ปู เมีย เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:26 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 14:38 น.
สรุปดราม่า ปู กนกวรรณ โพสต์เศร้า “หมดบุญกันแค่นี้” เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว หลังเพื่อนพ้องจัดคอนเสิร์ตช่วย “เด๋อ ดอกสะเดา”

ทำเอาแฟนคลับ เพื่อนพ้องในวงการบันเทิงต่างตกใจและเป็นห่วงไปตามกัน หลัง ปู กนกวรรณ ภรรยาคู่ชีวิตของตลกอาวุโส เด๋อ ดอกสะเดา ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านโซเชียลมีเดีย คล้ายกำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศความอบอุ่นที่พี่น้องวงการตลกเพิ่งรวมตัวจัดงานหาทุนรักษาอาการป่วยของสามีไปหมาดๆ

ค่ำวันที่ 21 มกราคม ที่ผ่านมา เหล่าศิลปินตลกและลูกศิษย์ได้รวมพลังจัดคอนเสิร์ตการกุศล ลูกผู้ชาย ชื่อนายเด๋อ ดอกสะเดา เพื่อระดมทุนช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลให้กับตลกชั้นครูที่กำลังพักฟื้นจากโรคหลอดเลือดสมอง บรรยากาศเต็มไปด้วยความรักและความสามัคคี

ในด้านอาการป่วยของเด๋อ ดอกสะเดา ทาง เปิ้ล ณภัทร ลูกสาว ได้ออกมาอัปเดตให้แฟนๆ สบายใจว่า พ่อมีอาการดีขึ้นตามลำดับ ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่ศูนย์ดูแลโดยมีลูกสาวคอยประกบดูแลทั้งเช้าและเย็น แม้พ่อจะยังพูดสื่อสารด้วยคำพูดไม่ได้ แต่สามารถเขียนหนังสือ ยิ้ม หัวเราะ และโต้ตอบภาษากายได้รู้เรื่อง ทั้งยังเริ่มฝึกยืนทำกายภาพบำบัดแล้ว

ส่วน เป็ด เชิญยิ้ม ก็ตอบว่าไม่ได้คุยกับ ปู แต่คุยกับเปิ้ล “เราไม่อยากให้มัน… เดี๋ยวจะเป็นประเด็น เดี๋ยวครอบครัวเขาร้าวฉาน ไม่อยากให้ชักนำประเด็นแบบนี้ เดี๋ยวจะทะเลาะเบาะแว้งกัน”

แต่ทว่า ในอีกฟากหนึ่ง ปู กนกวรรณ กลับมีความเคลื่อนไหว ระบายความในใจ ขอบคุณกัลยาณมิตรที่ช่วยดึงสติให้กลับมา พร้อมระบุถ้อยคำที่ชวนสงสัยว่า พร้อมยอมรับความจริง ถือว่าหมดบุญกันแค่นี้ นอกจากนี้ยังเผยความตั้งใจเร่งด่วนว่า กำลังดำเนินการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปหาลูกสาว ทิ้งท้ายประโยคสุดซึ้งว่า ลูกคือโลกใบเดียวของปู

ทันทีที่ข้อความเผยแพร่ออกไป เพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิง อาทิ ท็อป ดารณีนุช และ แหม่ม อลิษา ต่างรีบเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจ โดยยืนยันว่าจะอยู่เคียงข้างเสมอ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการชี้แจงรายละเอียดที่แน่ชัดว่าโพสต์ดังกล่าวเกิดจากสาเหตุใด หรือคำว่า “หมดบุญ” นั้นสื่อถึงเรื่องราวความสัมพันธ์หรือความเหนื่อยล้าทางจิตใจด้านอื่น ซึ่งคงต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยด้วยตนเองต่อไป

ปู เมีา เด๋อ ดอกสะเดา โพสต์เศร้า "หมดบุญกันแค่นี้" เตรียมขอวีซ่าหาลูกสาว บันเทิง

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

