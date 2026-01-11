คลิปเดือด! ฝรั่งภูเก็ต เยี่ยวกลางถนน ขับรถปีนเกาะกลาง เย้ย กฎหมายไทย
เดือดทั้งถนนทั้งคอมเมนต์ เพจดังแฉก๊วนฝรั่ง ปีนเกาะกลางหนีรถติด กลางภูเก็ต ไม่สนกฎจราจร แถมมีคนชี้คันเดียวกัน ยืนเยี่ยวกลางถนน โนสนโนแคร์
เพจเฟซบุ๊ก โหดจัง จังหวัดภูเก็ต โพสต์คลิปพร้อมแคปชั่น “ทางด่วนใหม่!! #ฟรีวีซ่า ปีนเกาะกลางหนีรถติด!!” อ้างว่าเกิดเหตุในจังหวัดภูเก็ต หลังพบกลุ่มชาวต่างชาติขับรถขึ้นไปบน เกาะกลางถนน ระหว่างการจราจรติดขัด สร้างเสียงวิจารณ์ว่าพฤติกรรมดังกล่าวเสี่ยงอันตรายและไม่เคารพกฎจราจร
ในคลิปดังกล่าวเผยให้เห็นภาพเหตุการณ์รถติดสะสม เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ม.ค. 69 ก่อนที่รถของนักท่องเที่ยวต่างชาติจะขับมาอย่างผิดปกติ โดยพยายามใช้แนวเกาะกลางเป็นทางเลี่ยง ทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากแสดงความไม่พอใจ พร้อมตั้งคำถามถึงการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญอย่างภูเก็ต
ขณะเดียวกัน มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเข้ามาคอมเมนต์ระบุว่าเป็น รถคันเดียวกัน ที่เคยพบเหตุบริเวณ แยกบ้านเคียน โดยอ้างว่ารถคันดังกล่าวจอดกลางถนน ยื่นเยี่ยวอย่างไม่อายสายตาใคร พร้อมแนบคลิปประกอบเป็นหลักฐาน
จากคลิปที่ถูกแชร์เพิ่มเติม ปรากฏภาพชาวต่างชาติรายหนึ่ง ไม่สวมเสื้อ และทำพฤติกรรมเข้าข่ายไม่เหมาะสมกลางถนน จนยิ่งทำให้กระแสวิจารณ์รุนแรงขึ้น ทั้งเรื่องมารยาท การเคารพกฎหมาย และความเหมาะสมในการใช้พื้นที่สาธารณะ
