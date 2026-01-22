อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตคณบดีสวนสุนันทา เสียชีวิตอย่างสงบ
ร่วมไว้อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตเลขาธิการ สวท. และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเสมียนนารี
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) ได้ออกประกาศแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและวงการการศึกษา ได้แก่ อดีตเลขาธิการสมาคมฯ (คณะกรรมการสมัยที่ 17) และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ในการนี้ ทางเจ้าภาพได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ศาลา 5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้
กำหนดการบำเพ็ญกุศล
วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 (วันนี้)
-
เวลา 16.00 น. : พิธีรดน้ำศพ
-
เวลา 17.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันศุกร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569
-
เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม
วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569
-
เวลา 13.00 น. : พิธีพระราชทานเพลิงศพ
จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ กัลยาณมิตร และผู้ที่เคารพนับถือ ร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้วายชนม์สู่สุคติ ตามวันและเวลาดังกล่าว
ข้อมูลจาก : สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ
