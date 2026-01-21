ไม่สลด! “ไอ้แซม” ฆ่าโหดสาว พนง.โรงแรมหัวหิน ไร้ท่าทีสำนึกผิด พบประวัติเพียบ
รวบแล้ว “ไอ้แซม” มือทุบพนักงานสาวโรงแรมหัวหินดับ ชิงเงิน 350 บาท ตร.เผยผู้ต้องหาไม่มีท่าทีสำนึกผิด ประวัติอาชญากรรมโชกโชน
เมื่อวันที่ 20 ม.ค.ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำโดย พล.ต.ต.อาทร ชิ้นทอง ผบก.ภ.จว.ประจวบคีรีขันธ์ แถลงผลการจับกุม นายรัฐติกร หรือ “แซม” อายุ 36 ปี ผู้ต้องหาในคดีฆ่าชิงทรัพย์ หลังจากก่อเหตุบุกเข้าไปในโรงแรมแห่งหนึ่ง พื้นที่อำเภอหัวหิน แล้วใช้ท่อนเหล็กทำร้าย น.ส.วิรินทร์ อายุ 36 ปี พนักงานต้อนรับจนเสียชีวิตคาที่ ก่อนจะขโมยโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสดเพียง 350 บาท แล้วหลบหนีไปซ่อนตัวอยู่บริเวณพงหญ้าใต้สะพานจนถูกจับกุมได้ในที่สุด
จากการตรวจสอบประวัติ นายแซมเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมา ไม่มีงานทำเป็นหลักแหล่ง และเพิ่งย้ายมาอาศัยอยู่ในหัวหินได้ประมาณ 2 เดือนเศษ โดยพบประวัติอาชญากรรมโชกโชน ทั้งคดีทำร้ายร่างกาย บุกรุกเคหสถาน และคดีอนาจารตั้งแต่วัยรุ่น
ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทำไปเพราะต้องการทรัพย์สินเนื่องจากตกงานมานาน โดยในคืนเกิดเหตุได้เดินเร่ร่อนจนไปเจอท่อนเหล็กในบ้านร้าง จึงตัดสินใจนำมาใช้เป็นอาวุธบุกเข้าไปก่อเหตุในโรงแรมดังกล่าว พร้อมกับได้ทรัพย์สินเป็นโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง และเงินสด 350 บาท ก่อนหลบหนีตามชายหาดและซ่อนตัวนอนใต้สะพาน กระทั่งถูกจับกุมที่ในที่สุด
พล.ต.ต.อาทร เปิดเผยว่า จากการสังเกตพฤติกรรมระหว่างการสอบสวน นายแซมไม่มีท่าทีสำนึกผิด หรือแสดงความเสียใจต่อการกระทำดังกล่าวแต่อย่างใด สีหน้าเรียบเฉยแม้จะเพิ่งฆ่าคนตาย เบื้องต้นเจ้าหน้าที่เตรียมตรวจหาสารเสพติดในร่างกายเพิ่มเติม และกำลังพิจารณาเรื่องการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทางด้านตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้สั่งการให้เพิ่มมาตรการความปลอดภัยอย่างเข้มงวด โดยระดมกำลังเจ้าหน้าที่สแกนพื้นที่จุดเสี่ยงและตรวจสอบกลุ่มบุคคลเร่ร่อนในเขตอำเภอหัวหิน เพื่อป้องกันเหตุซ้ำรอย พร้อมทั้งกล่าวยืนยันเรื่องเงินรางวัลนำจับ 30,000 บาท ว่าจะมอบให้ผู้แจ้งเบาะแสตามขั้นตอน และชื่นชม “แพรวา” สุนัขตำรวจ K-9 ที่มีส่วนสำคัญในการดมกลิ่นไล่ล่าคนร้ายจนประสบความสำเร็จ
