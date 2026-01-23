สเปนอีกแล้ว! รถไฟพุ่งชนเครน อุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ในสัปดาห์เดียว
รถไฟพุ่งชนเครน ใกล้เมืองคาร์ตาจีนา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 4 ราย ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ภายในสัปดาห์เดียว
เมื่อวันที่ 23 มกราคม สำนักข่าว CNN รายงานว่า เกิดเหตุรถไฟในสเปนชนกับเครน ใกล้เมืองคาร์ตาจีนา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย 4 ราย ถือเป็นอุบัติเหตุทางรถไฟครั้งที่ 4 ภายในสัปดาห์เดียว
โดยทางการสเปนระบุว่า เคราะห์ดีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ได้ส่งผลให้รถไฟพลิกคว่ำหรือตกรางเป็นอย่างใด ทำให้ไม่ได้มีความสูญเสียครั้งใหญ่ ทั้งนี้ทางการให้ข้อมูลเบื้องต้นเพียงแค่ว่าการรุกล้ำเข้าไปในพื้นที่โครงสร้างพื้นฐานโดยเครนที่ไม่ใช่ของรถไฟ
ในช่วงที่ผ่านมาสเปนเจอกับอุบัติเหตุทางรถไฟบ่อยครั้ง โดยเฉพาะเหตุรถไฟความเร็งสูงชนกัน ใกล้กับเมืองกอร์โดบา เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 43 ศพ ถือเป็นโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่ที่สุดจากอุบัติเหตุทางรถไฟในช่วงหลายปีที่ผ่านมา
ขณะที่สหภาพคนขับรถไฟได้ออกมาประท้วงเรียกร้องให้เพิ่มมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำขึ้นอีก
