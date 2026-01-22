ข่าว

บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาว พร้อมพวก สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:30 น.
74

เจ้าหน้าที่บุกรวบ ปลัดอำเภอเชียงดาวพร้อมพวก รวม 6 คน หลังขยายผลพบว่า สวมสิทธิ์สัญชาติไทยให้คนจีน และต่างชาติ รวม 9 ราย

กรมการปกครองร่วมกับ 5 หน่วยงาน เปิดปฏิบัติการสลายหมอกเชียงดาว นำโดย นายวิฑูรย์ สิรินุกุล รองอธิบดีกรมการปกครอง และ พลตำรวจตรีจำรูญเกียรติ ปานแก้ว รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง- CIB , นายจรงค์ เกราะเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักสืบสวนและกิจการพิเศษ สำนักงาน ป.ป.ช. , พันตำรวจตรี เกรียงไกร สืบสัมพันธ์ ผอ.กองปฏิบัติการคดีพิเศษภาค DSI และ น.ส.สาริสา รอดถาวร ผอ.กลุ่มงานป้องกัน สำนักงาน ปปท. เขต 5 นำหมายจับ 6 หมาย เข้าจับปลัดอำเภอเชียงดาว และเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ รวม 6 ราย จากการสวมสิทธิใบถิ่นที่อยู่ถาวรกลุ่มชาติพันธุ์และสัญชาติไทยให้ต่างชาติอย่างน้อย 9 ราย

สำหรับข้อมูลเบื้องการจับกุมปลัดอำเภอรายนี้ มาจากการขยายผลจับกุมคนจีน 1 ราย จากปฏิบัติการตัดหมอกเวียงแหง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 68 พบข้อมูลเชื่อมโยงที่คนจีนรายนี้ ย้ายทะเบียนบ้านมาอยู่ในพื้นที่ อ.เชียงดาว เจ้าหน้าที่ได้ทำการสืบสวนสอบสวนจนพบว่า มีการเอื้อประโยชน์โดยเจ้าหน้าที่รัฐในการออกเอกสารรับรองการเกิด เพื่อนำไปสู่การได้สัญชาติไทยให้กับรายอื่นด้วย

Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

