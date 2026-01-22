ข่าว

เปิดไทม์ไลน์แชต “ทนายดัง-สาว 19” เจอประโยคเด็ด “คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 14:17 น.
182
ไทม์ไลน์แชตระหว่างทนายดังกับสาว 19 เริ่มต้นเมื่อ 8 กันยายน 2568
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เฟซบุ๊ก ท่านเป กางหลักฐานบทสนทนา 8 ก.ย. – 19 ต.ค. 2568 ชี้พิรุธ ไทม์ไลน์แชต หลังวันเกิดเหตุยังคุยงานปกติ-นัดเจอที่ร้านพ่อ แถมไร้เงาบทสนทนาเรื่อง จก

มหากาพย์ทนายดังลวนลามสาว 19 ส่อเค้าโอละพ่อ? เมื่อเพจเฟซบุ๊ก ท่านเปา ได้โพสต์สรุปไทม์ไลน์การสนทนาทาง LINE ที่ระบุว่าเป็นของ ทนายดัง และ ฝ่ายหญิง โดยเนื้อหาครอบคลุมช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2568 ซึ่งมีรายละเอียดที่น่าสนใจและขัดแย้งกับข่าวก่อนหน้านี้ในบางจุด

สรุปไทม์ไลน์แชต จากคนสนิท สู่การเจรจาเงิน

8 ก.ย. 68 เริ่มต้นคุยกันในไลน์ ทนายส่งรูปอวดไลฟ์สไตล์ (รูปคู่ดารา/ออกรายการ) และขอดูรูปฝ่ายหญิง อ้างว่าดูแล้วสบายใจ ซึ่งทั้งคู่มีการแลกเปลี่ยนรูปชีวิตประจำวันกัน

12 ก.ย. 68 (วันนัดพบ) นัดเจอกันที่ร้านกาแฟย่านพระราม 3 ช่วงบ่าย-เย็น จุดสังเกตคือ หลังแยกย้ายกลับบ้าน ฝ่ายหญิงยังตอบแชตด้วยท่าทีปกติ ไม่มีการโวยวายถึงเหตุการณ์ผิดปกติใด ๆ

13 ก.ย. 68 ฝ่ายหญิงเริ่มเปลี่ยนท่าที ไม่ตอบแชตเช้า มาตอบทีหลังว่า รู้สึกอึดอัด กับการกระทำที่ไม่เหมาะสม และขอไม่เจอกันส่วนตัวอีก ด้านทนายยอมรับผิดและรับปากจะไม่รบกวน

16 ก.ย. 68 ทนายพยายามตื๊อขอเคลียร์ใจ อ้างว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับ ฝ่ายหญิงสวนกลับแรงว่า ใช้จิตวิทยาหลอกล่อ และถามว่า เคยทำกับเด็กแบบนี้มากี่คน? พร้อมยื่นคำขาดว่าถ้าจะคุยต้องคุยต่อหน้าพ่อเท่านั้น

10 ต.ค. 68 ทนายทักมาจ้างงาน (ตัดต่อคลิป) บทสนทนาเป็นเรื่องงานล้วนๆ และมีการ นัดเจอกันที่ร้านของพ่อฝ่ายหญิง

18 ต.ค. 68 ยังคงคุยเรื่องฟีดแบ็กคลิปโปรโมตร้าน โดยไม่มีการรื้อฟื้นเรื่องดราม่าก่อนหน้า

19 ต.ค. 68 ทนายส่งข้อความขอโทษอีกครั้ง แต่ครั้งนี้ฝ่ายหญิงตอบกลับชัดเจนว่า คำขอโทษไม่พอ รับเป็นเงินเท่านั้น บทสนทนาจบลงที่ทนายให้กำลังใจและขอโทษซ้ำ

ทางเพจได้ทิ้งท้าย ปล. ที่น่าสนใจไว้ 2 ประเด็นหลัก คือ ในแชตที่มีการโต้เถียงกัน ฝ่ายหญิงพูดถึงความอึดอัดและการกระทำไม่เหมาะสม แต่ ไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องการล้วงหรือจกของสงวน อย่างที่ตกเป็นข่าวเลย และไทม์ไลน์อาจไม่ครบ

หลักฐานชิ้นนี้จะทำให้ ทนายดัง พ้นมลทิน หรือเป็นเพียงเทคนิคการต่อสู้ทางคดี? ต้องรอติดตามการชี้แจงฉบับเต็มจากทั้งสองฝ่ายครับ

การสนทนาในไลน์ระหว่างทนายและสาว 19 มีการแลกเปลี่ยนรูปภาพส่วนตัว
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:14 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 14:17 น.
182
