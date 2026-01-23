บันเทิง

ย้อนคำทำนาย “ทนายแก้ว” มีก๊กไหม? ขุดคลิป โหนกระแส “แม่น้อย” ทักปมชู้สาว

72
ทนายแก้วรีบตอบแม่น้อยว่าเมียดูอยู่หลังถูกทักเรื่องกิ๊ก
ภาพจาก : โหนกระแส

โซเชียลแห่ขุดคลิป แม่น้อย ดูดวงทัก ทนายแก้ว กลางโหนกระแส—คำถาม มีกิ๊กไหม กลับมาหลอน หลังดราม่าปมฉาวสาว 18 ลุกลาม

ท่ามกลางกระแสดราม่าร้อนแรงของ ทนายแก้ว หรือ ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล ชาวเน็ตได้ขุดคลิปวิดีโอเก่าจากรายการโหนกระแสกลับมาแชร์ว่อนโซเชียลอีกครั้ง กลายเป็นไวรัลที่ดูเหมือนตลกร้ายเมื่อเทียบกับสถานการณ์ปัจจุบัน

คลิปที่กำลังเป็นกระแสขณะนี้ มาจากรายการ โหนกระแส (เทปวันที่ 28 พ.ย. 2567) ซึ่งในวันนั้น หนุ่ม กรรชัย ได้เชิญ แม่น้อย (มารดาของนายสามารถ เจนชัยจิตรวนิช) ซึ่งมีอาชีพเป็นหมอดู มาร่วมรายการและขอให้ช่วยตรวจดวงชะตาให้ ทนายแก้ว แบบสดๆ กลางสตูดิโอ

บรรยากาศรายการโหนกระแสเทปแม่น้อยดูดวงทนายแก้ว
ภาพจาก : โหนกระแส

ไฮไลต์สำคัญที่ทำให้คลิปนี้กลับมาเป็นกระแสอีกครั้ง คือจังหวะที่แม่น้อยยิงคำถามใส่ทนายแก้วแบบไม่มีปี่มีขลุ่ยว่า คุณมีกิ๊กไหม? ทำเอาพิธีกรและคนในสตูฯ ฮือฮา ขณะที่ทนายแก้วรีบตอบกลับทันควันเพื่อเบรกสถานการณ์ว่า เมียดูอยู่ ก่อนจะถูกแซวกันอย่างสนุกสนานในเวลานั้น

สาเหตุที่คลิปดูดวงขำขันเมื่อปีก่อนถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง เป็นผลสืบเนื่องจากกระแสข่าวฉาวเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2569 เมื่อเพจดังอย่าง ท่านเปา ได้ออกมาเปิดเผยไทม์ไลน์ความสัมพันธ์ระหว่าง ทนายดัง กับ สาววัย 19 ปี

ชาวเน็ตจึงนำคำทักของแม่น้อยมาเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ราวกับเป็นคำทำนายล่วงหน้า ทั้งที่ในความเป็นจริง ต้นทางคลิปเป็นเพียงสีสันในรายการบันเทิงเท่านั้น

ทนายแก้วตกใจเมื่อแม่น้อยทักเรื่องผู้หญิงในรายการสด
ภาพจาก : โหนกระแส

สรุปปมร้อน ทนายดัง-สาว 18 จากเพจแฉ สู่คำแถลงขอโทษ

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 21 ม.ค. ที่ผ่านมา เพจ ท่านเปา ได้โพสต์เล่าเรื่องราวที่อ้างว่าเป็นไทม์ไลน์ของทนายดัง โดยระบุถึงพฤติกรรมในรถที่ฝ่ายหญิงอ้างว่าถูกคุกคาม ขณะที่ฝ่ายชายโต้แย้งว่าเป็นความเอ็นดู รวมถึงมีการเปิดเผยข้อมูลเรื่องการเจรจาค่าเสียหายที่ตัวเลขหลักล้านบาท

ต่อมา ทนายแก้วได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ขอโทษและแสดงความเสียใจ ต่อครอบครัวและผู้ติดตาม แต่ยัง ไม่ขอลงรายละเอียด ของข้อเท็จจริง โดยให้เหตุผลว่าเกรงจะทำให้สถานการณ์ซับซ้อน และยืนยันว่าจะชี้แจงผ่านกระบวนการที่เหมาะสม

หนุ่ม กรรชัย และ ทนายแก้ว อึ้งคำถามแม่น้อย
ภาพจาก : โหนกระแส

อีกหนึ่งประเด็นที่น่าจับตาคือท่าทีของ หนุ่ม กรรชัย ผู้ดำเนินรายการโหนกระแส ที่ออกมาเปิดเผยว่า ตนได้รับรู้เรื่องราวนี้มาตั้งแต่ 26 ธันวาคม ปีก่อน และได้ตัดสินใจ ลดบทบาท หรือหยุดเชิญทนายแก้วมาออกหน้าจอตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

หนุ่ม กรรชัย ย้ำจุดยืนชัดเจนว่า หากข้อกล่าวหาจากฝั่งผู้เสียหายเป็นความจริง ตนรับไม่ได้ และยืนยันว่าจะ ไม่ยอมให้ใครอ้างชื่อไปเคลียร์คดี รวมถึงจะไม่ทำการปกป้องคนผิดอย่างแน่นอน

ทนายแก้วตกใจเมื่อแม่น้อยทักเรื่องผู้หญิงในรายการสด
ภาพจาก : โหนกระแส
ช็อตเด็ดแม่น้อยดูดวงทนายแก้วเรื่องความรัก
ภาพจาก : โหนกระแส
สีหน้าทนายแก้วตอนแม่น้อยถามเรื่องสาวกลางโหนกระแส
ภาพจาก : โหนกระแส
แม่น้อย มารดาสามารถ ดูดวงทนายแก้วแบบสดๆ
ภาพจาก : โหนกระแส
แม่น้อยถามทนายแก้วกลางรายการโหนกระแสว่ามีกิ๊กไหม
ภาพจาก : โหนกระแส

