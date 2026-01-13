“ธนาธร” ลุยตราดช่วยพรรคส้มหาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ลุ้นแค่ 2 พรรค
ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่จังหวัดตราด ช่วย พรรณเศรษฐ์ ผู้สมัครจากพรรคประชาชน (ปชน.) หาเสียง ลั่นเลือกตั้ง 2569 ที่จะถึงนี้ ส้มแข่งจัดตั้งรัฐบาลแค่กับภูมิใจไทย
วันนี้ (13 ม.ค.) นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า พร้อมด้วย น.ส.เบญจา แสงจันทร์ ผู้ช่วยหาเสียงของพรรคประชาชน (ปชน.) ได้ลงพื้นที่ จ.ตราด เพื่อช่วยหาเสียงให้นายพรรณเศรษฐ์ นุ่มหนู ผู้สมัคร สส.ตราด เขต 1 ของพรรคประชาชน เบอร์ 7 โดยได้ขึ้นรถแห่ปราศรัยและเปิดวงพูดคุยกับประชาชนในประเด็นนโยบายของพรรคประชาชนด้านต่างๆ
อ้างอิงข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจระบุ ช่วงหนึ่งนายธนาธร กล่าวชัดเจนว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นเดิมพันสำคัญ อนาคตประเทศไทยอยู่ในมือของทุกคน เพราะเป็นการเลือกระหว่างพลังของความเจริญก้าวหน้าที่นำความรู้ความสามารถมารับใช้ประชาชนกับพลังที่ต้องการฉุดรั้งประเทศไทยให้อยู่กับที่
เท่านั้นไม่พอ ประธานคณะก้าวหน้า วัย 47 ปี ยังชี้ชัดว่า การเลือกตั้งที่จะมาถึงในวันที่ 8 ก.พ.2569 นี้ จะเป็นการเลือกระหว่างรัฐบาลที่มี “พรรคภูมิใจไทย” เป็นแกนนำ กับรัฐบาลที่มี “พรรคประชาชน” เป็นแกนนำ
“วันนี้พรรคประชาชนมีความพร้อม ทีมผู้บริหารพรรคประชาชนซึ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 11 ม.ค. 2569 ที่ผ่านมา เป็นการเมืองแบบใหม่ที่ตั้งอยู่บนความรู้ความสามารถ มีเจตจำนงแน่วแน่ที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนรู้สึกว่าฝากฝังอนาคตของประเทศไว้ได้ ไม่ได้จัดสรรตามโควตามุ้งการเมืองที่นำจำนวน สส. ในมุ้งของตนมาต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีอย่างที่เคยเป็นมา”
“การเลือกตั้ง 2569 เดิมพันด้วยอนาคตของประเทศไทยและอนาคตของลูกหลาน ขอเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งด้วยความหวัง เลือกตั้งครั้งนี้ไม่เหมือนเดิม พรรคประชาชนจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล และจะส่งมอบสังคมไทยที่ดีกว่าให้ทุกท่านดู” นายธนาธร กล่าว
ขณะเดียวกันหัวเรือใหญ่ของคณะก้าวหน้าได้เชิญชวนประชาชนให้ออกไปใช้สิทธิ “ออกเสียงประชามติ” โดยการ “กาเห็นชอบ” ให้สังคมไทยมีฉันทามติเพื่อเปิดประตูสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 คืนประชาธิปไตยแบบปกติสู่สังคมไทย แก้ไขปัญหาของประเทศได้ เช่น ปัญหาความรับผิดรับชอบขององค์กรอิสระที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็น กกต. สตง. ป.ป.ช. หรือศาลรัฐธรรมนูญ
ทั้งนี้ นายธนาธรเคยกล่าวในเวทีดีเบตที่จ.ชลบุรี ก่อนหน้านี้ถึงประเด็นที่คอการเมืองจับตาถึงจุดยืนการจัดตั้งรัฐบาลโดยยืนกราน “พรรคประชาชน” จะไม่มีทางโหวตให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล เด็ดขาดในการเลือกตั้งครั้งนี้ ย้ำว่า “เลือกส้มได้หนูไม่มีแน่นอน และประเด็นสงสัยต้งรัฐบาลแข่งกันนั้น ไม่เอา เพราะพรรคประชาชนต้องเป็นแกนนำ.
