เพจดัง สรุปดราม่า “เรื่องของทนายดัง” พัวพันคดีฉาว สาววัย 19 บนรถ

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:43 น.
เฟซบุ๊ก เพจ ท่านเปา เล่านิทาน เรื่องของทนายดัง เปิดไทม์ไลน์สัมพันธ์ลับ จากร้านตัดสูทสู่เหตุการณ์ระทึกบนรถ ฝ่ายหญิงแฉถูกคุกคามหนัก ด้านทนายโต้แค่ กอด-หอม ด้วยความเอ็นดู ยอมจ่ายปิดจบเพราะห่วงชื่อเสียง

วงการกฎหมายไทยกำลังเผชิญแรงสั่นสะเทือนครั้งใหญ่ เมื่อเพจจอมแฉอย่าง ท่านเปา ได้เปิดเผยข้อมูลเชิงลึกเมื่อคืนที่ผ่านมา (21 ม.ค. เวลา 21:08 น.) เกี่ยวกับพฤติกรรมฉาวของ “ทนายดัง” รายหนึ่ง ที่ถูกกล่าวหาว่าล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาววัยเพียง 19 ปี ซึ่งเป็นบุตรสาวของเจ้าของร้านตัดสูทที่ตนไปใช้บริการ

จุดเริ่มต้นสะเทือนวงการ ก่อนโป๊ะแตกคลิปโปรโมต

ความสัมพันธ์เริ่มก่อตัวขึ้นในรูปแบบปกติ เมื่อ “ทนายดัง” เข้าไปใช้บริการที่ร้านตัดสูทแห่งหนึ่ง และได้ทำความรู้จักกับลูกสาวเจ้าของร้านวัย 19 ปี จากความคุ้นเคยนำไปสู่การติดต่อพูดคุย ซึ่งแหล่งข่าวระบุว่าทนายมีพฤติกรรมคล้ายการขายขนมจีบ หรือเตาะฝ่ายหญิงมาโดยตลอด

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้นเมื่อมีการนัดพบกันที่ห้างสรรพสินค้าย่านพระราม 3 โดยทนายอ้างว่ามีคิวต้องไปอัดรายการต่อย่านเกษตร-นวมินทร์ จึงชักชวนฝ่ายหญิงให้ติดรถไปด้วย โดยรับปากว่าจะไปส่งลงที่บริเวณ คริสตัลพาร์ค เลียบทางด่วน ซึ่งระหว่างทางทนายได้ขอแวะที่ร้านแห่งหนึ่งย่านเลียบทางด่วนเพื่อทานข้าว

แต่ระหว่างทางที่อยู่ในรถ ซึ่งถือเป็นพื้นที่ปิด ฝ่ายหญิงระบุว่าเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น เมื่อทนายดังเริ่มมีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ ทั้งการใช้คำพูดไม่เหมาะสม แสดงอาการหึงหวง และที่รุนแรงที่สุดคือข้อกล่าวหาเรื่อง การสัมผัสร่างกายในจุดสงวน (จก) และพยายามจูบปาก ทั้งก่อนและหลังแวะทานข้าว ทำให้เหยื่อตกอยู่ในภาวะจำยอมเพราะความกลัว

แม้จะผ่านเหตุการณ์ระทึกมาได้ แต่ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ทนายดังยังคงติดต่อกลับมา โดยใช้ข้ออ้างเรื่องงาน ให้ฝ่ายหญิงช่วยตัดต่อคลิปโปรโมตร้านสูทเพื่อนำไปลงเพจของตนเอง

เรื่องราวมาปะทุแตกหักในเดือนธันวาคม เมื่อครอบครัวฝ่ายหญิงเตรียมเปิดสาขาที่ 2 และมีแนวคิดจะเชิญ ทนายคนดัง มาร่วมงานเพื่อเป็นเกียรติ แต่ลูกสาวตัดสินใจเบรกหัวชนฝา พร้อมสารภาพความจริงทั้งหมดให้บิดารับทราบ เพราะไม่ต้องการเผชิญหน้ากับคู่กรณีอีก

เมื่อเรื่องถึงหูผู้ปกครอง จึงนำไปสู่การนัดเจรจาไกล่เกลี่ย โดยมีข้อมูลระบุตัวเลขการต่อรองที่น่าสนใจว่า ฝั่งผู้เสียหาย เรียกค่าเสียหายเบื้องต้น 10 ล้านบาท มีการเจรจาลดลงมาเหลือ 5 ล้านบาท ต่อมาทนายดังเสนอตัวเลขที่ 2.5 ล้านบาท

โดยทนายดังให้เหตุผลของการยอมจ่ายว่า ต้องการให้เรื่องจบ เพื่อรักษาชื่อเสียงและหน้าที่การงาน ไม่ใช่การยอมรับสารภาพว่ากระทำผิดตามข้อกล่าวหา

ในขณะที่สังคมกำลังพิพากษา อีกด้านหนึ่งมีข้อมูลชี้แจงจากฝั่งทนายดัง ที่ปฏิเสธข้อหาล่วงละเมิดอย่างสิ้นเชิง โดยอ้างว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือการ หอมแก้มและกอด 1 ครั้ง ซึ่งเข้าใจว่าเป็นความพึงพอใจของทั้งสองฝ่าย (Consensual) และยืนยันว่าได้โทรไปขอโทษแล้ว ซึ่งหลังจากนั้นก็ยังมีการพูดคุยกันปกติ จึงไม่คิดว่าจะเป็นคดีความ

อย่างไรก็ตาม การที่มีคลิปเสียงสนทนาบางส่วนหลุดออกมาว่อนโซเชียล ยิ่งตอกย้ำว่าเรื่องนี้อาจไม่ใช่แค่การเข้าใจผิดธรรมดา แต่เป็นมหากาพย์แฉวงการกฎหมายที่ต้องติดตามตอนต่อไปว่า ทนายดัง ผู้นี้ จะงัดหลักฐานอะไรมาสู้ความจริงจากฝั่งเหยื่อวัย 19 ปี

เรื่องราวเริ่มต้นจากการคบหากับลูกสาวเจ้าของร้านตัดสูท
ภาพจาก : FB/ท่านเปา

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:24 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 11:43 น.
