ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

ตูน บอดี้สแลม เตรียมผ่าตัดใหญ่ หลังตรวจพบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท หมอสั่งพักฟิ้น 30 วัน แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ
ก่อนอื่นเลยทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ในตำนาน อย่าง ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม (bodyslam) โดยเมื่อวานนี้ทางค่ายต้นสังกัด และเพจเฟซบุ๊กของวงบอดี้สแลมได้ออกมาแจ้งข่าวการหยุดพักงานแสดงของพี่ตูนเป็นระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากตรวจพบว่า มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาอาการในวันที่ 22 ม.ค. 69
“ทางต้นสังกัด genie records ขอแจ้งให้ทราบว่า ตูน – อาทิวราห์ คงมาลัย (นักร้องนําวง bodyslam) ถูกตรวจวินิจฉัยพบว่า มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกงอก ร่วมกับมี การกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวด อ่อนแรง และรบกวนการใช้งานชีวิตประจําวัน แพทย์ผู้ดูแลได้พิจารณาแผนการรักษา และมีความจําเป็นต้องทําการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะการกดทับเส้นประสาท ในวันที่ 22 มกราคม 2569
ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีความจําเป็น ต้องหยุดพักงานและงดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหรือการเคลื่อนไหวของลําคอและร่างกายอย่างหนัก เพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ผู้ป่วย หยุดพักงานเป็นระยะเวลาเบื้องต้น ประมาณ 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับการผ่าตัด ส่งผลทําให้ไม่สามารถทําการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยจะกลับมาทําการแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งที่งานเทศกาลดนตรีร็อก G27 Fest
ทางต้นสังกัดและศิลปินต้องขออภัย แฟนเพลงทุกท่าน, ผู้จัดงาน และ ผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง”
นอกจากนั้น ตูน บอดี้สแลม ก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ประกาศข่าวหยุดพักงานคอนเสิร์ตชั่วคราวเพื่อรักษาตัว โดยมีการอธิบายอาการเบื้องต้นที่พบเจอ ซึ่งเจ้าตัวก็ฝืนทนเจ็บและขึ้นคอนเสิร์ตมาตลอด กระทั่งอาการเริ่มแย่ลง จึงต้องเข้ารับการผ่าตัดในทันที
“artiwara: 21/1/2026
เริ่มมีอาการอ่อนแรงที่นิ้วมือซ้ายและปวดต้นคอมากๆ ตั้งแต่ช่วงทัวร์คอนเสิร์ตสองสามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้ว แต่ก็ฝืนประคองเล่นคอนเสิร์ตประกอบกับดูอาการตัวเองแบบรายวันมาเรื่อย ๆ จนสุดท้ายอาการก็ไม่ดีขึ้นและเริ่มที่จะแย่ลงในทุก ๆ วันจนต้องตัดสินใจปรึกษาคุณหมอหลาย ๆ ท่านว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไรบ้าง
สุดท้ายหลังจากพบคุณหมอหลาย ๆ ท่าน ในหลาย ๆ โรงพยาบาล ผมก็ตัดสินใจจะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ต้องกราบขออภัยแฟน ๆ ทุก ๆ คน รวมถึงผู้จัดหลาย ๆ ท่านและทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มา ณ ที่นี้ ที่ผมไม่สามารถที่จะไปทำการแสดงได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ตลอดระยะเวลาพักฟื้นหนึ่งเดือนเต็ม ๆ นับจากวันพรุ่งนี้ วันที่จะเข้ารับการผ่าตัด หวังใจอย่างยิ่งที่จะได้พบและร้องเพลงกับทุกคนอย่าง มีความสุข อีกครั้ง เมื่อวันที่ร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม และขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งสำหรับกำลังใจ และทุก ๆ การสนับสนุนตลอดมา รัก”
ภายหลังจากการประกาศข่าวการเข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่ของนักร้องนำวงบอดี้สแลม “ตูน บอดี้สแลม” ก็มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นักร้องขวัญใจของพวกเขาอาการดีขึ้น การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น และรอคอยการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า
