กยศ. สั่งนายจ้าง 8 หมื่นแห่ง หักเงินเดือนลูกหนี้ 1.2 แสนราย เริ่ม มี.ค.69 นี้

กยศ. แจ้งนายจ้าง 8 หมื่นแห่ง เตรียมหักเงินเดือนผู้กู้ยืม 1.2 แสนราย เริ่ม มี.ค. 69 นี้ พร้อมส่งหนังสือแจ้งผู้กู้ ก.พ. เพื่อนำเงินหมุนเวียนให้น้องรุ่นต่อไป
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ตรวจพบผู้กู้ยืมเงิน กยศ. จำนวนกว่า 120,000 ราย ที่ทำงานในสังกัดองค์กรนายจ้าง จำนวนกว่า 80,000 แห่ง ต้องเข้าระบบการหักเงินเดือนผ่านนายจ้าง ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป โดย กยศ. ได้จัดสัมมนาออนไลน์ให้องค์กรนายจ้างเพื่อเตรียมความพร้อมและ ใช้งานระบบ e-PaySLF ได้อย่างถูกต้อง
ดร.นันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เปิดเผยว่า “ขณะนี้ กยศ. ได้มีการส่งหนังสือแจ้งองค์กรนายจ้าง จำนวนกว่า 80,000 แห่ง เพื่อทำการหักเงินเดือนของพนักงานหรือลูกจ้างที่เป็นผู้กู้ยืมเงินเพื่อชำระหนี้ จำนวนกว่า 120,000 ราย ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2569 เป็นต้นไป และ กยศ. จะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้กู้ยืมทราบในเดือนกุมภาพันธ์นี้
โดยการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2566 ผู้กู้ยืมทุกรายที่อยู่ระหว่างการชำระหนี้ ทั้งสัญญารายปี/สัญญารายเดือน หรือทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ มีหน้าที่ให้นายจ้างหักเงินเดือน
ทั้งนี้ กยศ. ได้จัดประชุมสัมมนาออนไลน์ให้แก่องค์กรนายจ้างที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก กยศ. เพื่อให้องค์กรนายจ้างเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจในการทำหน้าที่ รวมถึงการใช้งานระบบรับชำระเงินกู้ยืม คืนกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาผ่านกรมสรรพากร (ระบบ e-PaySLF) ได้อย่างถูกต้อง
จึงขอเชิญชวนองค์กรนายจ้างลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่เว็บไซต์ www.studentloan.or.th และเลือกวันและเวลาที่สะดวก หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏด้านล่าง หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีไลน์บัญชีทางการ “กยศ.องค์กรนายจ้าง”
ปัจจุบัน มีผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างการหักเงินเดือนจำนวน 1,418,640 ราย กยศ. ขอขอบคุณองค์กรนายจ้างทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเงินกู้ยืมของ กยศ. เป็นเงินงบประมาณแผ่นดินที่มาจากภาษีของประชาชน ซึ่งเงินที่ได้รับชำระคืนจะนำไปหมุนเวียน เพื่อส่งต่อโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษารุ่นต่อไป”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- กยศ. ไม่อนุมัติเงินกู้ “เด็กซิ่ว” เกือบ 3,000 ราย ชี้ติดเงื่อนไข “ห้ามซิ่ว” หวั่นหลุดระบบการศึกษา
- กยศ. คํานวณยอดหนี้ใหม่ ล็อตแรก 5.5 แสนราย เช็กช่องทางรับเงินคืนที่นี่
- ลงทะเบียน บ้านชาวไทย BTS ที่ตั้ง 2 ทำเลทอง จองสิทธิ์ ไม่ต้องดาวน์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: