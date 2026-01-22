ข่าว

ราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง พบผสมยาแผนปัจจุบัน

เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 11:02 น.
71

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่ง อย. เพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลยี่ห้อดัง หลังตรวจพบผสมยาแผนปัจจุบัน เข้าข่ายสมุนไพรปลอม-ไม่ปลอดภัย

เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่คำสั่งจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง การเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร จำนวน 1 ทะเบียน โดยมีใจความว่า

เนื่องจากผลการตรวจสอบและการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแคปซูลโสมปู่เซิน เลขทะเบียนที่ G 427/52 พบยาแผนปัจจุบัน ซิลเดนาฟิล (Sildenafil) และทาดาลาฟิล (Tadalafil) เข้าข่ายเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรหรือวัตถุที่ทำเทียมทั้งหมดหรือบางส่วน เพื่อให้เข้าใจว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรแท้ ตามมาตรา 59 (1) และเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่แสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามตำรับที่ขึ้นทะเบียน แจ้งรายละเอียดหรือจดแจ้งไว้ซึ่งไม่ใช่ความจริง ตามมาตรา 59 (5) จึงเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรไม่ปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอม ตามมาตรา 58 (1) ตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 (3) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร ในการประชุมครั้งที่ 6/2568 วันที่ 4 ธันวาคม 2568 มีคำสั่งเพิกถอนใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับผลิตภัณฑ์สมุนไพร ยาแคปซูลโสมปูเซิน เลขทะเบียนที่ G 427/52

อนึ่ง หากผู้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียนตำรับไม่เห็นด้วยกับคำสั่งนี้ อาจใช้สิทธิยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ โดยให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือไปยื่นต่อศาลปกครองกลางโดยตรงหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองกลางภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งนี้

ทั้งนี้ นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2569 รุ่งฤทัย มวลประสิทธิ์พร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ปฏิบัติราชการแทน เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

คำสั่งราชกิจจานุเบกษา เรื่องเพิกถอนทะเบียนยา

ราชกิจจาฯ สั่งเพิกถอนทะเบียน ยาแคปซูลสมุนไพรยี่ห้อดัง พบผสมยาแผนปัจจุบัน

