ข่าว

ไม่สลด! “ไอ้แซม” ฆ่าโหดสาว พนง.โรงแรมหัวหิน ไร้ท่าทีสำนึกผิด พบประวัติเพียบ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 09:50 น.
89

รวบแล้ว “ไอ้แซม” มือทุบพนักงานสาวโรงแรมหัวหินดับ ชิงเงิน 350 บาท ตร.เผยผู้ต้องหาไม่มีท่าทีสำนึกผิด ประวัติอาชญากรรมโชกโชน

เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงผลการจับกุม นายรัฐติกร หรือ “แซม” อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาในคดีฆ่าชิงทรัพย์ หลังจากก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอหัวหิน แล้วใช้ท่อนเหล็กทำร้าย น.ส.วิรินทร์ อายุ 36 ปี พนักงานต้อนรับจนเสียชีวิตคาที่ ก่อนจะขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสดเพียง 350 บาท แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณพงหญ้าใต้สะพานจนถูกจับกุมได้ในที่สุด

จากการตรวจสอบประวัติ นายแซมเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง และเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในหัวหินได้ประมาณ 2 เดือนเศษ โดยพบประวัติอาชญากรรมโชกโชน ทั้งคดีทำร้ายร่างกาย บุกรุกเคหสถาน และคดีอนาจารตั้งแต่วัยรุ่น

เจ้าหน้าที่ตำรวจคุมตัว นายรัฐติกร หรือแซม ผู้ต้องหาฆ่าชิงทรัพย์

ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำไปเพราะต้องการทรัพย์สินเนื่องจากตกงานมานาน โดยในคืนเกิดเหตุได้เดินเร่ร่อนจนไปเจอท่อนเหล็กในบ้านร้าง จึงตัดสินใจนำมาใช้เป็นอาวุธบุกเข้าไปก่อเหตุในโรงแรมดังกล่าว พร้อมกับได้ทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสด 350 บาท ก่อนหลบหนีตามชายหาดและซ่อนตัวนอนใต้สะพาน กระทั่งถูกจับกุมที่ในที่สุด

พล.ต.ต.อาทร เปิดเผยว่า จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสอบสวน นายแซมไม่มีท่าทีสำนึกผิด หรือแสดงความเสียใจต่อการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด สีหน้าเรียบเฉยแม้จะเพิ่งฆ่าคนตาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติม และกำลังพิจารณาเรื่องการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่สแกนพื้นที่จุดเสี่ยงและตรวจสอบกลุ่มบุคคลเร่ร่อนในเขตอำเภอหัวหิน เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย พร้อมทั้งกล่าวยืนยันเรื่องเงินรางวัลนำจับ 30,000 บาท ว่าจะมอบให้ผู้แจ้งเบาะแสตามขั้นตอน และชื่นชม “แพรวา” สุนัขตำรวจ K-9 ที่มีส่วนสำคัญในการดมกลิ่นไล่ล่าคนร้ายจนประสบความสำเร็จ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
&quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน ข่าวการเมือง

“ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

9 วินาที ที่แล้ว
สส.ไอซ์ แฉการใช้งบประกันสังคมในการสร้างโรงอาหารติดแอร์ ข่าวการเมือง

สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้

6 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รฟท. ซ่อมเสร็จแล้วรางรถไฟจุดเครนถล่ม ยังไม่เคาะกลับมาเปิดเมื่อไหร่

12 นาที ที่แล้ว
พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น! บันเทิง

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

23 นาที ที่แล้ว
อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบญี่ปุ่น เสียชีวิตวัย 27 ปี ข่าวต่างประเทศ

สุดยื้อ อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบคนดัง จากไปวัยเพียง 27 โรคมะเร็งหายากคร่าชีวิต

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาธิปัตย์ เตรียมเอาผิดเพจดัง ปล่อยข่าวตำรวจค้นบ้านรองหัวหน้าพรรค

33 นาที ที่แล้ว
นักข่าวเกาหลี แฉยับ &quot;ซึงรี&quot; ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง &quot;Burning Sun 2&quot; พัวพันแก๊งจีนเทา ข่าวต่างประเทศ

สื่อเกาหลี แฉยับ “ซึงรี” ซุ่มกัมพูชา เล็งสร้าง Burning Sun 2 พัวพันแก๊งจีนเทา

34 นาที ที่แล้ว
What caused today&#039;s rain? The Meteorological Department reveals the mystery of the &quot;cold and wet&quot; weather; Bangkok residents prepare for bipolar weather. ข่าว

ฝนตกวันนี้ เกิดจากอะไร? ทั้งหนาว ทั้งเปียก คนกรุงเตรียมรับมืออากาศไบโพลาร์

53 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เตรียมออกหมายเรียก “บิ๊กโจ๊ก” หลังโดนแจ้งความ ทำร้ายร่างกาย ตบบ้องหูฉีก

56 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทองรูปพรรณขายออกที่ 71,450 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 21 ม.ค. 69 ทะยานแรง 1,050 ทองรูปพรรณ พุ่งแตะ 71,450 บาทแล้ว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เบิร์ด ธงไชย ยันสบายดี หลังคนห่วงหนักลิ้นแข็ง-พูดไม่ชัด ข่าวดารา

อาการล่าสุด เบิร์ด ธงไชย หลังแฟนเพลงห่วงหนักพูดไม่ชัด ขอบคุณความห่วงใย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไอซ์ รักชนก ถามกลับ ชูวิทย์ ด่าพรรคประชาชน ใครได้โยชน์? พร้อมฝากตั้งสติ-ดูแลสุขภาพ ข่าว

ไอซ์ รักชนก ถามกลับ ชูวิทย์ ด่าพรรคประชาชน ใครได้โยชน์? พร้อมฝากตั้งสติ-ดูแลสุขภาพ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทัวร์ลงยับ อินฟลูฯสาวญี่ปุ่น หลังรีวิวแอร์อินเดียสุดเหยียด ลั่น “มีแต่คนอินเดียเต็มลำ”

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สส.เดนมาร์ก เดือดแจกฟักให้ “ทรัมป์” โมโหพยายามครอบครองกรีนแลนด์

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ไม่สลด! “ไอ้แซม” ฆ่าโหดสาว พนง.โรงแรมหัวหิน ไร้ท่าทีสำนึกผิด พบประวัติเพียบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สน.ประเวศ เจอชายเร่ร่อนพกบัตร อ้างซุ่มหาข่าว ที่แท้เก็บตกบัตรเก่าได้ ข่าว

เนียนมาก ชายเร่ร่อน อ้างตำรวจปลอมตัวมา ผมรุงรัง-ไม่ใส่เสื้อ เฉลยความจริง มีคดีพลิก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โซนี่ ทีวี ประกาศขายหุ้น 51% ให้ TCL คุมธุรกิจทีวีใหม่ เศรษฐกิจ

ปิดตำนาน 60 ปี Sony ขายหุ้นทีวี 51% ให้ TCL จีนคุมเบ็ดเสร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

“คิม จองอึน” สั่งปลดรองผู้นำ เซ่นปมโรงงามล้มเหลว ชี้เหมือน “เอาแพะมาลากเกวียน”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เผยภาพพระพุทธรูปปราสาทตาเมือนธม สมบูรณ์เหมือนเดิม ไม่โดนสะเก็ดระเบิด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ฝุ่น PM 2.5 กทม. เช้าวันนี้ ปทุมวัน-ลาดกระบัง เกินมาตรฐาน แนะสวมหน้ากากป้องกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ใครอีก? เพจดังเม้าท์แรง พระเอกช็อก หลังรู้ว่าลูกที่เมียเพิ่งคลอด “ไม่ใช่ลูกของตัวเอง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หวาดเสียว! รถพุ่งทะลุกำแพงปูน ย่านพระราม 4 ค้างอยู่กลางอากาศ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชูวิทย์” ร่ายยาวอัด “ธนาธร” เลอะเทอะ ทำพรรคส้มอดเป็นรัฐบาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ครบรอบ 4 ปี หมอกระต่ายเสียชีวิต ครอบครัววอนรัฐมีนโยบายลดอุบัติเหตุจริงจัง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เกิดอะไรขึ้น? รถไฟตกรางในสเปนซ้ำ ใกล้บาร์เซโลนา เสียชีวิตแล้ว 37 ศพ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 09:50 น.
89
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

&quot;ชนนพัฒฐ์&quot; ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

“ชนนพัฒฐ์” ผู้สมัคร สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม โพสต์โชว์ ไม่เคยมีใครลงพื้นที่เท่าตน

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
สส.ไอซ์ แฉการใช้งบประกันสังคมในการสร้างโรงอาหารติดแอร์

สส.ไอซ์ แฉงบ “ประกันสังคม” โผล่สร้าง โรงอาหารกระทรวงแรงงาน ติดแอร์-ทีวีหรู แต่เปิดใช้ไม่ได้

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

พอลล่า โพสต์รูปย้อนวัย แก๊งนางฟ้า 10 ปีที่แล้ว แต่ปิดหน้าคนนี้ด้วยถังป็อปคอร์น!

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบญี่ปุ่น เสียชีวิตวัย 27 ปี

สุดยื้อ อาโออิ ฟูจิโนะ นางแบบคนดัง จากไปวัยเพียง 27 โรคมะเร็งหายากคร่าชีวิต

เผยแพร่: 21 มกราคม 2569
Back to top button