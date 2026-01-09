บ่อขยะถล่มในฟิลิปปินส์ เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ ยังสูญหายอีก 38 ราย
เกิดเหตุบ่อขยะถล่มในฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ และยังมีผู้สูญหายอีก 38 ราย คาดสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการจัดการบ่อขยะได้ไม่ดี
เมื่อวันที่ 9 มกราคม สำนักข่าว BBC รายงานว่าเกิดเหตุบ่อขยะถล่ม ในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว 1 ศพ สูญหายอีก 38 ราย
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สามารถช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บได้แล้ว 12 ราย และได้นำตัวส่งโรงพยาบาลแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เหลือ โดยทางเจ้าหน้าที่ระบุว่าผู้ประสบภัยเกือบทั้งหมดเป็นคนงานของบ่อขยะ อย่างไรก็ตามทางเจ้าหน้าที่ยังไม่ทราบต้นเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้
ขณะที่สมาชิกสภาเมืองเซบู ให้สัมภาษณ์ว่า เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นอย่างกะทันหัน แต่มีแนวโน้มว่าเป็นผลมาจากการจัดการบ่อขยะที่ไม่ดี
ในตอนนี้มีเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐบาลและภาคเอกชนกว่า 300 คน เพื่อช่วยเหลือและตามหาผู้สูญหายต่อไป
