“หนุ่ม กรรชัย” เผย ตัดสินใจลดบทบาท “ทนายแก้ว” หลังทราบปมฉาว สาววัย 19 ปี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 14:30 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 14:14 น.
“หนุ่ม กรรชัย” เปิดใจกลางรายการ สั่งลดงาน “ทนายแก้ว” เซ่นปมฉาวสาว 19 ปี เผยเบื้องลึกถูกอ้างชื่อไปเคลียร์คดี ยันไม่ขออุ้มคนผิด

หนุ่ม กรรชัย เปิดเผยในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์ ต่อกรณีที่ทนายแก้ว มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับหญิงสาววัย 19 ปี โดย หนุ่ม กรรชัย เล่าว่า “เรื่องนี้ตนทราบมาตั้งแต่ 26 ธันวาคมปีที่แล้ว คนที่แจ้งผมคือ คุณเบนซ์ อาปาเช่, อ.จตุรงค์ และบังแจ็ก แต่คนแรกสุดที่โทรมาคือคุณเบนซ์ โดยเล่าว่าทนายแก้วไปก่อเรื่องไว้ โดยถ่ายทอดเรื่องราวจากฝั่งพ่อและตัวน้องผู้หญิงให้ฟัง”

หนุ่ม กรรชัย เล่าต่อว่า “พอได้ฟังตนตกใจมาก เลยรีบโทรหาทนายแก้ว ถามตรงๆ ว่าทำจริงไหม ขอให้พูดความจริง อย่าโกหก เพราะถ้าทำจริงมันไม่ถูกต้อง ตนเตือนแก้วว่าคิดให้ดีก่อนพูด เพราะแก้วเป็นทนายความ ตนบอกแก้วว่า ในเมื่อแก้วเคยสอนคนอื่น ให้ความรู้กฎหมายกับคนอื่น พอเรื่องเกิดกับตัวเอง แก้วต้องพูดความจริงกับพี่

ทนายแก้วยอมรับว่าไปกับน้องผู้หญิงคนนั้นจริง แต่เรื่องที่เขาเล่าให้ผมฟังเป็นคนละมุมกับที่ฝ่ายหญิงเล่า ข้อเท็จจริงมันไม่ตรงกัน ตนจึงบอกทนายแก้วว่า พี่ไม่รู้หรอกใครผิดใครถูก แต่พี่ขอไม่ยุ่งเรื่องนี้นะ มันละเอียดอ่อนมาก และพี่เองก็มีลูกสาว พี่รับไม่ได้ ให้แก้วโทรไปคุยกับเบนซ์เอาเอง

ตนให้เบอร์คุณเบนซ์กับทนายแก้วไป เขาก็โทรคุยกัน ผมไม่รู้รายละเอียด แต่คิดว่าเรื่องคงจบแล้ว วันนั้นเลยไม่ได้สนใจอะไรต่อ หลังจากนั้นแค่วันเดียว อ.จตุรงค์ โพสต์เฟซบุ๊กว่ามีทนายดังไปลวนลามลูกสาวลูกความ ตนอ่านแล้วตกใจ คิดทันทีว่าใช่ทนายแก้วหรือไม่

หนุ่ม กรรชัย กล่าวถึง ทนายแก้ว ในรายการ เที่ยงวันทันเหตุการณ์
YT/ ครอบครัวข่าว3

ตนจึงรีบโทรเช็กทนายแก้วก่อนว่าเห็นโพสต์อาจารย์หรือยัง ใช่เรื่องเดียวกันไหม ทนายแก้วบอกไม่ทราบ ตนเลยโทรไปหาอาจารย์จตุรงค์ พอได้คุย อาจารย์จตุรงค์เล่าตรงกับที่เบนซ์เล่าเป๊ะ สาเหตุที่อาจารย์รู้เพราะทนายของท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้ทางพ่อของน้องผู้หญิง ท่านได้ยินมาเลยเอามาลง

ตนบอกอาจารย์ว่า เรื่องที่ตนได้ยินมาคนละเรื่องกัน อยากให้อาจารย์ฟังความอีกข้างด้วย จะได้ครบสองมุม แล้วอาจารย์ค่อยวิเคราะห์เอง ส่วนตนนั้นขอไม่ยุ่ง จากนั้นให้ทนายแก้วโทรคุยกับอาจารย์จตุรงค์ แต่มีจุดที่ตนไม่สบายใจคือ ทนายแก้วพยายามให้ตนโทรหาพ่อของน้องผู้หญิงเพื่อช่วยเคลียร์ให้

ตนปฏิเสธทันที พร้อมบอกว่าตนโทรไม่ได้ เดี๋ยวเรื่องจะยิ่งบานปลาย พี่ไม่รู้ใครถูกใครผิด อีกอย่างพี่ก็เป็นพ่อคน ต้องให้ความเป็นธรรมกับเขา และพี่ไม่อยากเข้าไปอยู่ในสมการนี้ ทนายแก้วต้องคิดบ้างว่าถ้าพี่โทรไป แล้วพ่อเขาออกมาแฉว่า “หนุ่ม กรรชัย โทรมาเคลียร์ให้แก้ว” ผมจะกลายเป็นหมาทันทีเลยนะ

สรุปคือตนไม่ยุ่ง ข้อเท็จจริงสองฝั่งสวนทางกัน ทั้งมุมของอาจารย์จตุรงค์ มุมของเบนซ์ และมุมของทนายแก้ว คนที่รับฟังข้อมูลจากทั้งสองฝ่ายก็งงเหมือนตน มันมีจุดเอ๊ะเต็มไปหมด ว่าทำไมทางนั้นพูดอย่างนี้ ทางนี้พูดอย่างนั้น

หลังๆ ตนไม่ได้เชิญทนายแก้วมาออกรายการ ตนตัดสินใจลดบทบาทเขาลง ขอโทษแฟนคลับทนายแก้วด้วยที่ต้องทำแบบนี้ เพราะผมต้องมีมโนธรรม ในเมื่อข้อเท็จจริงยังไม่กระจ่าง และตนก็เป็นพ่อคน ถ้าเรื่องที่พ่อเด็กพูดเป็นจริง แล้วตนยังเอาทนายแก้วมาออกหน้าจอ พ่อเด็กเขาจะรู้สึกอย่างไร

ตนสั่งทีมงานว่ายังไม่ต้องเอานายแก้วมาออกรายการ ช่วงนั้นจึงพยายามเปลี่ยนคนอื่นมาแทน จะมีโผล่มาแค่เทปช่วงปีใหม่ เพราะอันนั้นเราอัดล่วงหน้าไว้แล้ว ซึ่งเลี่ยงไม่ได้จริงๆ แต่วันรุ่งขึ้นที่มีคิวต้องอัดรายการร่วมกับพี่ป๋องและทนายแก้ว ตนสั่งยกเลิกคิวทนายแก้วทันที บอกทีมงานว่าขอทำกับพี่ป๋องแค่สองคน

ตนทุกข์ใจมาก เมื่อวานตอนเช้ามีคนมาบอกผมว่า ทนายแก้วไปอ้างกับพ่อเด็กว่า “เดี๋ยวพี่หนุ่มจะโทรไปเคลียร์” แถมมีคลิปเสียงยืนยันคำพูดนี้ด้วย ตนยืนยันว่าไม่เคยบอกว่าจะโทรหาใคร พอรู้เรื่องตนจึงโทรหาพ่อเด็กเอง บอกเขาว่าขอพูดในส่วนของตน ไม่ใช่เรื่องของทนายแก้ว และขอไม่ให้มีการอัดเสียง

ตนชี้แจงกับพ่อเด็กว่า ตนไม่เคยอุ้มชูทนายแก้ว ตนบอกทนายแก้วเสมอว่าเรื่องของคนสองคนต้องไปจัดการกันเอง จะเจรจาหรือขึ้นศาลก็แล้วแต่ แต่ตนไม่เกี่ยว พ่อเขาก็เข้าใจตน ตอนแรกเขาไม่สบายใจนึกว่าตนเข้าข้างแก้วเพราะเห็นทำงานด้วยกัน แต่เมื่อวานตนทุกข์ใจจนต้องระบายในรายการว่า ใครเอาชื่อของตนไปอ้างในทางไม่ถูกไม่ควร ขอให้หยุด

ตนอึดอัดและทุกข์ใจจริงๆ ไม่ใช่แค่เรื่องทนายแก้ว แต่รวมถึงคนอื่นๆ อีกหลายคนที่ตนไม่ได้เอ่ยชื่อ รายการโหนกระแสมีไว้ช่วยคน ตอนอยู่ในรายการตนคุมชีวิตพวกคุณได้ แต่พอออกไปข้างนอก คุณกรุณาอยู่ในกรอบในธรรม อย่าให้คนมองว่าผมผลิตคนพวกนี้ออกไปรังแกสังคม เห็นใจตนบ้าง

ใครจะมาออกรายการตนขอร้องว่า นี่คือรายการข่าวไม่ใช่ที่ระบายอารมณ์ส่วนตัวของตน ต้องกราบขออภัยด้วยแต่อึดอัดจริงๆ พอพูดแล้วมันก็ยาว สรุปคือตนบอกทนายแก้วไปแล้วว่าขอหยุดบทบาททนายแก้วไว้ก่อน จนกว่าจะพิสูจน์ความบริสุทธิ์ได้ ตนไม่ได้บอกว่าเขาผิด เพราะต่างฝ่ายต่างมีเหตุผล ต้องไปคุยกันเอง

คดีนี้ไม่ใช่ข่มขืน แต่ถ้าเป็นเรื่องจริงคืออนาจาร ทายแก้วต้องไปเคลียร์ให้จบ ถ้าเขาไม่ยอมความก็ต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ไปสู้กันตรงนั้น รายการต้องเดินด้วยข้อกฎหมาย ตนก็อยากได้ทนายน้ำดี ไม่มีประวัติเสียมานั่ง อยากให้รักษาความสง่างามของอาชีพทนายความไว้ เหมือนกับที่คุณนั่งอยู่ในรายการ

สุดท้ายตนไม่รู้ข้อเท็จจริงว่าใครผิด แต่สิ่งที่ทายแก้วไม่ควรทำที่สุด คือการเข้าไปคุยหรือยุ่งกับน้องผู้หญิงคนนี้ เพราะเขาเป็นลูกของคนที่คุณรู้จัก”

Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

