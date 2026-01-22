“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน
เรืองไกร ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย เต้ มงคลกิตติ์ กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ว่าเข้าข่ายฝ่นฝืน พรป.เลือกตั้ง สส. หรือไม่?
จากกรณีที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ เสนอนโยบายสุดฮือฮาหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีว่า ผู้หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ล่าสุด นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 4 เบอร์ 5 เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ กกต.ตรวจสอบนโยบายการหาเสียงของนายมงคลกิตติ์ ว่าเข้าข่ายกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่
นายเรืองไกร กล่าวว่า ในหนังสือ มีรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ดังนี้ ข้อ 1. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 สื่อออนไลน์ today.line.me หัวข้อ เต้ 007 เปิดนโยบายใหม่ ผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน โซเชียลแตก ฮือฮาทั้งไทม์ไลน์ ลงข่าวไว้บางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้
วันที่ 13 ม.ค. 69 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และแคนดิเดตนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กเปิดนโยบายใหม่ ระบุว่า
“นโยบายพรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 ด้านความเท่าเทียมทางเพศของสตรี หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม”
โพสต์นี้เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลทันที ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ถามกันรัว ๆ ว่าเอาจริงหรือเอาฮา
มีคนถามตรง ๆ ว่า “เอาฮาหรือจริงจังครับ ความคิดแต่ละอย่างมันดูตลกมาก” ซึ่ง “เต้ 007” ตอบสั้น ๆ ชัด ๆ ว่า
“จริง”
ข้อ 3. เมื่อตรวจค้นข้อมูลคำว่า กฎหมายอิสลาม หญิงมีสามี 4 คน ซึ่ง AI ใน Google ระบุบางส่วนดังนี้
“ข้อมูลภาพรวมโดย AI กฎหมายอิสลามอนุญาตให้ ผู้ชาย มีภรรยาได้สูงสุด 4 คน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องปฏิบัติต่อภรรยาทุกคนอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกัน (ทั้งเรื่องการเลี้ยงดู ที่พัก และเวลา) หากไม่สามารถทำได้ จะต้องแต่งงานเพียงคนเดียว และในขณะที่อิสลามอนุญาตให้ชายมีภรรยาหลายคน แต่ไม่อนุญาตให้ ผู้หญิง มีสามีหลายคนพร้อมกัน เพราะจะเกิดความสับสนเรื่องสายเลือดและครอบครัว.
เหตุผลที่ผู้หญิงมีสามีหลายคนไม่ได้: ความสับสนทางสายเลือด: ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับการรู้ที่มาของพ่อแม่และครอบครัว.
ความซับซ้อนทางครอบครัว: การมีภรรยาหลายคนสำหรับผู้ชายนั้นมีเงื่อนไขที่เข้มงวดอยู่แล้ว การให้ผู้หญิงมีสามีหลายคนจะทำให้ระบบครอบครัวซับซ้อนและเกิดปัญหามากกว่า.
สรุป: กฎหมายอิสลามอนุญาต พหุสามี (Polygyny) สำหรับผู้ชาย แต่ไม่อนุญาต พหุภรรยา (Polyandry) สำหรับผู้หญิง.
ข้อ 4. มาตรา 73 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า
“มาตรา 73 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้
(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง”
ข้อ 5. การฝ่าฝืน มาตรา มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) เคยมีตัวอย่างจากคำวินิจฉัยของ กกต. มาแล้วหลายกรณี เช่น คำวินิจฉัย กกต. ที่ 91/2562 คำวินิจฉัย กกต. ที่ 107/2562 คำวินิจฉัย กกต. ที่ 127/2562 เป็นต้น ซึ่ง กกต. ทราบดีแล้วนั้น
ข้อ 6. ดังนั้น กรณีที่นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ ออกนโยบายพรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 ด้านความเท่าเทียมทางเพศของสตรี หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม ซึ่งมีการตอบยอมรับว่า จริง นั้น แต่นโยบายดังกล่าว ขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน Google ว่า กฎหมายอิสลามมิได้มีการอนุญาตให้หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน กรณี นโยบายดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายกระทำการอันเป็นการ หลอกลวง หรือ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ ที่ฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5)
