ยอดพุ่ง 39 ศพ รถไฟชนกัน รมว.สเปน เผย เหตุแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดได้
คืบหน้า โศกนาฏกรรมทางรางครั้งร้ายแรงสุดในรอบกว่าทศวรรษของประเทศสเปน รถไฟความเร็วสูง 2 ขบวนพุ่งชนกันอย่างรุนแรงจนตกราง ใกล้เมืองกอร์โดบา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย 39 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก
วินาทีมรณะ รถไฟข้ามเลนพุ่งชน เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เวลาประมาณ 18.40 น. ที่เมืองอดามูซ (Adamuz) ใกล้กับเมืองกอร์โดบา ทางตอนใต้ของสเปน
อุบัติเหตุเริ่มต้นจากรถไฟของบริษัทเอกชน Iryo ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 317 คน เดินทางจากเมืองมาลากามุ่งหน้ากรุงมาดริด เกิดตกรางกะทันหัน ทำให้ตู้โดยสารไถลข้ามไปขวางรางรถไฟอีกฝั่ง ในจังหวะเดียวกับที่รถไฟของบริษัท Renfe (การรถไฟสเปน) ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 200 คน วิ่งสวนทางมาจากมาดริดมุ่งหน้าเมืองอูเอลบา พุ่งเข้าชนซากรถไฟที่ขวางอยู่อย่างจัง
แรงปะทะทำให้ตู้โดยสารของทั้ง 2 ขบวนพลิกคว่ำ พังยับเยิน เจ้าหน้าที่กู้ภัย กองทัพ และหน่วยกาชาด ต้องเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตท่ามกลางความมืดและซากเหล็กที่บิดงอ
กระทรวงคมนาคมสเปนรายงานตัวเลขความสูญเสียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุแล้ว 39 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือคนขับรถไฟขบวนที่มุ่งหน้าไปอูเอลบา
ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 75 ราย ในจำนวนนี้มีอาการสาหัสมาก 5 ราย และอาการสาหัส 24 ราย ขณะที่สื่อท้องถิ่นประเมินว่ายอดผู้บาดเจ็บรวมอาจสูงถึง 100 คน
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสเปน ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอุบัติเหตุที่แปลกประหลาดมาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางวิ่งราบ แถมเพิ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมรางเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ รถไฟขบวนแรกที่ตกรางก็เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานไม่ถึง 4 ปี
นายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซีย แห่งสเปน ที่ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใย
ล่าสุด การรถไฟสเปนได้ประกาศระงับการเดินรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างมาดริดกับเมืองต่างๆ ในแคว้นอันดาลูเซีย (กอร์โดบา, เซบียา, มาลากา และอูเอลบา) เป็นการชั่วคราว เพื่อเคลียร์พื้นที่และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป
