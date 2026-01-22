ปู มัณฑนา โพสต์รูปจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลั่น รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน

ข่าวดาราบันเทิง

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:05 น.
105
แรงมาก! ปู มัณฑนา โพสต์รูปนั่งจิบไวน์อ่านข่าว ทนายดัง ลวนลามเด็ก 18 ลั่นแรง รอดูความฉิXหาย หน้ากากคนดีหลุดทีละคน

เรียกได้ว่าเป็นข่าวสะเทือนวงการทนายความอย่างยิ่ง เมื่อเพจดังออกมาเปิดเผยข้อมูลว่า ทนายคนดังดีแตก ลวนลามลูบไล้นักศึกษาสาววัย 18 ปี ซึ่งทางครอบครัวของนักศึกษาสาวเกิดความไม่พอใจและเรียกร้องค่าเสียหาย 10 ล้าน แต่ทางทนายดังต่อรองเหลือ 2.5 ล้าน ก่อนที่ข่าวจะหลุดออกมาจนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันยกใหญ่ กระทั่ง ทนายดัง ออกมาโพสต์ข้อความชี้อแจง โดยกล่าวขอโทษคนใกล้ชิดกับข่าวที่เกิดขึ้น แต่ยังไม่สามารถออกมาบอกรายละเอียดได้ ขอให้เป็นครรลองของทางกฎหมาย และการพูดคุยกันเบื้องหลัง แต่หากมีความจำเป็นต้องชี้แจงจะออกมาอีกครั้ง

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

ล่าสุดนักแสดงรุ่นใหญ่ ปู มัณฑนา ออกมาเคลื่อนไหวหลังทราบข่าวฉาวดังกล่าว โดยมีการโพสต์ภาพถือแก้วไวน์พร้อมข้อความประกอบว่า “เก็บไว้ดูความฉิxหาย บันเทิงกว่าเยอะ”

หลังจากนั้นไม่นาน ปู มัณฑนา ก็โพสต์ข้อความผ่านหน้าเฟซบุ๊กอีกครั้ง ระบุว่า “และแล้วความจริงก็ปรากฎ เหมือนที่แม่ปูเคยพูดไว้ หน้ากากคนดีย์หลุดไปทีละคน”

