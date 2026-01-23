ข่าวต่างประเทศ

สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 09:39 น.
56

รถไฟพุ่งชนเครน ใกล้เมืองคาร์ตาจีนา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ภายในสัปดาห์เดียว

เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เกิดเหตุรถไฟในสเปนชนกับเครน ใกล้เมืองคาร์ตาจีนา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ภายในสัปดาห์เดียว

โดยทางการสเปนระบุว่า เคราะห์ดีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้รถไฟพลิกคว่ำหรือตกรางเป็นอย่างใด ทำให้ไม่ได้มีความสูญเสียครั้งใหญ่ ทั้งนี้ทางการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงแค่ว่าการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานโดยเครนที่ไม่ใช่ของรถไฟ

ในช่วงที่ผ่านมาสเปนเจอกับอุบัติเหตุทางรถไฟบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเหตุรถไฟความเร็งสูงชนกัน ใกล้กับเมืองกอร์โดบา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 43 ศพ ถือเป็นโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่ที่สุดจากอุบัติเหตุทางรถไฟในช่วงหลายปีที่ผ่านมา

ขณะที่สหภาพคนขับรถไฟได้ออกมาประท้วงเรียกร้องให้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 23 ม.ค. 69 ดีดขึ้น 1,700 บาท “ทองแท่ง” ทะยานแตะ 73,250

9 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2026 ทั้ง 24 สาขา ก่อนประกาศผล 16 มี.ค. นี้

7 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ไรเดอร์ อัดคลิปขอโทษ รับแอบถ่ายลูกค้าสาว ลงโซเชียล วอนอย่าพาดพิงครอบครัว

11 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ฮุนเซน” สยบลือเส้นเลือดในสมองแตก ควง “บุญ ราณี” ร่วมพิธีเปิดวุฒิสภา

15 นาที ที่แล้ว
อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน ข่าว

อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน

24 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว

27 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

อึ้งอีก ประกันสังคม ลงทุนหุ้น EA จาก 866 ล้าน เหลือ 14 ล้าน ปชน. จี้เปิดข้อมูลให้โปร่งใส

32 นาที ที่แล้ว
ทนายแก้วรีบตอบแม่น้อยว่าเมียดูอยู่หลังถูกทักเรื่องกิ๊ก บันเทิง

ย้อนคำทำนาย “ทนายแก้ว” มีก๊กไหม? ขุดคลิป โหนกระแส “แม่น้อย” ทักปมชู้สาว

35 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ตม.ไทย เข้าช่วยเหลือเด็กหญิงชาวฟินแลนด์ ถูกกักขังทรมานที่สระแก้ว

45 นาที ที่แล้ว
ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ ข่าว

ช็อก ดาวติ๊กตอกดัง ถูกลวงฆ่าทุบหัว ชิงทอง สายปริศนาโทรขอความช่วยเหลือ

51 นาที ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพบก นำทูตทหารจาก 20 ชาติ ดูพื้นที่ชายแดน ชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เสื่อม! คุมตัวชายอังกฤษ-หญิงเร่ร่อน โชว์กินบวบริมชายหาดพัทยา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระอุ เจ้าหน้าที่ ICE สหรัฐฯ คุมตัวเด็ก 5 ขวบ ส่งเข้าสถานกักตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“บิ๊กเล็ก” โต้ข่าวลือ 8 ก.พ. ไม่มีเลือกตั้ง กำชับทหารวางตัวเป็นกลาง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส. มุกดาหาร แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. มุกดาหาร แบบแบ่งเขต ทั้ง 2 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กกต. ยังไม่เคาะนโยบาย “เต้ มงคลกิตติ์” เข้าข่ายผิดกฎหมายหรือไม่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. มหาสารคาม แบบแบ่งเขต ทั้ง 6 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 23 1 69 ดูดวง

4 ราศี ปีใหม่อย่าใจร้อนกับคนรัก คนในบ้าน คำเดียวพังได้ทั้งเดือน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง ข่าวต่างประเทศ

หนุ่มคลั่ง ปาพิซซ่าใส่ผู้โดยสารกลางเวหา อ้าง เมียโดนชายอื่นจีบ สุดท้ายโดนลากลงจากเครื่อง

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชายวัยเกษียณเกาหลีอาละวาด ใช้มีดฟันรถเมีย-ลูก หลังถูกจับได้ว่าคบชู้ อ้างเหตุพกมีด “ไว้ถางหญ้าหน้าหลุมศพ”

12 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อึ้ง! แมวฝรั่งเศสตามเจ้าของไปเที่ยวสเปนก่อนหลงทาง แต่หาทางเดินกลับบ้านเองได้

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สะเทือนใจ เด็กหญิง 6 ขวบ รอดชีวิตจากเหตุรถไฟตกรางในสเปนราวปาฏิหาริย์ แต่ต้องกลายเป็นกำพร้า

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หญิงจีนโพสต์คลิปร่ำไห้ ผัวพังบ้านเละเพราะเธอซื้อ “เครื่องล้างจาน” แต่ความจริงเหมือนหนังคนละเรื่อง

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. ภูเก็ต เช็กเบอร์-พรรค 3 เขต : เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชายคลั่งทำร้ายหญิงสาวหน้าห้างดัง ขณะรอรถ GrabBike ข่าว

เตือนภัยประตูน้ำ! สาวยืนรอรถหน้าห้างดัง ถูกชายคลั่งวิ่งทุบหลังเจ็บหนัก ตร.เผยทำได้แค่ปรับ 500 แล้วปล่อย

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 23 ม.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 23 ม.ค. 2569 09:39 น.
56
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ราคาทองวันนี้ 23 ม.ค. 69 ดีดขึ้น 1,700 บาท “ทองแท่ง” ทะยานแตะ 73,250

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

รายชื่อผู้เข้าชิงรางวัลออสการ์ 2026 ทั้ง 24 สาขา ก่อนประกาศผล 16 มี.ค. นี้

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569

ไรเดอร์ อัดคลิปขอโทษ รับแอบถ่ายลูกค้าสาว ลงโซเชียล วอนอย่าพาดพิงครอบครัว

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน

อ.จตุรงค์ เปิดเบื้องหลังเจรจา ทนายแก้ว-คู่กรณี 2 รอบไม่จบ ยันพ่อเด็กไม่มีการเรียกเงิน

เผยแพร่: 23 มกราคม 2569
Back to top button