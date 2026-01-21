ด่วน! ประกันสังคม “งดให้บริการออนไลน์” ชั่วคราว 21 ม.ค. นี้ ยังไร้กำหนดเปิด
เข้าแอปฯ ประกันสังคม ไม่ได้? เว็บหมุนติ้ว? สปส. แจงด่วนปิดระบบหนีปัญหาเทคนิค แนะทางเลี่ยงสำหรับคนรีบใช้สิทธิ โทร 1506 หรือเช็กช่องทางอื่นแทน
สำหรับใครที่พยายามล็อกอินเข้าเว็บไซต์หรือแอปฯ ของ สำนักงานประกันสังคม (สปส.) แล้วหมุนติ้ว หรือเข้าไม่ได้ “คุณไม่ได้เป็นคนเดียว” เพราะล่าสุด สปส. ได้ออกประกาศด่วนผ่านเพจเฟซบุ๊ก แจ้ง ปิดระบบให้บริการออนไลน์ชั่วคราว ในวันนี้ (21 ม.ค. 69)
ปิดทำไม? แล้วจะเปิดกี่โมง?
สาเหตุหลักที่แจ้งไว้คือพบ “ข้อขัดข้องทางเทคนิค” ทำให้มีความจำเป็นต้องปิดระบบเพื่อเร่งตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วที่สุด แต่ประเด็นที่ทำให้ผู้ประกันตนร้อนใจคือ ในประกาศ ยังไม่ได้ระบุเวลาเปิดระบบกลับมาที่ชัดเจน บอกเพียงแค่ “ชั่วคราว” และขออภัยในความไม่สะดวกเท่านั้น
ความขัดข้องครั้งนี้สอดคล้องกับรายงานข่าวก่อนหน้าที่ระบุว่า ประกันสังคมกำลังอยู่ในช่วง “เปลี่ยนผ่านระบบดิจิทัลครั้งใหญ่” เพื่อยกระดับจากระบบเดิมไปสู่รูปแบบ Web Application ที่ทันสมัยและปลอดภัยกว่า
ซึ่งในช่วงรอยต่อนี้ อาจมีปัญหาเรื่องการนำเข้าข้อมูลและการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้การบริการอาจสะดุดเป็นระยะ แต่ทาง สปส. ยืนยันว่า “ข้อมูลไม่หาย” และกำลังเร่งจูนระบบให้นิ่งที่สุด
ถ้าต้องใช้สิทธิด่วนวันนี้ทำยังไง?
ในเมื่อออนไลน์ “จอดำ” ชั่วคราว ใครที่มีธุระด่วนต้องติดต่อหรือเช็กสิทธิ ขอแนะนำให้เลี่ยงไปใช้ช่องทางสำรองเหล่านี้แทนครับ
- สายด่วนคนทำงาน: โทร 1506 กด 1 (มีข้อมูลระบุว่าให้บริการ 24 ชั่วโมง) เพื่อสอบถามเจ้าหน้าที่โดยตรง
- เช็กสถานะว่างงาน: สำหรับผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ข่าวระบุว่าสามารถไปตรวจสอบผ่าน ระบบของกรมการจัดหางาน ได้ ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ยังใช้งานได้ในช่วงเปลี่ยนผ่านนี้
งานนี้คงต้องรอประกาศอัปเดตจากหน้าเพจอย่างเป็นทางการอีกครั้ง ว่าระบบจะกลับมา “เขียว” พร้อมใช้งานได้เมื่อไหร่ครับ
