ร้านแกงกะหรี่ แฉคลิป ฝรั่งโกงแข่งกินจุ คว้าเงินรางวัล 2 หมื่น เตือนร้านอื่นระวัง

เผยแพร่: 19 ธ.ค. 2568 10:59 น.| อัปเดต: 19 ธ.ค. 2568 11:11 น.
69
ร้านแกงกะหรี่ Gold Curry แฉฝรั่งล่าเงินรางวัล

ร้านแกงกะหรี่ดัง Gold Curry แฉคลิปจับโป๊ะฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโลฯ แอบกำข้าวทิ้ง คว้าเงินรางวัล 2 หมื่นจากผู้ชนะสู่มิจฉาชีพ วงจรปิดมัดตัวทำเนียนยัดใส่กระเป๋าใต้โต๊ะ เตือนร้านอื่นระวัง

ชาวเน็ตเดือดแทน กรณีร้านแกงกะหรี่ Gold Curry Bangkok ประกาศเตือนภัยหลังชายชาวต่างชาติทำภารกิจพิชิตทานข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์หนัก 8 กิโลกรัมสำเร็จ ใช้เวลาเพียง 40 นาที คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไปครองได้สำเร็จ แต่ต่อมาทางร้านจับพิรุธได้ว่าบุคคลดังกล่าวโกงการแข่งขัน หลักฐานจากภาพกล้องวงจรปิดจะเห็นว่าเขาทำทีเป็นนั่งกินข้าวตามปกติก่อนที่จะหยิบข้าว 1 กำมือจากนั้นมองไปรอบ ๆ แล้วค่อย ๆ หย่อนลงใส่กระเป๋า

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม เพจเฟซบุ๊ก Gold Curry Bangkok โพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับชายชาวต่างชาติที่พิชิตภารกิจได้สำเร็จ ระบุว่า “ยินดีกับผู้ชนะเลิศ ภารกิจพิชิต 8kg สำเร็จแล้ว! ทําเวลาไป 40 นาทีเหลือ 5 นาที คว้าเงินรางวัล 20,000 บาทไป ครองได้สำเร็จ เก่งแบบนี้เอาไปเลย 10 เต็ม 10 ไม่หักค่ะ!”

ร้านแกงกะหรี่ดังเปิดหน้าฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโล
ภาพจาก Facebook : Gold Curry Bangkok

กระทั่ง 18 ธันวาคม ที่ผ่านมา ทางร้านออกมาเคลื่อนไหวอีกครั้ง เตือนภัยร้านอาหารต่าง ๆ ที่มีการแข่งกินแล้วเพื่อเงินรางวัลให้ระวังบุคคลดังกล่าว เผยว่า “แจ้งให้ทุกท่านทราบ ว่าบุคคลนี้ที่สามารถพิชิตข้าวแกงกะหรี่จานยักษ์ 6 กิโล 8 กิโล ที่บุคคลนี้ทำได้ เป็นการโกงการแข่งขัน ซึ่งทางร้านจับได้ว่าเขาได้แอบเอาข้าวใส่ในกระเป๋า (คลิปในคอมเมนต์) และแจ้งเตือนร้านค้าที่มีการแข่งกินแล้วมีเงินรางวัล โปรดระวังบุคคลนี้ด้วยครับ”

ขณะที่ชาวเน็ตไทยที่ได้เห็นการกระทำดังกล่าวกเไม่พอใจ พร้อมสนับสนุนให้ทางร้านแจ้งความก่อนที่เจ้าตัวจะออกนอกประเทศ เพราเงินรางวัล 2 หมื่นบาทไม่ใช่น้อย ๆ ถือว่าเป็นการฉ้อโกง

ร้านแกงกะหรี่ดังเปิดหน้าฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโล-4
ภาพจาก Facebook : Gold Curry Bangkok
ร้านแกงกะหรี่ดังเปิดหน้าฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโล-3
ภาพจาก Facebook : Gold Curry Bangkok
ร้านแกงกะหรี่ดังเปิดหน้าฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโล-2
ภาพจาก Facebook : Gold Curry Bangkok
ร้านแกงกะหรี่ดังเปิดหน้าฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโล-1
ภาพจาก Facebook : Gold Curry Bangkok
Gold Curry แฉคลิปจับโป๊ะฝรั่งโกงแข่งกิน 8 กิโล
ภาพจาก Facebook : Gold Curry Bangkok

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

