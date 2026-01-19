ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:14 น.
59

รถไฟชนกันในสเปน หลังจากที่รถไฟตกรางและข้ามไปอีกฝั่ง เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ศพ ทางการหวั่นยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นอีก

เมื่อวันที่ 19 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่า เกิดเหตุรถไฟความเร็วสูงชนกันใกล้เมืองอดามุซ ประเทศสเปน เมื่อช่วงเวลาประมาณ 18.40 น. ตามเวลาท้องถิ่น เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 21 ศพ และได้รับบาดเจ็บสาหัสมากกว่า 30 ราย ท่ามกลางความกังวลว่ายอดผู้เสียชีวิตนั้นอาจจะเพิ่มขึ้นอีก

โดยรถไฟที่เดินทางจากมะละกาไปยังมาดริดตกรางก่อนจะข้ามมายังรถไฟอีกราง ทำให้รถไฟสองขบวนชนกัน ซึ่งนายออสการ์ พูเอนเต รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมสเปน แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่าอุบัติเหตุครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ “แปลกมาก” เพราะรถไฟตกรางในทางตรง และจุดเกิดเหตุเพิ่งเข้ารับการดูแลเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้ว

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จะทำการสอบสวนสาเหตุครั้งนี้ต่อไป และคาดว่าจะใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งเดือนถึงจะทราบผลสอบสวน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

8 วินาที ที่แล้ว
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน เศรษฐกิจ

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

4 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

13 นาที ที่แล้ว
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก ข่าวอาชญากรรม

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

16 นาที ที่แล้ว
ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว ข่าว

ดราม่าทริปนรก ทัวร์ไทย 16 ชีวิต ถูกทิ้งกลางสนามบิน-เจ็บใช้ผ้าอนามัยซับเลือด บริษัททัวร์แจงแล้ว

17 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ศุภชัย” เตรียมเอาผิดผู้ใช้เฟซบุ๊ก ปล่อยเฟคนิวส์ “อนุทิน” เป็นหลานบิ๊กรับเหมา

31 นาที ที่แล้ว
แก้ผ้ารีวิวรีสอร์ต เพิ่งรู้มีในไทย ต้องถอดหมด ห้ามมีเพศสัมพันธ์ แต่ทำกิจกรรมปกติได้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็กห้ามละเมิด ข่าว

เปิดวาร์ป รีสอร์ตเปลือยในไทย สาวรีวิวสุดสยิว แก้หมด พร้อมย้ำกฎเหล็ก

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! รถไฟชนกันในสเปน ตายแล้ว 21 ศพ หวั่นยอดเสียชีวิตเพิ่มสูงขึ้นอีก

47 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” แฉป้าคนสนิท “ไผ่ ลิกค์” ป่วนหาเสียง เตรียมถกฝ่ายกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“จีน” จี้ “กัมพูชา” กวาดล้างอุตสาหกรรมสแกมเมอร์ หลังคนจีนหายตัวต่อเนื่อง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายงานฝุ่น PM 2.5 กรุงเทพฯ วันนี้ (19 ม.ค. 69) คุณภาพอากาศเริ่มดีขึ้นอยู่ในเกณฑ์สีเหลือง ข่าว

เช็กค่าฝุ่น PM 2.5 วันนี้ กทม. 12 เขตต้องระวัง แนะสวมหน้ากาก เลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

Holiday Inn ภูเก็ต สาขาหาดสุรินทร์ขอโทษ ย้ำให้ความสำคัญสูงสุดกับผู้พัก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่ใช่ครั้งแรก! ย้อนรีวิวโรงแรมหรู เคยมีแม่บ้านพยายามเข้าห้องตอนเย็น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รวบตัว หัวหน้า รปภ. ใช้มาสเตอร์คีย์การ์ดพยายามเข้าห้องดีเจสาว ลบภาพหวังหนีผิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 19 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ระวัง ของมีคมบาด หรืออุบัติเหตุเล็กน้อยในบ้าน เลือดตกยางออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

เปิดข้อมูล “มือยิงดับหัวหน้าวงดนตรี” ตร.รู้ตัวแล้ว หลังภรรยาเล่าปมเขม่น

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เรอัล โซเซียดาด พบ บาร์เซโลนา ดูบอลสด ฟุตบอลลาลีกา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เอซี มิลาน พบ เลชเช่ ดูบอลสด ฟุตบอลกัลโช่ เซเรียอา 2025/26 วันที่ 18 ม.ค. 69

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มสายเปย์ในรายการโหนกระแสประกาศตามหาความรัก แต่กลับถูกแฉเรื่องโกงลงทุน ข่าว

เพจดังเผยวีรกรรม “หนุ่มสายเปย์” โหนกระแส ที่แท้นักชักดาบ สาวแห่แฉหลอกลงทุน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
บรูซ เหลียง นักแสดงคนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตในวัย 77 ปี บันเทิง

สิ้นเทพเมฆาอัคคี “บรูซ เหลียง” ดาวร้าย คนเล็กหมัดเทวดา เสียชีวิตแลัวในวัย 77 ปี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ม 5 สู้ชีวิตคนเดียวในห้องเช่า ข่าว

เปิดเรื่องราว “น้องบูม” ม.5 สู้ชีวิตลำพังในห้องเช่า ฝันรับใช้ชาติแต่อนาคตการศึกษายังกังวล

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ฮือฮา “เจี๊ยบ พิสุทธิ์” สว.คนใหม่ ที่แท้พ่อบังเกิดเกล้า พระเอกดัง 4Kings

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คนไทยสามารถเดินทางไปคีร์กีซสถานได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยว

อัปเดตฟรีวีซ่า 2569 พาสปอร์ตไทยเที่ยว “คีร์กีซสถาน” ไม่ต้องขอวีซ่า อยู่ยาว 30 วัน

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิปจากพรรคประชาชนเน้นการสร้างความหวังให้ประชาชนในประเทศ ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ปล่อยคลิปหาเสียงชุดใหม่ ถามแรง “หมดหวังกับประเทศหรือยัง?”

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภูมิใจไทย รัฐธรรมนูญหมวด 1 2 ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ย้ำจุดยืน “ภท.” ไม่แตะหมวด 1-2 สวนสองพิธีกรรุ่นใหญ่ ปมเอกนิติ-ศุภจี-สีหศักดิ์

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 09:14 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 09:14 น.
59
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รายชื่อ สส.ลพบุรี 2569

รายชื่อผู้สมัคร สส. ลพบุรี 4 เขต รวม 37 คน พรรคไหน เบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

แม่ค้าออนไลน์ เตรียมตัว สรรพากรเตือน ถึงเกณฑ์ต้องยื่น คืนภาษีเร็วสุด 7 วัน

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569

เจ้าของห้องเอะใจ วัยรุ่นยืนกรานจะเช่าห้องเดิม ค้นเจอซิมบ็อกซ์ซ่อนอยู่ในเพดาน

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
สาวสีคิ้ว ถือยาบ้าขึ้นโรงพัก

สาววัย 28 พกย้าบ้าเม็ดสุดท้าย ขึ้นโรงพักสีคิ้ว รับอยู่บ้านเลิกไม่ได้ เครียดมรสุมชีวิต

เผยแพร่: 19 มกราคม 2569
Back to top button