อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตคณบดีสวนสุนันทา เสียชีวิตอย่างสงบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 13:25 น.
84
พิธีบำเพ็ญกุศลสำหรับ ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ณ วัดเสมียนนารี

ร่วมไว้อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ อดีตเลขาธิการ สวท. และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนสุนันทา แจ้งกำหนดการสวดพระอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพ ณ วัดเสมียนนารี

สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สวท.) ได้ออกประกาศแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อการจากไปของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรและวงการการศึกษา ได้แก่ อดีตเลขาธิการสมาคมฯ (คณะกรรมการสมัยที่ 17) และคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ในการนี้ ทางเจ้าภาพได้กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง ศาลา 5 ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยมีกำหนดการดังนี้

กำหนดการบำเพ็ญกุศล

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม 2569 (วันนี้)

  • เวลา 16.00 น. : พิธีรดน้ำศพ

  • เวลา 17.00 น. : สวดพระอภิธรรม

วันศุกร์ที่ 23 – วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2569

  • เวลา 18.00 น. : สวดพระอภิธรรม

วันอาทิตย์ที่ 25 มกราคม 2569

  • เวลา 13.00 น. : พิธีพระราชทานเพลิงศพ

จึงขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ กัลยาณมิตร และผู้ที่เคารพนับถือ ร่วมไว้อาลัยและส่งดวงวิญญาณผู้วายชนม์สู่สุคติ ตามวันและเวลาดังกล่าว

ผู้เข้าร่วมพิธีไว้อาลัย ผศ.ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์ ร่วมกันสวดพระอภิธรรม
สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยฯ

