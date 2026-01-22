ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง
แฟนนางงามช็อก! โซริยา คอร์น (Soriya Khorn) มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 ถูกปลดพ้นตำแหน่ง หลังโพสต์แฉรัฐบาลไม่สนับสนุนการประกวด ลั่น สู้ประเทศอื่นไม่ได้ เพราะต้องดิ้นรนกันเอง
ดูเหมือนว่าเรื่องนางในวงการนางงามก็กำลังเกิดเรื่องร้อนแรงไม่แพ้วงการบันเทิงเลยทีเดียว เพราะล่าสุดกองประกวดมิสเวิลด์กัมพูชาตัดสินใจประกาศปลด โซริยา คอร์น (Soriya Khorn) มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 ออกจากตำแหน่งกะทันหัน หลังจากพบว่าโซริยาเคยโพสต์ระบายความอัดอั้นถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการไม่สนับสนุนการประกวดนางงามในประเทศ นางงามที่ได้เป็นตัวแทนประเทศจะต้องดิ้นรนหาทางเองทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องการลงทุนเสื้อผ้าหน้าผม ทำให้ประสิทธิภาพนางงามจากกัมพูชาไม่สามารถสู้กับนางงามคู่แข่งจากประเทศอื่น ๆ ได้
ข้อความที่ Soriya Khorn มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลของตัวเองเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวแบ่งออกเป็น 4 ข้อด้วยกัน ซึ่งสามารถแปลเป็นไทยได้ความว่า
“การประกวดนางงามในกัมพูชายังคงเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เข้าประกวดของเรายังคงยากที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในเวทีระดับนานาชาติ
ประการแรก การสนับสนุนจากองค์กรระดับชาติมีจำกัด ผู้เข้าประกวดหลายคนต้องจัดการการเตรียมตัว การฝึกฝน การเงิน และมาตรฐานระดับนานาชาติด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ หากไม่มีระบบที่แข็งแกร่งรองรับ การแข่งขันกับประเทศที่มีสถาบันการประกวดที่จัดโครงสร้างอย่างดีจึงเป็นเรื่องยากมาก
ประการที่สอง ผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ส่วนตัว โครงการเพื่อสังคม เครื่องแต่งกาย ทักษะการสื่อสาร และการเปิดรับสู่ระดับนานาชาติ ทุกอย่างมักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและจัดการด้วยตนเอง แม้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น แต่ก็สร้างการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับประเทศที่มีทีมงานมืออาชีพเต็มรูปแบบ
ประการที่สาม การสนับสนุนจากรัฐบาลยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มองว่านางงามเป็นทูตทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติ ในประเทศเหล่านั้น นางงามได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ การเผยแพร่ทางสื่อ และทรัพยากรที่ช่วยยกระดับการแสดงออก และชื่อเสียงของพวกเธอในระดับโลก
ประการสุดท้าย การสนับสนุนจากสาธารณชนยังคงมีจำกัด แทนที่จะได้รับการสนับสนุน นางงามหลายคนกลับต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ การตัดสินที่รุนแรง และความคิดเชิงลบในโลกออนไลน์ การขาดการสนับสนุนทางอารมณ์และสังคมนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นใจ สุขภาพจิต และการแสดงออก นางงามจะเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อประเทศของเธอเชื่อมั่นในตัวเธอ ไม่ใช่เมื่อเธอถูกตั้งคำถามหรือถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลา”
จากข้อความดังกล่าวทำให้ทางกองประกวดต้องปลด โซริยา คอร์น ออกจากตำแหน่ง มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 ในทันที และเตรียมการคัดเลือกสาวงามตัวแทนประเทศคนใหม่มารับตำแหน่ง มิสเวิลด์กัมพูชา ประจำปี 2026 เพื่อส่งตัวไปแข่งขันกับนางงามจากทั่วโลก ลุ้นชิงมงกุฎ Miss World 2026
อ้างอิงจาก : FB ขยี้นางงาม
