เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เสียชีวิต 1 ศพ สาหัส 1 ราย (คลิป)
เฮลิคอปเตอร์สหรัฐฯ ชนกันกลางอากาศ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ บาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทางการเร่งสอบสวนหาข้อเท็จจริง
เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม สำนักข่าว NYPost ได้รายงานเหตุเฮลิคอปเตอร์ชนกันกลางอากาศ ในพื้นที่ทางตอนใต้ของรัฐนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 ศพ และได้รับบาดเจ็บสาหัส 1 ราย ทั้งนี้ไม่มีรายงานว่าประชาชนบนภาคพื้นดินได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใด
โดยเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของวันอาทิตย์ที่ 28 ธ.ค. ตามเวลาท้องถิ่น ห่างกับสนามบินแฮมมอนตันออกไปเกือบ 5 กิโลเมตร ซึ่งในช่วงเวลาเกิดเหตุได้มีประชาชนสามารถบันทึกช่วงวินาทีที่เฮลิคอปเตอร์ลำหนึ่งกำลังหมุนตกลงมาได้
ทางคณะกรรมการการบินพลเรือน หรือ FAA ยืนยันว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง และมีนักบินเกี่ยวข้องสองคน โดยเฮลิคอปเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้แก่ Enstrom F-28A และ Enstrom 280C ทั้งนี้ไม่มีผู้โดยสารคนอื่นบนเครื่อง หลังจากนี้ทางการจะตรวจสอบหาสาเหตุของเหตุการณ์ดังกล่าวเพิ่มเติมต่อไป
