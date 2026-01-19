ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก
รถไฟชนกันในสเปน หลังจากที่รถไฟตกรางและข้ามไปอีกฝั่ง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ศพ ทางการหวั่นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก
เมื่อวันที่ 19 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกันใกล้เมืองอดามุซ ประเทศสเปน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 21 ศพ และได้รับบาดเจ็บสาหัสมากกว่า 30 ราย ท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีก
โดยรถไฟที่เดินทางจากมะละกาไปยังมาดริดตกรางก่อนจะข้ามมายังรถไฟอีกราง ทำให้รถไฟสองขบวนชนกัน ซึ่งนายออสการ์ พูเอนเต รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสเปน แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ “แปลกมาก” เพราะรถไฟตกรางในทางตรง และจุดเกิดเหตุเพิ่งเข้ารับการดูแลเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนสาเหตุครั้งนี้ต่อไป และคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนถึงจะทราบผลสอบสวน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- รถไฟชนกันราชบุรี พังยับ พบผู้ได้รับบาดเจ็บตกค้างในรถไฟ
- นายกฯ รับ รถไฟชนกันในกรีซ เซ่น 43 ศพ เป็นความผิดพลาดของมนุษย์
- ดับพุ่ง 13 ศพ รถไฟข้ามทวีปเม็กซิโกตกราง เจ็บเฉียดร้อย สลดรับปีใหม่
ติดตาม The Thaiger บน Google News: