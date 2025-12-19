ร้านแกงกะหรี่ แฉคลิป ฝรั่งโกงแข่งกินจุ คว้าเงินรางวัล 2 หมื่น เตือนร้านอื่นระวัง
ร้านแกงกะหรี่ดัง Gold Curry แฉคลิปจับโป๊ะฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโลฯ แอบกำข้าวทิ้ง คว้าเงินรางวัล 2 หมื่นจากผู้ชนะสู่มิจฉาชีพ วงจรปิดมัดตัวทำเนียนยัดใส่กระเป๋าใต้โต๊ะ เตือนร้านอื่นระวัง
ชาวเน็ตเดือดแทน กรณีร้านแกงกะหรี่ Gold Curry Bangkok ประกาศเตือนภัยหลังชายชาวต่างชาติทำภารกิจพิชิตทานข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์หนัก 8 กิโลกรัมสำเร็จ ใช้เวลาเพียง 40 นาที คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปครองได้สำเร็จ แต่ต่อมาทางร้านจับพิรุธได้ว่าบุคคลดังกล่าวโกงการแข่งขัน หลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเขาทำทีเป็นนั่งกินข้าวตามปกติก่อนที่จะหยิบข้าว 1 กำมือจากนั้นมองไปรอบ ๆ แล้วค่อย ๆ หย่อนลงใส่กระเป๋า
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจเฟซบุ๊ก Gold Curry Bangkok โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับชายชาวต่างชาติที่พิชิตภารกิจได้สำเร็จ ระบุว่า “ยินดีกับผู้ชนะเลิศ ภารกิจพิชิต 8kg สำเร็จแล้ว! ทําเวลาไป 40 นาทีเหลือ 5 นาที คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไป ครองได้สำเร็จ เก่งแบบนี้เอาไปเลย 10 เต็ม 10 ไม่หักค่ะ!”
กระทั่ง 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางร้านออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เตือนภัยร้านอาหารต่าง ๆ ที่มีการแข่งกินแล้วเพื่อเงินรางวัลให้ระวังบุคคลดังกล่าว เผยว่า “แจ้งให้ทุกท่านทราบ ว่าบุคคลนี้ที่สามารถพิชิตข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์ 6 กิโล 8 กิโล ที่บุคคลนี้ทำได้ เป็นการโกงการแข่งขัน ซึ่งทางร้านจับได้ว่าเขาได้แอบเอาข้าวใส่ในกระเป๋า (คลิปในคอมเมนต์) และแจ้งเตือนร้านค้าที่มีการแข่งกินแล้วมีเงินรางวัล โปรดระวังบุคคลนี้ด้วยครับ”
ขณะที่ชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นการกระทำดังกล่าวกเไม่พอใจ พร้อมสนับสนุนให้ทางร้านแจ้งความก่อนที่เจ้าตัวจะออกนอกประเทศ เพราเงินรางวัล 2 หมื่นบาทไม่ใช่น้อย ๆ ถือว่าเป็นการฉ้อโกง
