คลิปเดือด! ฝรั่งภูเก็ต เยี่ยวกลางถนน ขับรถปีนเกาะกลาง เย้ย กฎหมายไทย

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 11 ม.ค. 2569 11:58 น.| อัปเดต: 11 ม.ค. 2569 11:58 น.
110
ฝรั่งภูเก็ต ยืนเยี่ยวกลางถนน ขณะรถติดอย่างหนัก

เดือดทั้งถนนทั้งคอมเมนต์ เพจดังแฉก๊วนฝรั่ง ปีนเกาะกลางหนีรถติด กลางภูเก็ต ไม่สนกฎจราจร แถมมีคนชี้คันเดียวกัน ยืนเยี่ยวกลางถนน โนสนโนแคร์

เพจเฟซบุ๊ก โหดจัง จังหวัดภูเก็ต โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่น “ทางด่วนใหม่!! #ฟรีวีซ่า ปีนเกาะกลางหนีรถติด!!” อ้างว่าเกิดเหตุในจังหวัดภูเก็ต หลังพบกลุ่มชาวต่างชาติขับรถขึ้นไปบน เกาะกลางถนน ระหว่างการจราจรติดขัด สร้างเสียงวิจารณ์ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเสี่ยงอันตรายและไม่เคารพกฎจราจร

ในคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์รถติดสะสม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 69 ก่อนที่รถของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขับมาอย่างผิดปกติ โดยพยายามใช้แนวเกาะกลางเป็นทางเลี่ยง ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความไม่พอใจ พร้อมตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ต

ขณะเดียวกัน มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าเป็น รถคันเดียวกัน ที่เคยพบเหตุบริเวณ แยกบ้านเคียน โดยอ้างว่ารถคันดังกล่าวจอดกลางถนน ยื่นเยี่ยวอย่างไม่อายสายตาใคร พร้อมแนบคลิปประกอบเป็นหลักฐาน

จากคลิปที่ถูกแชร์เพิ่มเติม ปรากฏภาพชาวต่างชาติรายหนึ่ง ไม่สวมเสื้อ และทำพฤติกรรมเข้าข่ายไม่เหมาะสมกลางถนน จนยิ่งทำให้กระแสวิจารณ์รุนแรงขึ้น ทั้งเรื่องมารยาท การเคารพกฎหมาย และความเหมาะสมในการใช้พื้นที่สาธารณะ

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าได้ตรวจสอบทะเบียนรถหรือบุคคลในคลิป รวมถึงมีการดำเนินการตามกฎหมายแล้วหรือไม่ ขณะที่คลิปยังถูกแชร์ต่อเนื่องและมีเสียงเรียกร้องให้ติดตามตัวผู้ก่อเหตุเพื่อดำเนินการอย่างจริงจัง

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

