ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:33 น.
50

เรืองไกร ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย เต้ มงคลกิตติ์ กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ว่าเข้าข่ายฝ่นฝืน พรป.เลือกตั้ง สส. หรือไม่?

จากกรณีที่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ แคนดิเดตนายกฯพรรคทางเลือกใหม่ เสนอนโยบายสุดฮือฮาหากได้เป็นนายกรัฐมนตรีว่า ผู้หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น

ล่าสุด นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ ในฐานะผู้สมัครรับเลือกตั้ง สส.แบบแบ่งเขต กรุงเทพมหานคร เขต 4 เบอร์ 5 เปิดเผยว่า วันนี้ได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS เพื่อขอให้ กกต.ตรวจสอบนโยบายการหาเสียงของนายมงคลกิตติ์ ว่าเข้าข่ายกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวว่า ในหนังสือ มีรายละเอียดเป็นข้อ ๆ ดังนี้ ข้อ 1. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2569 สื่อออนไลน์ today.line.me หัวข้อ เต้ 007 เปิดนโยบายใหม่ ผู้หญิงมีสามีได้ 4 คน โซเชียลแตก ฮือฮาทั้งไทม์ไลน์ ลงข่าวไว้บางส่วนที่เป็นสาระสำคัญ ดังนี้

วันที่ 13 ม.ค. 69 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ เลขาธิการพรรคทางเลือกใหม่ และแคนดิเดตนายกฯ โพสต์เฟซบุ๊กเปิดนโยบายใหม่ ระบุว่า

“นโยบายพรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 ด้านความเท่าเทียมทางเพศของสตรี หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม”

โพสต์นี้เรียกเสียงฮือฮาในโซเชียลทันที ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซว ถามกันรัว ๆ ว่าเอาจริงหรือเอาฮา

มีคนถามตรง ๆ ว่า “เอาฮาหรือจริงจังครับ ความคิดแต่ละอย่างมันดูตลกมาก” ซึ่ง “เต้ 007” ตอบสั้น ๆ ชัด ๆ ว่า

“จริง”

ข้อ 3. เมื่อตรวจค้นข้อมูลคำว่า กฎหมายอิสลาม หญิงมีสามี 4 คน ซึ่ง AI ใน Google ระบุบางส่วนดังนี้

“ข้อมูลภาพรวมโดย AI กฎหมายอิสลามอนุญาตให้ ผู้ชาย มีภรรยาได้สูงสุด 4 คน โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือต้องปฏิบัติต่อภรรยาทุกคนอย่างยุติธรรมเท่าเทียมกัน (ทั้งเรื่องการเลี้ยงดู ที่พัก และเวลา) หากไม่สามารถทำได้ จะต้องแต่งงานเพียงคนเดียว และในขณะที่อิสลามอนุญาตให้ชายมีภรรยาหลายคน แต่ไม่อนุญาตให้ ผู้หญิง มีสามีหลายคนพร้อมกัน เพราะจะเกิดความสับสนเรื่องสายเลือดและครอบครัว.

เหตุผลที่ผู้หญิงมีสามีหลายคนไม่ได้: ความสับสนทางสายเลือด: ศาสนาอิสลามให้ความสำคัญกับการรู้ที่มาของพ่อแม่และครอบครัว.

ความซับซ้อนทางครอบครัว: การมีภรรยาหลายคนสำหรับผู้ชายนั้นมีเงื่อนไขที่เข้มงวดอยู่แล้ว การให้ผู้หญิงมีสามีหลายคนจะทำให้ระบบครอบครัวซับซ้อนและเกิดปัญหามากกว่า.

สรุป: กฎหมายอิสลามอนุญาต พหุสามี (Polygyny) สำหรับผู้ชาย แต่ไม่อนุญาต พหุภรรยา (Polyandry) สำหรับผู้หญิง.

ข้อ 4. มาตรา 73 (5) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 บัญญัติว่า

“มาตรา 73 ห้ามมิให้ผู้สมัครหรือผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งลงคะแนนให้แก่ตนเองหรือผู้สมัครอื่น ให้งดเว้นการลงคะแนนให้แก่ผู้สมัคร หรือการชักชวนให้ไปลงคะแนนไม่เลือกผู้ใดเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ด้วยวิธีการดังต่อไปนี้

(5) หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิด ในคะแนนนิยมของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง

ข้อ 5. การฝ่าฝืน มาตรา มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5) เคยมีตัวอย่างจากคำวินิจฉัยของ กกต. มาแล้วหลายกรณี เช่น คำวินิจฉัย กกต. ที่ 91/2562 คำวินิจฉัย กกต. ที่ 107/2562 คำวินิจฉัย กกต. ที่ 127/2562 เป็นต้น ซึ่ง กกต. ทราบดีแล้วนั้น

ข้อ 6. ดังนั้น กรณีที่นายมงคลกิตต์ สุขสินธารานนท์ ออกนโยบายพรรคทางเลือกใหม่ เบอร์ 10 ด้านความเท่าเทียมทางเพศของสตรี หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน ถ้าได้รับการยอมรับ คล้ายกฎหมายอิสลาม ซึ่งมีการตอบยอมรับว่า จริง นั้น แต่นโยบายดังกล่าว ขัดกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏใน Google ว่า กฎหมายอิสลามมิได้มีการอนุญาตให้หญิงสามารถมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน กรณี นโยบายดังกล่าว จึงอาจเข้าข่ายกระทำการอันเป็นการ หลอกลวง หรือ ใส่ร้ายด้วยความเท็จ ที่ฝ่าฝืน พรป.ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 73 วรรคหนึ่ง (5)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

19 วินาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส ข่าว

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

29 นาที ที่แล้ว
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู-ปฏิทิน 70 ล้าน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

55 นาที ที่แล้ว
&quot;ดี้ นิติพงษ์&quot; ฟาดแรง ททท.ทำภาพ &quot;ลิซ่า&quot; ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน บันเทิง

“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน

59 นาที ที่แล้ว
เพชรและน็อตพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองที่ทำให้มิตรภาพสั่นคลอน บันเทิง

ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” แง้มธาตุแท้ “ทนาย ก.” ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

10 อันดับ หวยแม่ทำเนียน งวด 1 ก.พ. 69 เลขมาแรง รับกระแสการเมือง-วาเลนไทน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ชายตกลงมาจากที่สถานี BTS พหลโยธิน 24 กลางดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยอมถอย ยืนยันไม่ใช้กำลังทหาร เข้ายึดครอง “กรีนแลนด์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 24 ผู้สมัคร สส. จันทบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.จันทบุรี ครบ 3 เขต 24 คน ใครเบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ศัตรูในที่ทำงาน จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ อย่าไว้ใจใครเกินร้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวีถิง ดารายอดกตัญญูแบก 8 ชีวิตจนป่วยมะเร็งเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย ดารายอดกตัญญู ทำงานหนัก-แบกคนทั้งบ้าน สู้มะเร็งจนผิวหนังเน่า ทรมานจนวาระสุดท้าย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตฮือฮา วัดในญี่ปุ่นจ้างนักวาดโดจินออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” เลยได้ภาพ-รูปปั้นแบบเบิ้มๆ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ตร.โอซาก้าใจเด็ด กระโดดเกาะหน้ารถไกลกว่า 700 ม. สกัดจับคนร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เช็กเบอร์-พรรค 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน ข่าว

เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:33 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:33 น.
50
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button