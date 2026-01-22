เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 วันที่ 22 ม.ค. 69

22 มกราคม 2569 ดูบอลสด ฟุตบอล ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7 ระหว่าง เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า ที่สนาม โชบานี่ สเตเดี้ยม เฟเนร์บาห์เช่ ซูครู ซาราโคกลู เวลา 00:45 น. ตามเวลาประเทศไทย พร้อมถ่ายทอดสด
ดูบอลสด ยูโรป้า ลีก เฟเนร์บาห์เช่ VS แอสตัน วิลล่า ลิงก์ดูออนไลน์
- รายการ : ยูฟ่า ยูโรป้า ลีก 2025/26 รอบลีกเฟส นัดที่ 7
- แมตช์การแข่งขัน : เฟเนร์บาห์เช่ พบ แอสตัน วิลล่า
- วัน/เวลาแข่งขัน : วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 เวลา 00.45 น. (เช้ามืดวันศุกร์)
- สนาม : โชบานี่ สเตเดี้ยม เฟเนร์บาห์เช่ ซูครู ซาราโคกลู
- ถ่ายทอดสด : beIN SPORTS 1
สภาพความพร้อมของทั้งสองทีม
เฟเนร์บาห์เช่
เริ่มจากทางด้านเจ้าบ้าน ของกุนซือ โดเมนิโก้ เตเดสโก้ จะยังไม่มีชื่อของ อาร์ชี่ อบราวน์, เลเวนต์ เมอร์ชาน และ เซบาสเตียนซีมานสกี้ ที่มีอาการบาดเจ็บทั้งหมด ส่วนแข้งคนอื่นๆ พร้อมลงสนามทั้งหมด
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-3-3 ผู้รักษาประตูเป็น เอแดร์ซอน โมราเอส พร้อมกองหลัง 4 คน เนลสัน เซเมโด้, มิลาน สคริเนียร์, เจย์เดน ออสเตอร์โวลด์, เมิร์ท มุลเดอร์ แดนกลางเป็น เฟร็ด, อิสมาเอล ยุคเซค, ทาลิสก้า ส่วนแนวรุกฝากความหวังไว้กับ มาร์โก้ อเซนซิโอ, จอห์น ดูราน และ เคเรม อัคตูร์โคกลู
แอสตัน วิลล่า
ส่วนทางด้านทีมเยือน ทัพสิงห์ผยอง ภายใต้การคุมทัพของ อูไน เอเมรี่ จะไม่มีชื่อของ จอห์น แม็คกินน์, บูบาการ์ กามาร่า, รอสส์ มาร์คลี่ย์ และ อมาดู โอนาน่า ที่มีอาการบาดเจ็บ
คาดว่าเกมนี้จะมาในระบบ 4-2-3-1 ผู้รักษาประตูเป็น มาร์โก บิซอต พร้อมแนวรับ 4 คน แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอซรี่ คอนซ่า, ลูก้าส์ ดีญ แดนกลางเป็น ลามาร์ โบการ์ด , ยูริ ตีเลอมันส์ แนวรุกฝากความหวังไว้กับ อีแวนน์ เกสซ็องด์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย ส่วนกองหน้าตัวเป้าเป็น โอลลี่ วัตกิ้นส์
สถิติการเจอกันก่อนหน้าของ เฟเนร์บาห์เช่ – แอสตัน วิลล่า
ผลงานการเจอกันของทั้งสองทีม
- ไม่เคยเจอกันมาก่อน
สถิติ 5 นัดหลังสุดของทั้งสองทีม
เฟเนร์บาห์เช่
- 18/01/26 ชนะ อลันยาสปอร์ 3-2 (ตุรกี ซูเปอร์ลีก)
- 14/01/26 ชนะ เบโยกลู เยนี่ คาร์ซี่ 1-0 (ตุรกี คัพ)
- 10/01/26 ชนะ กาลาตาซาราย 2-0 (ตุรกี ซูเปปอร์คัพ)
- 06/01/26 ชนะ ซัมซศุนสปอร์ 2-0 (ตุรกี ซูเปอร์คัพ)
- 23/12/25 แพ้ เบซิคตัส 1-2 (ตุรกี คัพ)
แอสตัน วิลล่า
- 18/01/26 แพ้ เอฟเวอร์ตัน 0-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 10/01/26 ชนะ สเปอร์ส 2-1 (เอฟเอ คัพ)
- 07/01/26 เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0 (พรีเมียร์ลีก)
- 03/01/26 ชนะ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ 3-1 (พรีเมียร์ลีก)
- 30/12/25 แพ้ อาร์เซนอล 1-4 (พรีเมียร์ลีก)
รายชื่อ 11 ตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามของทั้งสองทีม
เฟเนร์บาห์เช่ (4-3-3) : เอแดร์ซอน โมราเอส (GK) – เนลสัน เซเมโด้, มิลาน สคริเนียร์, เจย์เดน ออสเตอร์โวลด์, เมิร์ท มุลเดอร์ – เฟร็ด, อิสมาเอล ยุคเซค, ทาลิสก้า – มาร์โก้ อเซนซิโอ, จอห์น ดูราน, เคเรม อัคตูร์โคกลู
แอสตัน วิลล่า (4-2-3-1) : มาร์โก บิซอต (GK) – แมตตี้ แคช, วิคตอร์ ลินเดอเลิฟ, เอซรี่ คอนซ่า, ลูก้าส์ ดีญ – ลามาร์ โบการ์ด , ยูริ ตีเลอมันส์ – อีแวนน์ เกสซ็องด์, มอร์แกน โรเจอร์ส, เอมิเลียโน่ บูเอนเดีย – โอลลี่ วัตกิ้นส์
Thaiger ทายผลบอล เฟเนร์บาห์เช่ 2-2 แอสตัน วิลล่า
