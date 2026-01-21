ชาวเน็ตฮือฮา วัดในญี่ปุ่นจ้างนักวาดโดจินออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” เลยได้ภาพ-รูปปั้นแบบเบิ้มๆ
กลายเป็นกระแสในโลกออนไลน์ เมื่อวัดแห่งหนึ่งในจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น จ้างนักวาดมังงะโดจินมาออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมาทำเอาชาวเน็ตอ้าปากค้าง
กลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ศรัทธา เมื่อวัดโจเซ็นจิ (Josenji) วัดในนิกายโจโดซู (Jodo-shu) ตั้งอยู่ที่เมืองโทโยคาวะ จังหวัดไอจิ ได้ตัดสินใจข้ามเส้นแบ่งระหว่างความศรัทธาแบบดั้งเดิมกับป๊อปคัลเจอร์ยุคใหม่
โปรเจกต์พิเศษนี้ได้รับความสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากการดึงตัวอาจารย์ Takurou นักวาดมังงะที่มีชื่อเสียงในผลงานแนว 18+ โดยเฉพาะการวาดตัวละครสไตล์ “สาวแกล” (Gyaru) มารับหน้าที่ออกแบบ ซึ่งการออกแบบพระแม่คันนน (หรือเจ้าแม่กวนอิม) ถูกตีความใหม่ให้มีความร่วมสมัยและเซ็กซี่ขึ้นกว่าเดิม
นอกจากลุคปกติที่ดูเย้ายวนแล้ว ยังมี “เวอร์ชันสาวแกล” ซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของอาจารย์ Takurou ที่เน้นสีสันและรูปลักษณ์ที่ฉีกไปจากภาพจำของเทวรูปทั่วไป โดยทางวัดคาดหวังให้เป็นแรงดึงดูดใจให้คนรุ่นใหม่หันเข้าวัดมากขึ้น รวมถึงบรรดาสาวกของอาจารย์นักวาดได้เข้าถึงธรรมะในอีกรูปแบบหนึ่ง
แม้จะมีดราม่าหรือความตื่นตาตื่นใจเรื่องเทวรูป แต่จริงๆ แล้ววัดโจเซ็นจิยังมีมุมน่ารักๆ ที่ดึงดูดผู้คนให้แวะเวียนมาไม่ขาดสาย เพราะวัดแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่อง “แมวเจ้าถิ่น” 3 ตัว คือ คุณทามูระ, คุณมัตสึโมโตะ และน้องชิเมจิ ที่มักจะออกมาทักทายญาติโยมและโชว์ตัวผ่านโซเชียลมีเดียของวัดอยู่บ่อยครั้ง
นอกจากตราประทับเวอร์ชันอาจารย์ Takurou แล้ว ทางวัดยังขยันออกแบบตราประทับสวยๆ และบอกเล่าไลฟ์สไตล์หรืองานอดิเรกของท่านเจ้าอาวาส ทำให้วัดแห่งนี้ดูอบอุ่นและเข้าถึงง่าย
สำหรับผู้ที่ชื่นชอบผลงานของอาจารย์ Takurou ทางวัดได้จัดทำสินค้าลิมิเต็ดและตราประทับลายพิเศษให้ซื้อกลับไปสะสมหรือบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล (ในแบบฉบับยุคใหม่)
อ้างอิง : X @jihouzanjosenji , @takuro_gihu
