พยาบาลสาวโชคร้าย เคาะห้องผิดในรร. ถูกแก๊งชายอินเดียลากไปรุมโทรมข้ามคืน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 24 ธ.ค. 2568 23:20 น.| อัปเดต: 24 ธ.ค. 2568 16:45 น.
พยาบาลสาวโชคร้าย เคาะห้องผิดในรร. ถูกแก๊งชายอินเดียลากไปรุมโทรมข้ามคืน

เคราะห์ร้าย พยาบาลสาวเคาะห้องผิดชีวิตเปลี่ยน ถูกแก๊งขี้เมาลากไปรุมโทรม 3 ชั่วโมงในโรงแรมที่อินเดีย

เกิดที่อินเดียอีกแล้ว รัฐมหาราษฏระ ประเทศอินเดีย พยาบาลสาววัย 30 ปี ต้องตกเป็นเหยื่อของการล่วงละเมิดทางเพศอย่างโหดร้าย เพียงเพราะความเข้าใจผิดเรื่องหมายเลขห้องพัก

รายงานระบุว่า ในคืนเกิดเหตุ ช่วงเวลาระหว่าง 23.00 น. วันพุธ ถึง 03.00 น. วันพฤหัสบดี ผู้เสียหายตั้งใจเดินทางไปเยี่ยมเพื่อนที่พักอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่ง แต่เกิดความสับสนจึงเดินไปเคาะประตูห้องหมายเลข 205 แทนที่จะเป็นห้อง 105 ตามที่นัดหมายไว้

วินาทีตกนรกทั้งเป็น เมื่อประตูห้อง 205 เปิดออก เธอพบกับกลุ่มชายฉกรรจ์ 3 คนที่กำลังตั้งวงดื่มสุรากันอยู่ คนร้ายกลุ่มนี้ฉวยโอกาสฉุดกระชากเธอเข้าไปในห้อง บังคับให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก่อนจะร่วมกันข่มขืนกระทำชำเราเหยื่ออย่างต่อเนื่องยาวนานหลายชั่วโมง

กระทั่งช่วงเช้ามืด ผู้เสียหายอาศัยจังหวะหลบหนีออกมาได้สำเร็จและรีบโทรแจ้งตำรวจทันที เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนอย่างรวดเร็ว จนสามารถติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุทั้ง 3 รายได้ภายในเวลาเพียง 3 ชั่วโมงหลังได้รับแจ้งเหตุ

รายชื่อผู้ต้องหา ได้แก่ นายกานชยาม ราธอด (Ghanshyam Rathod) อายุ 27 ปี นายริชิเคช ชาวาน (Rishikesh Chavan) อายุ 25 ปี นายคิริน ราธอด (Kiran Rathod) อายุ 27 ปี

จากการสอบสวนเบื้องต้น ตำรวจเปิดเผยว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันที่มาเช่าห้องเพื่อดื่มสังสรรค์ เมื่อเห็นเหยื่อเคาะประตูผิดห้องจึงสบโอกาสก่อเหตุ ปัจจุบันผู้เสียหายซึ่งทำงานเป็นพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน อยู่ในระหว่างการดูแลสภาพจิตใจและดำเนินการตามกฎหมาย

