เกิดอะไรขึ้น? รถไฟตกรางในสเปนซ้ำ ใกล้บาร์เซโลนา เสียชีวิตแล้ว 37 ศพ
รถไฟตกรางในสเปนซ้ำ ใกล้บาร์เซโลนา เสียชีวิตแล้ว 37 ศพ หลังจากที่กำแพงพังถล่มลงมาราง โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น 2 วัน หลังรถไฟชนกัน
เมื่อวันที 21 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุรถไฟตกรางใกล้นครบาร์เซโลน่า ประเทศสเปน เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 37 ศพ โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่วันหลังจากที่เกิดเหตุรถไฟตกรางและข้ามไปชนกับรถไฟอีกขบวนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 41 ศพ
อ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระบุว่า รถไฟขบวนดังกล่าวชนเข้ากับกำแพงที่ถล่มลงมาในรางรถไฟ เป็นเหตุให้รถไฟตกราง คร่าชีวิตคนขับและผู้โดยสาร ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้นำผู้โดยสารทุกคนที่เหลืออกจากรถไฟเรียบร้อยแล้ว จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสาเหตุที่กำแพงถล่มลงมาเพราะอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก
นอกจากนี้ยังมีรายงานว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส 5 ราย, บาดเจ็บค่อนข้างสาหัส 6 ราย และบาดเจ็บเล็กน้อย 26 ราย
