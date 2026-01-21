ข่าว

หลักฐานชัด! ฝรั่งแสบล้วงลิ้นชักขโมยเงิน ไม่แคร์กล้อง ชาวเน็ตจี้แบล็กลิสต์ตลอดชีพ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 21 ม.ค. 2569 17:49 น.| อัปเดต: 21 ม.ค. 2569 17:55 น.
54
ฝรั่งขโทยเงิน 2000 ในร้านสปาภูเก็ต

งามหน้า! นักท่องเที่ยวฉกเงินร้านสปาภูเก็ต 2,000 บาท หน้ากล้องวงจนปิด ทำทีชวนคุย-ไม่สนลูกค้าในร้าน ชาวเน็ตเดือดจี้ทบทวนฟรีวีซ่า หวั่นทำลายภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวพัง

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2569 เพจ เหยี่ยวข่าว ภูเก็ต Newshawk Phuket รายงานข่าวกรณีชาวต่างชาติรายหนึ่งสวมหมวกแก๊บ พร้อมเพื่อน 2 คน เข้ามาในร้านสปาถนนระนอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต ทำทีดกินมาที่เคาน์เตอร์ของร้าน จากนั้นอาศัยจังหวะไม่มีคน เปิดลิ้นชักขโมยเงิน 2,000 บาทหน้าตาเฉย โดยไม่สนใจนักท่องเที่ยวรายอื่นที่นั่งอยู่ภายในร้าน เมื่อพนักงานร้านสปากลับมายืนที่เคาน์เตอร์ ผู้ก่อเหตุก็ตีเนียนทำทีชวยคุย

หลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์เสนอแนวทางการป้องกันการเกิดเหตุซ้ำ พร้อมสนับสนุนให้ลงโทษสูงสุดเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก อาทิ ยกเลิกฟรีวีซ่า เพราะมีนักท่องเที่ยวบางส่วนเข้ามาทำตัวไม่เหมาะสมในประเทศ หรือ แบล็กลิสต์นักท่องเที่ยวที่เข้ามาก่อเหตุตลอดชีพ เพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกในอนาคต

ขณะที่ชาวเน็ตอีกส่วนให้ความเห็นว่า ควรเน้นคุณภาพนักท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวมากกว่าปริมาณ เพราะบางส่วนเหมือนไม่ได้ตั้งใจเข้ามาท่องเที่ยว

“ยกเลิกไปเลยฟรีวีซ่าภูเก็ตไม่น่าอยู่ขึ้นทุกวันเสียงชื่อจังหวัดหมดได้นักท่องเที่ยวไม่มีคุณภาพคนไทยด้วยกันก็กลัวเดียวนี้พูดถึงภูเก็ต”

“จับให้ได้นะครับ แล้วดำเนินคดีให้ติดแบล็กลิส ตลอดชีพไปเลย”

“ยกเลิกวีซ่าเข้ามาเที่ยวยาวเถอะ ทรงแบบนี้ไม่ได้มาท่องเที่ยวแล้ว”

“ใครอยู่เมืองนอกจะรู้ดีว่า (โจรต่างชาติมีเยอะมากเพราะพวกนี้ไม่รู้บาปกรรมมันถือเป็นเรื่องธรรมดา”

“เห้ออออออ เน้นคุณภาพเถอะ อย่าเน้นปริมาณเข้ามาใช้ทรัพยากรของจังหวัดแล้วยังมาให้โทษแก่เมือง”

“หนักขึ้นทุกวันแล้ว คิดได้ยังผู้เกี่ยวข้องปรับสักนิดเพื่อการท่องเที่ยวและลูกค้าที่มีคุณภาพ”

