ ไม่มีบารมี เส้นสายใด ๆ แต่ผมก็จะทำหน้าที่ของพ่อให้ดีที่สุดครับ

ปล.และถ้าถามว่า จุดเริ่มต้นของเรื่องมาจากผมเอง ที่นัดให้ลูกมาช่วยถ่ายงานที่ร้านสูท”

