ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 22 ม.ค. 2569 09:39 น.| อัปเดต: 22 ม.ค. 2569 09:39 น.
แฟนนางงามช็อก! โซริยา คอร์น (Soriya Khorn) มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 ถูกปลดพ้นตำแหน่ง หลังโพสต์แฉรัฐบาลไม่สนับสนุนการประกวด ลั่น สู้ประเทศอื่นไม่ได้ เพราะต้องดิ้นรนกันเอง

ดูเหมือนว่าเรื่องนางในวงการนางงามก็กำลังเกิดเรื่องร้อนแรงไม่แพ้วงการบันเทิงเลยทีเดียว เพราะล่าสุดกองประกวดมิสเวิลด์กัมพูชาตัดสินใจประกาศปลด โซริยา คอร์น (Soriya Khorn) มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 ออกจากตำแหน่งกะทันหัน หลังจากพบว่าโซริยาเคยโพสต์ระบายความอัดอั้นถึงรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการไม่สนับสนุนการประกวดนางงามในประเทศ นางงามที่ได้เป็นตัวแทนประเทศจะต้องดิ้นรนหาทางเองทั้งหมด ตั้งแต่เรื่องการลงทุนเสื้อผ้าหน้าผม ทำให้ประสิทธิภาพนางงามจากกัมพูชาไม่สามารถสู้กับนางงามคู่แข่งจากประเทศอื่น ๆ ได้

ข้อความที่ Soriya Khorn มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 โพสต์แฉรัฐบาลของตัวเองเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2569 ที่ผ่านมา เจ้าตัวแบ่งออกเป็น 4 ข้อด้วยกัน ซึ่งสามารถแปลเป็นไทยได้ความว่า

“การประกวดนางงามในกัมพูชายังคงเผชิญกับข้อจำกัดหลายอย่าง ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้ผู้เข้าประกวดของเรายังคงยากที่จะก้าวไปสู่จุดสูงสุดในเวทีระดับนานาชาติ

ประการแรก การสนับสนุนจากองค์กรระดับชาติมีจำกัด ผู้เข้าประกวดหลายคนต้องจัดการการเตรียมตัว การฝึกฝน การเงิน และมาตรฐานระดับนานาชาติด้วยตนเองเป็นส่วนใหญ่ หากไม่มีระบบที่แข็งแกร่งรองรับ การแข่งขันกับประเทศที่มีสถาบันการประกวดที่จัดโครงสร้างอย่างดีจึงเป็นเรื่องยากมาก

ประการที่สอง ผู้เข้าประกวดส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาตนเอง ตั้งแต่การสร้างแบรนด์ส่วนตัว โครงการเพื่อสังคม เครื่องแต่งกาย ทักษะการสื่อสาร และการเปิดรับสู่ระดับนานาชาติ ทุกอย่างมักจะได้รับการสนับสนุนทางการเงินและจัดการด้วยตนเอง แม้ว่าสิ่งนี้จะสร้างความแข็งแกร่งและความยืดหยุ่น แต่ก็สร้างการแข่งขันที่ไม่เท่าเทียมกันเมื่อเทียบกับประเทศที่มีทีมงานมืออาชีพเต็มรูปแบบ

ประการที่สาม การสนับสนุนจากรัฐบาลยังคงมีน้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ที่มองว่านางงามเป็นทูตทางวัฒนธรรมและความภาคภูมิใจของชาติ ในประเทศเหล่านั้น นางงามได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการ การเผยแพร่ทางสื่อ และทรัพยากรที่ช่วยยกระดับการแสดงออก และชื่อเสียงของพวกเธอในระดับโลก

ประการสุดท้าย การสนับสนุนจากสาธารณชนยังคงมีจำกัด แทนที่จะได้รับการสนับสนุน นางงามหลายคนกลับต้องเผชิญกับการวิพากษ์วิจารณ์ การตัดสินที่รุนแรง และความคิดเชิงลบในโลกออนไลน์ การขาดการสนับสนุนทางอารมณ์และสังคมนี้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อความมั่นใจ สุขภาพจิต และการแสดงออก นางงามจะเติบโตได้ดีที่สุดเมื่อประเทศของเธอเชื่อมั่นในตัวเธอ ไม่ใช่เมื่อเธอถูกตั้งคำถามหรือถูกโจมตีอยู่ตลอดเวลา”

จากข้อความดังกล่าวทำให้ทางกองประกวดต้องปลด โซริยา คอร์น ออกจากตำแหน่ง มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 ในทันที และเตรียมการคัดเลือกสาวงามตัวแทนประเทศคนใหม่มารับตำแหน่ง มิสเวิลด์กัมพูชา ประจำปี 2026 เพื่อส่งตัวไปแข่งขันกับนางงามจากทั่วโลก ลุ้นชิงมงกุฎ Miss World 2026

ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 เซ่นโพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง-1
ภาพจาก : FB ขยี้นางงาม
ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 เซ่นโพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง-1
ภาพจาก : IG khorn_momudomsoriyaratanadevi
ปลดฟ้าผ่า มิสเวิลด์กัมพูชา 2026 เซ่นโพสต์แฉรัฐบาลเมินหนุนนางงาม ต้องดิ้นรนเองทุกอย่าง-2
ภาพจาก : IG khorn_momudomsoriyaratanadevi

อ้างอิงจาก : FB ขยี้นางงาม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

