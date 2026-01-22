ข่าวการเมือง

“เพชร กรุณพล” ตอบแล้วเลิกคบ “น็อต” ไหม เถียงเดือด หลังจบรายการ

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:25 น.
100

เพชร กรุณพล ตอบแล้วเลิกคบ น็อต วรฤทธิ์ ไหม หลังจากที่ทั้งสองปะทะคารมกันเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ หลังจบรายการแฉ

จากกรณีที่เพจ ท่านเปา โพสต์ข้อความ “บรรยากาศหลังจบการดีเบต…หรือมึงจะเอาไอ้เพชร กูบอกไม่ให้แก้รัฐธรรมนูญ ผลักอก จากนั้นเกือบมวยกัน แต่มีคนมาช่วยกันจับทั้งคู่แยก…” โดยภาพดังกล่าวเป็นภาพของ กรุณพล เทียนสุวรรณ รองโฆษกพรรคประชาชน และ น็อต วรฤทธิ์ เฟื้องอารมณ์ พิธีกรรายการแฉ ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด เพชร กรุณพล เทียนสุวรรณ ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้ ผ่านอินสตาแกรม โดยระบุว่าคลิปที่มีการชกต่อยกันนั้นเป็นคลิปจาก AI ก่อนจะเขียนต่อว่า “เดี๋ยวนี้การทำภาพปลอมจาก Ai ไม่ใช่เรื่องยาก

ผมกับน็อตสนิทกันจน การด่ากันแรงๆเป็นเรื่องปกติ แต่จะอย่างไรผมไม่เคยเลิกคบใครเพียงเพราะเห็นต่างทางการเมืองครับ

เคารพทุกความเห็นต่าง แต่อย่าใส่ร้ายกันด้วยภาพปลอมเลยครับ”

พร้อมกันนี้ยังลงภาพจาก AI ซึ่งเป็นภาพของ เพชร และ น็อต จูบปากกันด้วย

