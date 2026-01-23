การเงินเศรษฐกิจ

อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:34 น.


พรรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA พอร์ตทรุดฮวบจาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

นายธีระชาติ ก่อตระกูล ผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลการลงทุนของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ในบริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือ EA ชี้ให้เห็นถึงตัวเลขขาดทุน

จากหลักฐานย้อนหลังพบว่า สปส. เคยถือครองหุ้น EA สูงสุด ณ วันที่ 15 มีนาคม 2021 จำนวน 13,275,000 หุ้น ในราคา 40.57 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมสูงถึง 866 ล้านบาท แต่จากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 17 มีนาคม 2025 มูลค่าการลงทุนกลับดิ่งลงเหลือเพียงประมาณ 14 ล้านบาท เหลือหุ้นในมือ 5,664,900 หุ้น ที่ราคา 2.44 บาท ปัจจุบันแม้จะมีการขายออกไปบางส่วนจนเหลือราว 5.67 ล้านหุ้น แต่ราคาตลาดก็ยังต่ำเตี้ยอยู่ที่ 2.90 บาทต่อหุ้นเท่านั้น

นายธีระชาติ ตั้งข้อสังเกตว่า แม้หุ้น EA จะประสบปัญหาข่าวคดีทุจริตของผู้บริหารระดับสูงจนราคาตกต่ำ แต่สำนักงานประกันสังคมกลับนิ่งเฉย ไม่เคยออกมาชี้แจงต่อผู้ประกันตนและนายจ้างเลยว่าเสียหายไปจริงเท่าไร ใครเป็นผู้ตัดสินใจลงทุน และมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างไร ปล่อยให้เรื่องเงียบหายเหมือนกรณีความผิดพลาดในอดีตอย่าง ตึก SKYY9, โรงอาหารกระทรวงแรงงาน หรือ TU Dome ที่ไม่มีใครออกมารับผิดชอบ ทั้งที่เป็นเงินของผู้ประกันตนทุกคน

ด้วยเหตุนี้ นายธีระชาติ จึงเรียกร้องให้สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยข้อมูลการลงทุนทั้งหมดให้โปร่งใสในรูปแบบที่พร้อมนำไปประมวลผลต่อได้ (Machine Readable) เพื่อให้ภาคประชาชนสามารถนำไปวิเคราะห์และตรวจสอบได้จริง ตามแคมเปญ #พิมพ์ส้มประกันสังคม #OPENsso เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายซ้ำรอยเดิมอีก

