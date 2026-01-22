ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่นเดินเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก หลังเกิดวิกฤตฟุกุชิมะเมื่อปี 2011

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:35 น.
52

บริษัทโตเกียวเดนเรียคุ (TEPCO) เริ่มเดินเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ที่โรงไฟฟฟ้าคาชิวาซากิ-คาริวะ อีกครั้ง นับตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติฟุกุชิมะไดอิจิในปี 2011

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2569 เวลาประมาณ 19:00 น. ตามเวลาท้องถิ่น TEPCO ได้เริ่มถอนแท่งควบคุมออกจากเตาปฏิกรณ์หมายเลข 6 เพื่อเริ่มกระบวนการเดินเครื่องอีกครั้ง หลังจากแผนเดิมในวันที่ 20 มกราคมต้องเลื่อนออกไปเนื่องจากพบปัญหาการตั้งค่าสัญญาณเตือนที่แท่งควบคุมผิดพลาด

หลังจากได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับดูแลนิวเคลียร์ (NRA) เมื่อเวลา 14:00 น. TEPCO ได้เริ่มเดินเครื่องและเข้าสู่สภาวะ “วิกฤต” (Criticality) หรือสภาวะที่ปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิชชันต่อเนื่องกันได้เองเมื่อเวลา 20:30 น.

TEPCO จะค่อยๆ เพิ่มกำลังผลิต โดยคาดว่าจะเริ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าได้ในวันที่ 28 มกราคม และตั้งเป้าจะกลับมาเดินเครื่องเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ปีนี้

ทั้งนี้ โรงไฟฟ้าคาชิวาซากิ-คาริวะ เป็นโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก (7 เตาปฏิกรณ์ กำลังผลิตรวม 8.21 ล้านกิโลวัตต์) การกลับมาเดินเครื่องหมายเลข 6 ซึ่งมีกำลังผลิต 1.35 ล้านกิโลวัตต์ จะช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงฟอสซิลได้ประมาณ 1 แสนล้านเยนต่อปี

The Tokyo Electric Power Company Holdings Inc.’s Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant is seen in Kashiwazaki, Niigata prefecture, Japan, Wednesday, Jan. 21, 2026. (Chiaki Ueda/Kyodo News via AP)

แม้รัฐบาลและภาคธุรกิจจะขานรับการ再稼働 (Saikadou – การกลับมาเดินเครื่องอีกครั้ง) เพื่อความมั่นคงทางพลังงานและเป้าหมาย Carbon Neutral แต่ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณา เริ่มจากเรื่องมาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งโรงงานหมายเลข 6 เป็นเตาปฏิกรณ์ประเภท BWR (Boiling Water Reactor) ซึ่งเป็นประเภทเดียวกับฟุกุชิมะไดอิจิ ทำให้ TEPCO ต้องยกระดับมาตรการป้องกันสึนามิ เช่น สร้างกำแพงกั้นน้ำสูง 15 เมตร และติดตั้งระบบหล่อเย็นสำรองหลายชั้น

นอกจากนี้ TEPCO ระบุว่าจะยังไม่มีการลดค่าไฟในขณะนี้ เนื่องจากได้นำปัจจัยการกลับมาเดินเครื่องไปคำนวณเพื่อลดผลกระทบจากการขึ้นค่าไฟไปก่อนหน้านี้แล้ว ต่างจากบริษัทอื่นอย่าง Kansai Electric ที่ปรับลดราคาลงหลังเดินเครื่องนิวเคลียร์

รวมไปถึงการอพยพประชาชนกว่า 4 แสนคนในรัศมี 30 กิโลเมตรก็ยังคงเป็นประเด็นถกเถียง โดยเฉพาะหากเกิดภัยพิบัติซ้ำซ้อน เช่น แผ่นดินไหวร่วมกับหิมะตกหนัก ทำให้มีการประท้วงจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณดังกล่าว ที่ไม่เห็นด้วยกันการเดินเครื่องโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แห่งนี้อีกครั้ง

Protesters hold a sign during a rally against the restart of of the No. 6 reactor at the Kashiwazaki-Kariwa nuclear power plant, in front of Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO) headquarters in Tokyo Monday, Jan. 19, 2026. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

ปัจจุบันญี่ปุ่นมีเตาปฏิกรณ์ที่กลับมาเดินเครื่องแล้วทั้งสิ้น 15 ชุด (รวมคาชิวาซากิ-คาริวะ หมายเลข 6) จากทั้งหมด 33 ชุดทั่วประเทศ รัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนนโยบายจาก “ลดการพึ่งพานิวเคลียร์” เป็น “ใช้ประโยชน์สูงสุด” เพื่อแก้ไขปัญหาค่าไฟแพงและความผันผวนของราคาเชื้อเพลิงในตลาดโลก

การเดินเครื่องครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของพลังงาน แต่เป็นบททดสอบสำคัญของ TEPCO ว่าจะสามารถพิสูจน์ “วัฒนธรรมความปลอดภัย” และกู้คืนความศรัทธาที่สูญเสียไปนานกว่าทศวรรษได้หรือไม่

อ้างอิง : news.web.nhk

 

