ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ
ดินถล่มเคนยา หลังฝนตกหนักหลายวัน ยอดตาย 21 ศพ สูญหายหลายสิบ เจ้าหน้าที่เดินหน้าเร่งช่วยเหลือผู้รอดชีวืตท่ามกลางสายฝน
เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม สำนักข่าว CNN รายงานว่าเกิดเหตุดินถล่มในพื้นทางทิศตะวันออกของริฟต์ วัลเลย์ ในประเทศเคนยา ซึ่งเป็นอิทธิพลจากทีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องหลายวัน เบื้องต้นมีรายงานว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว 21 ศพ และยังสูญหายกว่าอีก 30 ราย
เหตุการณ์ดังกล่าวได้ทำลายบ้านเรือนนับพันหลัง และถนนหลายสายถูกตัดขาด โดยรัฐบาลเคนยาได้นำผู้รอดชีวิตกว่า 30 คนที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
โดยปฏิบัติการการช่วยเหลือและค้นหาผู้สูญหายยังดำเนินต่อไป แม้ว่าฝนจะตกลงมาหนักอย่างต่อเนื่องก็ตาม
รัฐมนตรีมหาดไทย ของเคนยากล่าวว่า ขณะนี้รัฐบาลกำลังหาที่พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้
