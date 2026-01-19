ข่าวต่างประเทศ

ยอดพุ่ง 39 ศพ รถไฟชนกัน รมว.สเปน เผย เหตุแปลกประหลาด ไม่น่าเกิดได้

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 19 ม.ค. 2569 19:00 น.| อัปเดต: 19 ม.ค. 2569 18:13 น.
คืบหน้า โศกนาฏกรรมทางรางครั้งร้ายแรงสุดในรอบกว่าทศวรรษของประเทศสเปน รถไฟความเร็วสูง 2 ขบวนพุ่งชนกันอย่างรุนแรงจนตกราง ใกล้เมืองกอร์โดบา ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตยืนยันแล้วอย่างน้อย 39 ราย และบาดเจ็บอีกจำนวนมาก

วินาทีมรณะ รถไฟข้ามเลนพุ่งชน เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ผ่านมา (ตามเวลาท้องถิ่น) เวลาประมาณ 18.40 น. ที่เมืองอดามูซ (Adamuz) ใกล้กับเมืองกอร์โดบา ทางตอนใต้ของสเปน

FILE – Rescuers at the site of a train collision in Tempe, about 376 kilometres (235 miles) north of Athens, near Larissa city, Greece, Friday, March 3, 2023. (AP Photo/Giannis Papanikos, File)

อุบัติเหตุเริ่มต้นจากรถไฟของบริษัทเอกชน Iryo ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 317 คน เดินทางจากเมืองมาลากามุ่งหน้ากรุงมาดริด เกิดตกรางกะทันหัน ทำให้ตู้โดยสารไถลข้ามไปขวางรางรถไฟอีกฝั่ง ในจังหวะเดียวกับที่รถไฟของบริษัท Renfe (การรถไฟสเปน) ซึ่งบรรทุกผู้โดยสาร 200 คน วิ่งสวนทางมาจากมาดริดมุ่งหน้าเมืองอูเอลบา พุ่งเข้าชนซากรถไฟที่ขวางอยู่อย่างจัง

แรงปะทะทำให้ตู้โดยสารของทั้ง 2 ขบวนพลิกคว่ำ พังยับเยิน เจ้าหน้าที่กู้ภัย กองทัพ และหน่วยกาชาด ต้องเร่งระดมกำลังเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตท่ามกลางความมืดและซากเหล็กที่บิดงอ

กระทรวงคมนาคมสเปนรายงานตัวเลขความสูญเสียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมาว่า เจ้าหน้าที่ได้กู้ร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุแล้ว 39 ราย โดยหนึ่งในนั้นคือคนขับรถไฟขบวนที่มุ่งหน้าไปอูเอลบา

ด้านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระบุว่า มีผู้ได้รับบาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล 75 ราย ในจำนวนนี้มีอาการสาหัสมาก 5 ราย และอาการสาหัส 24 ราย ขณะที่สื่อท้องถิ่นประเมินว่ายอดผู้บาดเจ็บรวมอาจสูงถึง 100 คน

In this aerial view grab taken from video provided by Guardia Civil, a view of the Alvia train with rescue workers at the scene after a high-speed train collision, near Adamuz, Spain, Monday, Jan. 19, 2026. (Guardia Civil via AP)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของสเปน ยอมรับว่ายังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด แต่ตั้งข้อสังเกตว่าเป็นอุบัติเหตุที่แปลกประหลาดมาก เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางวิ่งราบ แถมเพิ่งได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมรางเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา นอกจากนี้ รถไฟขบวนแรกที่ตกรางก็เป็นรถรุ่นใหม่ที่มีอายุการใช้งานไม่ถึง 4 ปี

นายเปโดร ซานเชซ นายกรัฐมนตรีสเปน โพสต์ข้อความแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น เช่นเดียวกับสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลิเปที่ 6 และสมเด็จพระราชินีเลติเซีย แห่งสเปน ที่ทรงติดตามสถานการณ์ด้วยความห่วงใย

ล่าสุด การรถไฟสเปนได้ประกาศระงับการเดินรถไฟความเร็วสูงเส้นทางระหว่างมาดริดกับเมืองต่างๆ ในแคว้นอันดาลูเซีย (กอร์โดบา, เซบียา, มาลากา และอูเอลบา) เป็นการชั่วคราว เพื่อเคลียร์พื้นที่และให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไป

In this aerial view grab taken from video provided by Guardia Civil, a view of the Iryo train with rescue workers at the scene after a high-speed train collision, near Adamuz, Spain, Monday, Jan. 19, 2026. (Guardia Civil via AP)
In this grab taken from video provided by Guardia Civil, rescue workers at the scene after a high speed train collision,in Adamuz, Spain, Monday, Jan. 19, 2026. (Guardia Civil via AP)
FILE – Emergency personnel respond to the scene of a train derailment in Santiago de Compostela, Spain, on July 24 2013. (AP Photo/La Voz de Galicia/Monica Ferreiros, File)

