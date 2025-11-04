ข่าวต่างประเทศ

สลดซ้ำ ฮ.กองทัพฟิลิปปินส์ตก ขณะช่วยเหยื่อไต้ฝุ่นคัลแมกี อัปเดตยอดสูญเสียล่าสุด

เผยแพร่: 04 พ.ย. 2568 17:49 น.| อัปเดต: 04 พ.ย. 2568 19:09 น.
58
Vehicles lie piled on after flooding caused by Typhoon Kalmaegi in Cebu city, central Philippines, Tuesday, Nov. 4, 2025. (AP Photo/Jacqueline Hernandez)

อัปเดตตัวเลขเสียชีวิตจากผลกระทบพายุคัลแมกี ถล่มฟิลิปปินส์ อ่วมหนัก ! ท่ามกลางความโกลาหล มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 5 ราย และเกิดน้ำท่วมใหญ่จนชาวบ้านต้องหนีขึ้นไปติดอยู่บนหลังคาอาคาร กลับมีโศกนาฏกรรมซ้ำซ้อนเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศฟิลิปปินส์ที่กำลังมุ่งหน้าไปให้ความช่วยเหลือประสบเหตุตก

“เฮลิคอปเตอร์รุ่น Super Huey” ลำดังกล่าว ซึ่งมีบุคลากรของกองทัพอากาศ 5 นายอยู่บนเครื่อง ประสบเหตุตกใกล้กับเมืองโลเรโต จังหวัดอากูซัน เดล ซูร์ ทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์ เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (3 พ.ย.)

หน่วยบัญชาการมินดาเนาตะวันออกของกองทัพ (Eastern Mindanao Command) แถลงว่า กำลังพยายามค้นหาบุคลากรทั้ง 5 นายที่ถูกส่งไปเพื่อปฏิบัติภารกิจด้านมนุษยธรรมในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นอย่างเร่งด่วน โดยยังไม่มีการให้รายละเอียดใดๆ เกี่ยวกับชะตากรรมของผู้ที่อยู่บนเครื่อง หรือสาเหตุของการตก

(AP Photo/Jacqueline Hernandez)

ฉากความทุกข์ทรมานและผู้คนที่ถูกทอดทิ้ง

ไต้ฝุ่นคัลมาเอกีกำลังเคลื่อนตัวออกจากพื้นที่ โดยมีความเร็วลม 130 กม./ชม. และคาดว่าจะมุ่งหน้าสู่ทะเลจีนใต้ในช่วงดึกวันอังคารถึงเช้าวันพุธ แต่ความเสียหายที่ทิ้งไว้กลับสาหัสสากรรจ์

มีรายงานผู้สูงอายุรายหนึ่งจมน้ำเสียชีวิตในจังหวัดเลเต้ใต้ ซึ่งเกิดไฟฟ้าดับทั้งจังหวัด อีกรายเสียชีวิตจากถูกต้นไม้ล้มทับในจังหวัดโบโฮล และ 3 รายเสียชีวิตในจังหวัดเซบู ซึ่งน้ำท่วมเข้าท่วมเมืองและหมู่บ้านหลายแห่ง

นางกเวนโดลิน ปาง เลขาธิการสภากาชาดฟิลิปปินส์ กล่าวถึงความสิ้นหวังในพื้นที่ประสบภัยว่า “เราได้รับโทรศัพท์จำนวนมากจากผู้คนขอให้เราไปช่วยพวกเขาลงมาจากหลังคาบ้าน แต่การเข้าไปให้ความช่วยเหลือนั้นเป็นไปไม่ได้เลย”

“มีเศษซากปรักหักพังมากมาย คุณเห็นรถยนต์ลอยน้ำอยู่เต็มไปหมด เราจึงต้องรอให้น้ำลดก่อน” เธอกล่าว

ความรุนแรงของไต้ฝุ่นครั้งนี้ยิ่งซ้ำเติมบาดแผลเดิมของฟิลิปปินส์ เพราะจังหวัดเซบูเพิ่งจะฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.9 เมื่อวันที่ 30 กันยายนที่ผ่านมา ซึ่งคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วอย่างน้อย 79 ราย และทำให้ประชาชนหลายพันคนต้องพลัดถิ่น

นอกจากนี้ อุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่กำลังปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือกันอยู่นั้นยังเป็นสัญลักษณ์อันน่าเศร้าถึงความยากลำบากและความเสี่ยงมหาศาลที่ฟิลิปปินส์ต้องเผชิญอยู่เสมอ ในฐานะประเทศที่ตั้งอยู่บน “วงแหวนแห่งไฟ” และต้องถูกพายุไต้ฝุ่นและพายุโซนร้อนพัดกระหน่ำถึงปีละกว่า 20 ลูก.

(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(Philippine Red Cross via AP)
(Philippine Red Cross via AP)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)
พื้นที่อยู่อาศัยถูกน้ำท่วมจากพายุไต้ฝุ่นคัลแมกี ซึ่งส่งผลกระทบต่อเมืองเซบู ทางตอนกลางของประเทศฟิลิปปินส์ เมื่อวันอังคารที่ 4 พ.ย.2025 (AP Photo/Jacqueline Hernandez)
(AP Photo/Jacqueline Hernandez)

Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

