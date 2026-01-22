“ดร.เอ้” ตั้งคำถามรัฐบาล 6 ข้อ ครบสัปดาห์เครนถล่ม ลั่นคนไทยต้องไม่ตายฟรี
ดร.เอ้ สุชัชวีร์ ตั้งคำถามรัฐบาล 6 ข้อ หลังครบหนึ่งสัปดาห์เครนถล่ม 2 จุด จนบัดนี้ก็ยังไม่มีคำตอบ เรียกร้องความยุติธรรมคนไทยต้องไม่ตายฟรี
นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ หรือ ดร.เอ้ หัวหน้าพรรคไทยก้าวใหม่ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรี แถลงข่าว “คนไทยต้องไม่ตายฟรี” จากทั้งเหตุเครนถล่ม ตึกถล่ม ถนนยุบ หลังจากที่ผ่านเหตุการณ์เครนถล่ม 2 จุดครบ 1 สัปดาห์
โดย ดร.เอ้ กล่าวว่า ผ่านมา 1 สัปดาห์ เหตุการณ์ เครนถล่มทับรถไฟที่สีคิ้ว และ เครนถล่มที่ถ.พระราม2 รัฐยังไม่มีคำตอบให้ประชาชน ผมขอเป็นตัวแทนพี่น้องประชาชน ตั้งคำถาม 6 ข้อดังนี้
1. ใครคือ “เจ้าภาพ” ที่เป็นกลาง ทำงานอย่างโปร่งใส ไม่ลูบหน้าปะจมูก ต้องหาคำตอบว่า “เครนมรณะถล่ม” เกิดจากเหตุใด เป็นเพราะใคร
2. เปิดเผยข้อมูลว่ามีการ “รับเหมาช่วง” เพื่อลดต้นทุนหรือไม่? ใครเป็นผู้รับเหมาช่วง ที่ทำงานไร้ความรับผิดชอบ จนผู้บริสุทธิ์ต้องตาย
3. “เครนมรณะ” ลักษณะนี้ กำลังใช้งานที่ใดบ้าง? ต้องหยุดใช้งานทันที ใครเป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า และหน่วยงานใดให้ใบอนุญาต ต้องเปิดเผย และเอาผิดให้ได้
4. “ผู้รับเหมาต่างชาติ” มีใบอนุญาตทำงานถูกต้องหรือไม่? วิศวกรคุมงานต่างชาติเข้ามาทำงานถูกต้องหรือไม่? หรือแอบเข้ามาทำงาน?
5. เหตุโศกนาฏกรรม “น่าสลด” และ “น่าอับอาย” ไปทั่วโลก ซ้ำเติมการท่องเที่ยวไทย ผ่านมา 1 สัปดาห์แล้ว ญาติผู้สูญเสีย ชีวิตและคนไทย ถามหาความคืบหน้า หรือจะรอให้ข่าวเงียบ? อย่าให้คนไทยต้องตายฟรี.
6. “รถไฟความเร็วสูง” และ “ถนนพระราม 2” จะเสร็จกี่โมง หรือ จะต้องรอความ “สูญเสีย” ครั้งต่อไป?
“6 คำถามตรงไปตรงมาไม่มีอคติแต่เป็นสิ่งที่รัฐบาลต้องมีคำตอบ เพราะฉะนั้นเรื่องจะเงียบไป หลักฐานก็จะหายไป สุดท้ายแล้วจับใครไม่ได้ พรรคไทยก้าวใหม่จะไม่ยอมให้คนผิดลอยนวล คนไทยต้องไม่ตายฟรี พระราม 2 กี่ครั้งแล้ว เครนถล่มกี่ครั้งแล้ว คนตายมาไม่รู้กี่ศพแล้ว หรือตึก สตง.ที่ถล่มไปเป็นความน่าอาย ที่สุดของไทย
วันนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าผู้กระทำความผิดจะได้รับการลงโทษ สุดท้ายเงินเยียวยาที่ญาติผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บได้ไป 150,000 บาท นั้นไม่ได้อยากได้ แต่อยากจะขอชีวิตของผู้สูญเสียคืนมา” นายสุชัชวีร์ กล่าว
นายสุชัชวีร์ กล่าวต่อว่า ถ้าเป็นมาตรฐานระดับโลกวันนี้ต้องแถลงข่าวอย่างชัดเจนว่าเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไร ลำดับเหตุการณ์อย่างชัดเจนเพื่อให้คนไทย มั่นใจว่าคนไทยต้องไม่ตายฟรี พร้อมเรียกร้องให้เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการที่จะมาหาข้อเท็จจริงว่ามีความรู้ความเชี่ยวชาญจริงหรือไม่ แต่จนถึงบัดนี้ยังไม่มีคำตอบ
การรับเหมาช่วงคือการทุจริต สุดท้ายผู้รับเหมาช่วง ที่ไม่มีคุณภาพ กำลังจะกัดกร่อน รากฐานของประเทศ ถึงเวลาแล้วที่วันนี้ต้องรื้อโครงสร้าง ที่เน่าเฟะมาจากการคอร์รัปชั่น ที่มีการเกาหลังหรือลูบหน้าปะจมูก ต้องรื้อโครงสร้างที่ประชาชนไม่เคยรับรู้อะไรเลย
เมื่อถามว่ามีกรอบระยะเวลาหรือไม่ที่รัฐบาลต้องตอบคำถามนี้ นายสุชัชวีร์ กล่าวว่า ในต่างประเทศไม่เกินหนึ่งสัปดาห์ เพราะต้องการเรียกความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศกลับมา ขณะที่ 3 วันเป็นเวลาที่ต้องเรียบร้อยแล้ว ต้องแถลงความคืบหน้าตามมาตรฐานสากล
ตอนนี้ 1 สัปดาห์ผ่านไปแล้วถ้าไม่มีใครมาเรียกร้องแทนประชาชน คิดว่าจะมีการแถลงข่าวหรือไม่ ก็รอให้เงียบและก็มีข่าวเลือกตั้ง แต่ที่รับไม่ได้คือไฟไหม้ซากเครนเมื่อวันที่ 20 ม.ค. ตนเคยบอกไปแล้วว่าการกู้ภัยไม่ได้มาตรฐาน แล้วก็เกิดขึ้นจริงๆ พร้อมย้ำว่า 6 คำถามนี้เป็นคำถามที่มาจากประชาชน
นายสุชัชวีร์กล่าวต่อว่า ขอฝากอีกหนึ่งคำถาม คือผู้รับเหมาไทยที่มีมาตรฐานแต่ถูกสั่งให้เขาหยุดงาน ทำให้งานล่าช้า ใครจะรับผิดชอบ สุดท้ายมีการฟ้องร้องก็เอาเงินภาษีของประชาชนไปจ่ายค่าชดเชย การจัดการแบบเหมารวม โดยไม่มุ่งเป้าพิเคราะห์ไปทีละจุด งานก็ล่าช้าผู้รับเหมาที่ดีก็ส่งงานไม่ทัน
