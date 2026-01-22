ข่าวดาราบันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:08 น.
59

ตูน บอดี้สแลม เตรียมผ่าตัดใหญ่ หลังตรวจพบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท หมอสั่งพักฟิ้น 30 วัน แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

ก่อนอื่นเลยทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ต้องขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจส่งให้กับร็อกเกอร์รุ่นใหญ่ในตำนาน อย่าง ตูน อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม (bodyslam) โดยเมื่อวานนี้ทางค่ายต้นสังกัด และเพจเฟซบุ๊กของวงบอดี้สแลมได้ออกมาแจ้งข่าวการหยุดพักงานแสดงของพี่ตูนเป็นระยะเวลา 1 เดือน เนื่องจากตรวจพบว่า มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย จำเป็นต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อรักษาอาการในวันที่ 22 ม.ค. 69

“ทางต้นสังกัด genie records ขอแจ้งให้ทราบว่า ตูน – อาทิวราห์ คงมาลัย (นักร้องนําวง bodyslam) ถูกตรวจวินิจฉัยพบว่า มีภาวะกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมและกระดูกงอก ร่วมกับมี การกดทับเส้นประสาทแขนซ้าย ซึ่งเป็นสาเหตุให้เกิดอาการปวด อ่อนแรง และรบกวนการใช้งานชีวิตประจําวัน แพทย์ผู้ดูแลได้พิจารณาแผนการรักษา และมีความจําเป็นต้องทําการผ่าตัดเพื่อแก้ไขภาวะการกดทับเส้นประสาท ในวันที่ 22 มกราคม 2569

ภายหลังการผ่าตัด ผู้ป่วยมีความจําเป็น ต้องหยุดพักงานและงดกิจกรรมที่ต้องใช้แรงหรือการเคลื่อนไหวของลําคอและร่างกายอย่างหนัก เพื่อให้การฟื้นตัวเป็นไปอย่างเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ผู้ป่วย หยุดพักงานเป็นระยะเวลาเบื้องต้น ประมาณ 30 วัน นับจากวันที่เข้ารับการผ่าตัด ส่งผลทําให้ไม่สามารถทําการแสดงคอนเสิร์ตในช่วงเวลาดังกล่าวได้ โดยจะกลับมาทําการแสดงคอนเสิร์ตอีกครั้งที่งานเทศกาลดนตรีร็อก G27 Fest

ทางต้นสังกัดและศิลปินต้องขออภัย แฟนเพลงทุกท่าน, ผู้จัดงาน และ ผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างสูง”

ตูน bodyslam เข้าผ่าตัดใหญ่ แพทย์สั่งพักฟื้น 30 วัน แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ

นอกจากนั้น ตูน บอดี้สแลม ก็ยังได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ประกาศข่าวหยุดพักงานคอนเสิร์ตชั่วคราวเพื่อรักษาตัว โดยมีการอธิบายอาการเบื้องต้นที่พบเจอ ซึ่งเจ้าตัวก็ฝืนทนเจ็บและขึ้นคอนเสิร์ตมาตลอด กระทั่งอาการเริ่มแย่ลง จึงต้องเข้ารับการผ่าตัดในทันที

“artiwara: 21/1/2026

เริ่มมีอาการอ่อนแรงที่นิ้วมือซ้ายและปวดต้นคอมากๆ ตั้งแต่ช่วงทัวร์คอนเสิร์ตสองสามเดือนสุดท้ายของปีที่แล้ว แต่ก็ฝืนประคองเล่นคอนเสิร์ตประกอบกับดูอาการตัวเองแบบรายวันมาเรื่อย ๆ จนสุดท้ายอาการก็ไม่ดีขึ้นและเริ่มที่จะแย่ลงในทุก ๆ วันจนต้องตัดสินใจปรึกษาคุณหมอหลาย ๆ ท่านว่าสาเหตุเกิดจากอะไร และจะแก้ไขได้อย่างไรบ้าง

สุดท้ายหลังจากพบคุณหมอหลาย ๆ ท่าน ในหลาย ๆ โรงพยาบาล ผมก็ตัดสินใจจะเข้ารับการผ่าตัดอีกครั้ง ต้องกราบขออภัยแฟน ๆ ทุก ๆ คน รวมถึงผู้จัดหลาย ๆ ท่านและทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง มา ณ ที่นี้ ที่ผมไม่สามารถที่จะไปทำการแสดงได้อย่างที่ตั้งใจไว้ ตลอดระยะเวลาพักฟื้นหนึ่งเดือนเต็ม ๆ นับจากวันพรุ่งนี้ วันที่จะเข้ารับการผ่าตัด หวังใจอย่างยิ่งที่จะได้พบและร้องเพลงกับทุกคนอย่าง มีความสุข อีกครั้ง เมื่อวันที่ร่างกายกลับมาแข็งแรงดังเดิม และขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านอีกครั้งสำหรับกำลังใจ และทุก ๆ การสนับสนุนตลอดมา รัก”

ตูน bodyslam เข้าผ่าตัดใหญ่ แพทย์สั่งพักฟื้น 30 วัน แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจ-1

ภายหลังจากการประกาศข่าวการเข้ารับการผ่าตัดครั้งใหญ่ของนักร้องนำวงบอดี้สแลม “ตูน บอดี้สแลม” ก็มีแฟนคลับจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้นักร้องขวัญใจของพวกเขาอาการดีขึ้น การผ่าตัดเป็นไปอย่างราบรื่น และรอคอยการกลับมาขึ้นคอนเสิร์ตอีกครั้งในอีก 1 เดือนข้างหน้า

คอมเมนต์แฟนคลับ คอมเมนต์แฟนคลับ-1

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : FB Bodyslam

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

25 วินาที ที่แล้ว
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส ข่าว

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

13 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ส่งกำลังใจ ตูน บอดี้สแลม ผ่าตัดวันนี้ พบกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม-กระดูกงอกทับเส้นประสาท

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

29 นาที ที่แล้ว
นายสหัสวัต คุ้มคง แฉการใช้เงินกองทุนประกันสังคม 2.8 ล้านล้านบาท ข่าวการเมือง

กางไส้ใน 2.8 ล้านล้าน “สหัสวัต” สส.พรรคประชาชน แฉ ประกันสังคม ถลุงเงินช้อปรถหรู-ปฏิทิน 70 ล้าน

32 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พบซากเฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ปล่องภูเขาไฟญี่ปุ่น ยังไม่ทราบชะตาผู้โดยสาร-นักบิน

42 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

55 นาที ที่แล้ว
&quot;ดี้ นิติพงษ์&quot; ฟาดแรง ททท.ทำภาพ &quot;ลิซ่า&quot; ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน บันเทิง

“ดี้ นิติพงษ์” ฟาดแรง ททท.ทำภาพ “ลิซ่า” ไร้อารมณ์เหมือน AI ด้อยค่าศิลปินหมื่นล้าน

60 นาที ที่แล้ว
เพชรและน็อตพูดคุยเกี่ยวกับการเมืองที่ทำให้มิตรภาพสั่นคลอน บันเทิง

ย้อนรอยร้าว “เพชร-น็อต” อุดมการณ์การเมือง จุดแตกหัก เกือบทำเพื่อนรักแยกทาง

60 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ชูวิทย์” แง้มธาตุแท้ “ทนาย ก.” ลวนลามผู้หญิงฝึกงาน จ่ายค่าเสียหาย 7 หลัก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

มอบรางวัล 3 หมื่นบาท ให้ “แพรวา” สุนัข K9 ช่วยจับคนร้ายฆ่า พนง.โรงแรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่ทำเนียน งวด 1 กุมภาพันธ์ 2569 เลขเด็ด

10 อันดับ หวยแม่ทำเนียน งวด 1 ก.พ. 69 เลขมาแรง รับกระแสการเมือง-วาเลนไทน์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สลด ชายตกลงมาจากที่สถานี BTS พหลโยธิน 24 กลางดึก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” ยอมถอย ยืนยันไม่ใช้กำลังทหาร เข้ายึดครอง “กรีนแลนด์”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

มดดำ เล่าเกิดอะไรขึ้น หลังภาพเดือด “น็อต วรฤทธิ์” ปะทะ “เพชร กรุณพล”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เช็กรายชื่อ 24 ผู้สมัคร สส. จันทบุรี 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.จันทบุรี ครบ 3 เขต 24 คน ใครเบอร์อะไร เลือกตั้ง 2569

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายแก้ว” ขอโทษ ยอมรับเสียใจปมดราม่าร้อน ยังไม่ขอแจงรายละเอียด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569 ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร สส.สมุทรสาคร แบบแบ่งเขต ทั้ง 4 เขต เช็กเบอร์-พรรค เลือกตั้ง 2569

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 22 1 69 ดูดวง

เตือน 3 ราศี ศัตรูในที่ทำงาน จ้องเลื่อยขาเก้าอี้ อย่าไว้ใจใครเกินร้อย

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
สวีถิง ดารายอดกตัญญูแบก 8 ชีวิตจนป่วยมะเร็งเสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ย้อนรอย ดารายอดกตัญญู ทำงานหนัก-แบกคนทั้งบ้าน สู้มะเร็งจนผิวหนังเน่า ทรมานจนวาระสุดท้าย

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ชาวเน็ตฮือฮา วัดในญี่ปุ่นจ้างนักวาดโดจินออกแบบ “เจ้าแม่กวนอิม” เลยได้ภาพ-รูปปั้นแบบเบิ้มๆ

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ระทึก ตร.โอซาก้าใจเด็ด กระโดดเกาะหน้ารถไกลกว่า 700 ม. สกัดจับคนร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รายชื่อผู้สมัคร ส.ส. สงขลา เช็กเบอร์-พรรค 9 เขต : เลือกตั้ง 2569

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน ข่าว

เจ้าของร้านหมูกระทะ หักเงินพนักงาน ทุกวินาที เหตุตอบไลน์ช้า แม้ไม่ได้เข้ากะก็โดน

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 10:08 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 10:08 น.
59
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“เรืองไกร” ยื่น กกต. ตรวจสอบนโยบาย “พี่เต้” กรณีผู้หญิงมีสามีได้ไม่เกิน 4 คน

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
ทนายแก้ว ดร.มนต์ชัย จงไกรรัตนกุล เป็นนักกฎหมายที่มีชื่อเสียงในรายการโหนกระแส

ประวัติ “ทนายแก้ว” ดร.มนต์ชัย จากเส้นทางนักกฎหมาย สู่ทนายดังคู่ใจโหนกระแส

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

เปิดแชตลับ ทนายดัง ขอโทษ พ่อนักศึกษาสาว อ้างเพราะความใกล้ชิด ทำให้เลยเถิด

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569

ศาลไม่ให้ประกัน “แซม” ไอ้เหี้ยมฆ่าพนักงานโรงแรมหัวหิน หวั่นก่อเหตุซ้ำ

เผยแพร่: 22 มกราคม 2569
Back to top button